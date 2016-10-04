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Бизнес-гороскоп: Тельцам можно переходить на новую поляну
Гороскоп с 4 по 10 октября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
ОВЕН. Финансовая стабильность позволяет вам спокойно смотреть в будущее. В четверг вы совершенно спокойно можете осуществить набег на магазины, не особенно напрягаясь по поводу расходов. В пятницу сотрудничество с деловыми партнерами может оказаться под угрозой из-за вашей же необязательности.
ТЕЛЕЦ. Довольно удачная неделя, хотя финансовые поступления если и будут, то только ближе к выходным. Зато не будет трат, о которых вам впоследствии пришлось бы жалеть. Финансовые операции пройдут успешно, но медленно. Хорошее время для перехода на новую работу или учебу - туда, где вас еще не знают, но где надо быстро показать впечатляющие результаты.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вас ждет прибыль и удача в делах. В работе вы сумеете найти интерес и будете выполнять ее даже с удовольствием. В середине недели подвернется возможность нового заработка.
РАК. Творческий подход к работе, ваши оригинальные идеи и разработки заинтересуют новых деловых партнеров и откроют для вас хорошие финансовые перспективы. Деньги у вас будут, если вы не станете их транжирить. Так что каждую крупную покупку рекомендуется обдумать, сравнив цены в разных магазинах.
ЛЕВ. Финансовое положение достаточно стабильно, однако не стоит рассчитывать на выигрыш в лотерею или спонсорскую помощь, каждую копейку на этой неделе вам придется заработать своим трудом, знаниями и умениями.
ДЕВА. Особого беспокойства финансовый вопрос у вас не вызывает. Однако скоро вам могут срочно понадобиться деньги. Среда - удачный день для подписания договоров. А вот в четверг не откажите себе в удовольствии, приобретите что-нибудь новенькое. В пятницу возможны новые денежные поступления.
ВЕСЫ. Чтобы не допустить финансовых ошибок, вернитесь к отложенным делам, еще раз проверьте все документы. Ваше усердие будет замечено и отмечено ростом заработной платы, хотя и не сразу. Старайтесь больше работать, а не устраивать перекуры и перерывы на кофе.
СКОРПИОН. На этой неделе желательно проявить свои разнообразные таланты, начальство оценит ваши идеи по достоинству. Постарайтесь приобрести все необходимое, не экономьте на себе и своих близких. В выходные вас ждет дорогой и приятный подарок от любимого человека.
СТРЕЛЕЦ. У вас есть шанс убедить начальника, что вы будете работать с еще большей отдачей, если он вам повысит зарплату. Будет глупо им не воспользоваться. Во вторник окажутся удачными покупки и приобретения, а в четверг есть вероятность новых денежных поступлений.
КОЗЕРОГ. Не стоит соглашаться на заманчивые финансовые предложения, они могут оказаться в итоге не такими прибыльными, как обещалось. Будьте осторожны с чужими деньгами, возможны потери и кражи в самом непредсказуемом месте, не создавайте себе лишних неприятностей, денежных поступлений на этой неделе не предвидится.
ВОДОЛЕЙ. Если вам недавно дали зарплату, постарайтесь не растрачивать все деньги сразу же. Продумайте, что вам действительно необходимо, а с какими покупками можно пока и подождать. Среда - удачный день для подписания договоров и заключения сделок. Увлеченность развлечениями может серьезно отразиться на семейном бюджете.
РЫБЫ. На этой неделе не стоит штурмовать карьерные высоты, лучше сосредоточиться на получении денег из дополнительного источника доходов. В понедельник незапланированные развлечения могут слишком дорого вам обойтись. Во вторник или среду поменьше работайте, дайте себе послабление.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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