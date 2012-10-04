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В Приморье открываются новые автобусные маршруты
04 Октября 2012, 18:44 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 4 октября, ZRPRESS. По многочисленным обращениям граждан департаментом промышленности и транспорта Приморского края принято решение об открытии новых краевых маршрутов.
Как сообщили в департаменте, для удобства приморцев открыты новые маршруты «Дальнегорск-Владивосток-Дальнегорск», «Арсеньев-Владивосток-Арсеньев» без заезда в Уссурийск. Это позволит сократить время поездки на 1,5-2 часа.
Также принято решение об открытии дополнительного расписания движения № 525 «Владивосток-Пограничный-Владивосток».
В настоящий момент объявлен конкурс на определение перевозчика для выполнения качественных перевозок на этих маршрутах, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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