Проверить законность пассажирских перевозок в Приморье можно через интернет

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября, ZRPRESS. Каждый житель Приморья может воспользоваться реестром выданных разрешений для осуществления перевозок пассажиров легковым такси. Он размещен на официальном интернет-сайте администрации края в разделе департамента промышленности и транспорта.

Как сообщили в департаменте, перед поездкой любой желающий может ознакомиться с информацией обо всех легальных перевозчиках такси, которые получили разрешения на эти перевозки.

Также специалисты отмечают, что водитель легкового такси по требованию пассажира обязан предъявить разрешение, выданное департаментом промышленности и транспорта Приморского края. В салоне такси должна быть размещена информация о водителе с его фотографией и телефонами контролирующих органов, на крыше такси должен быть размещен фонарь оранжевого цвета, а на боковых его поверхностях - нанесена цветографическая схема в виде квадратов в шахматном порядке.

Напомним, что новые условия осуществления перевозок пассажиров легковым такси были введены в целях повышения качества обслуживания и безопасности пассажиров, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.