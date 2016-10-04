www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.55 р. 100 JPY: 61.7 р.
EUR: 70.24 р. 10 CNY: 93.75 р.
Индексы ( )

1986,80 | +0,44%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология ПЛЮС
Распечатать

Заповедник готовится к зиме

04 Октября 2016, 13:30 | Приморье

Она в Сихотэ-Алинский заповедник придет рано, но обещает быть солнечной и без частых осадков

 

Зима в этом году наступит рано: синоптики обещают дальневосточникам первый снег еще в октябре. О том, как будут готовиться к зимнему периоду в Сихотэ-Алинском заповеднике, рассказал его директор - Дмитрий ГОРШКОВ Деловой газета "Золотой Рог".

По словам Дмитрия Горшкова, директора государственного Сихотэ-Алинского заповедника, подготовка к зимнему периоду в заповеднике начинается еще летом. Работники готовят к холодам инспекторские избы, инфраструктуру, проводят технический осмотр спецтехники - снегоходов. Но несмотря на то, что первые снегопады, по предварительным прогнозам, обещают быть очень сильными, и животные могут лишиться кормовой базы, администрация заповедника активной подкормки не планирует. «Нашей задачей является поддержание естественного хода процессов на заповедной территории, - пояснил Горшков. - Поэтому значительных мероприятий по подкормке животных мы не проводим».

По его словам, в заповеднике существуют две небольшие кормовые площадки, которые расположены около экологических троп. Но созданы они не для того, чтобы облегчить животным жизнь в зимний период, а для того, чтобы у туристов увеличивались шансы увидеть диких животных.


 

 

 

Другая цель кормовых площадок - обеспечение безопасности. Несмотря на то что количество браконьеров последнее время сократилось за счет активной работы программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2012 годы, любители незаконной добычи порой становятся нежеланными гостями заповедника. Для того чтобы отвлечь животных от общедоступной трассы в Терней, проходящей по заповедной территории, кормовые площадки организуют подальше от дороги. Таким образом, у браконьеров сокращаются шансы поживиться добычей.


 

 

Впрочем, синоптики прогнозируют, что зима 2016-2017 годов будет солнечной и без частых осадков, поэтому кормовые площадки животным могут и не понадобиться вовсе. К тому же стоить помнить, что прогнозы всего лишь предварительные, потому, какой будет зима, покажет только время.

Юрий РОГОВ. Автор фото - Марина БОЖКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: сихотэ-алинский заповедник 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru