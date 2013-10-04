В Приморье должников за коммунальные услуги выселили из квартиры

Супружеская пара пыталась «играть» с судебными приставами в кошки-мышки, однако выселение из квартиры за долг в 106 000 руб. состоялось.

В отдел судебных приставов по Партизанскому городскому округу поступил исполнительный лист, предъявленный администрацией города, о выселении супругов из жилого помещения с предоставлением иного жилья по договору социального найма. На тот момент в отделе судебных приставов на исполнении находилось порядка 16 исполнительных производств о взыскании с должников задолженности за коммунальные услуги в размере 106 тыс. рублей. После того, как должникам было вручено первое предупреждение, никакой реакции не последовало. Супруги категорически отказались выселяться. При этом должник в момент вручения требования заявил, что он сначала выспится, а потом подумает, что с этим делать.

Для того, чтобы супругам вручить повторное требование и постановление об исполнительском сборе, судебным приставам пришлось провести разысканные мероприятия, связанные с установлением места нахождения жены должника. Накануне супруг вдруг заявил, что дверь исполнителям закона не откроет, так как ключей у него нет, а жена ушла на несколько дней в неизвестном направлении.

Через три часа поиски супруги увенчались успехом. Должник была обнаружена у родственников. Выслушав требования судебного пристава, она также отказалась выселяться из квартиры. Однако через два дня исполнительное производство было окончено фактическим исполнением: услышав от супругов жалобу на то, что своими силами они никогда не соберут вещи, судебные приставы, засучив рукава, помогли супругам упаковать чемоданы, вывезти мебель и освободить квартиру. Ключи от жилого помещения были переданы взыскателю, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.