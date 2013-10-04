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В Приморье должников за коммунальные услуги выселили из квартиры

04 Октября 2013, 15:46 | Приморье

Супружеская пара пыталась  «играть» с судебными приставами в кошки-мышки,  однако  выселение  из квартиры за долг в 106 000 руб. состоялось.

В отдел судебных приставов по Партизанскому городскому округу поступил исполнительный лист, предъявленный администрацией города, о выселении супругов из жилого помещения с предоставлением иного жилья по договору социального найма.  На тот момент в отделе судебных приставов на исполнении находилось порядка 16 исполнительных производств о взыскании с должников задолженности за коммунальные услуги в размере 106 тыс. рублей. После того, как должникам было вручено первое предупреждение, никакой реакции не последовало. Супруги категорически отказались выселяться. При этом должник в момент вручения требования заявил, что он сначала  выспится, а потом подумает, что с этим делать.

Для того, чтобы супругам вручить повторное требование и постановление об исполнительском сборе, судебным приставам пришлось  провести разысканные мероприятия, связанные с установлением места нахождения жены должника.   Накануне супруг вдруг заявил, что дверь исполнителям закона  не откроет, так как ключей у него нет, а жена ушла на несколько дней в неизвестном направлении.

Через три часа поиски супруги увенчались успехом. Должник была обнаружена  у родственников. Выслушав требования судебного пристава, она также отказалась выселяться из квартиры.  Однако через два дня исполнительное производство было окончено фактическим исполнением: услышав от супругов жалобу на то, что своими силами они никогда не соберут вещи, судебные приставы, засучив рукава, помогли супругам упаковать чемоданы, вывезти мебель и освободить квартиру.  Ключи от жилого помещения были переданы взыскателю, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба  Управления ФССП России по Приморскому краю.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: УФССП России по Приморскому краю
Теги: долги  приставы 



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Комментарии

  • Пипец всем)18:03, 04.10.2013#

    Но никто не написал о том, что не каждая нормальная даже семья способна платить такие суммы по счетам ЖКХ. . .

  • Псевдоним08:40, 10.10.2013#

    А почему не интересуетесь за сколько лет такие долги? Наверно ж не за полгода.

  • Доксициклин16:44, 07.10.2013#

    Ключи отдали взыскателю. Это как ? квартира за 106000 что ли ушла

  • Ольга21:18, 09.10.2013#

    Квартира ушла наймодателю - администрации города. А что с ними делать, с должниками, в попку целовать? Такие долги накопились не за один год.

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