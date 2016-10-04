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Заповедник готовится к зиме
Она в Сихотэ-Алинский заповедник придет рано, но обещает быть солнечной и без частых осадков
Зима в этом году наступит рано: синоптики обещают дальневосточникам первый снег еще в октябре. О том, как будут готовиться к зимнему периоду в Сихотэ-Алинском заповеднике, рассказал его директор - Дмитрий ГОРШКОВ Деловой газета "Золотой Рог".
По словам Дмитрия Горшкова, директора государственного Сихотэ-Алинского заповедника, подготовка к зимнему периоду в заповеднике начинается еще летом. Работники готовят к холодам инспекторские избы, инфраструктуру, проводят технический осмотр спецтехники - снегоходов. Но несмотря на то, что первые снегопады, по предварительным прогнозам, обещают быть очень сильными, и животные могут лишиться кормовой базы, администрация заповедника активной подкормки не планирует. «Нашей задачей является поддержание естественного хода процессов на заповедной территории, - пояснил Горшков. - Поэтому значительных мероприятий по подкормке животных мы не проводим».
По его словам, в заповеднике существуют две небольшие кормовые площадки, которые расположены около экологических троп. Но созданы они не для того, чтобы облегчить животным жизнь в зимний период, а для того, чтобы у туристов увеличивались шансы увидеть диких животных.
Другая цель кормовых площадок - обеспечение безопасности. Несмотря на то что количество браконьеров последнее время сократилось за счет активной работы программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2012 годы, любители незаконной добычи порой становятся нежеланными гостями заповедника. Для того чтобы отвлечь животных от общедоступной трассы в Терней, проходящей по заповедной территории, кормовые площадки организуют подальше от дороги. Таким образом, у браконьеров сокращаются шансы поживиться добычей.
Впрочем, синоптики прогнозируют, что зима 2016-2017 годов будет солнечной и без частых осадков, поэтому кормовые площадки животным могут и не понадобиться вовсе. К тому же стоить помнить, что прогнозы всего лишь предварительные, потому, какой будет зима, покажет только время.
Юрий РОГОВ. Автор фото - Марина БОЖКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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