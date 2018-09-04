Ответы на социальные вопросы

Важнейшие для приморцев направления – в центре внимания руководства края

Четвертый выпуск телепроекта «Приморье, вперед!», который вышел в эфир 29 августа, стал уникальным по набору тем. Здравоохранение, образование, культура и спорт – направления, от развития которых зависит «социальное самочувствие» приморцев. По итогам эфира стало очевидно, что за последние месяцы властям Приморья при содействии руководства страны удалось найти способы решения самых сложных проблем в указанных отраслях – финансовой и кадровой.

Не секрет, что в современном мире главным фактором успеха целых стран и их регионов становится уровень развития «человеческого капитала». Который, в свою очередь, напрямую зависит от состояния дел в здравоохранении и образовании, в сферах культуры и спорта. Все эти вопросы обсудили участники телепроекта в очередном выпуске.

Важны и люди, и здания

Разговор о состоянии и перспективах приморского здравоохранения сразу пошел вокруг двух основных вопросов, связанных с состоянием зданий медучреждений и кадровой обеспеченностью больниц и поликлиник края. В частности, кадровый вопрос был поднят и в ходе прямого включения из недавно отремонтированной Спасской городской больницы. Укомплектованность больницы специалистами по-прежнему составляет менее 70 процентов, хотя по программе «Земский доктор» в Спасск-Дальний за пять лет приехали 28 человек.





- Дефицит врачей есть на территории всего края, - признал вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ. – Поэтому мы усилили работу с вузами по целевому набору, и по поручению врио губернатора работаем над решениями по закреплению врачей на территориях с помощью предоставления жилья.





- Во-первых, мы рационально используем имеющихся специалистов. Мы привлекаем студентов на практику, многие остаются у нас работать. Стараемся работать и с теми, кто есть, и с молодежью, - отметила Инна ЗЕЛЕНКОВА, главный врач краевой детской больницы №2.

Из обсуждения можно сделать вывод, что привлечение молодых врачей в муниципалитеты – не самоцель. Главная задача – обеспечить жителям городов и сел Приморья возможность попасть на прием к специалисту, посещать врача в своем населенном пункте, а не ехать на прием за сотни километров. В свою очередь, выпускники медицинских вузов получают стабильную работу сразу после окончания университета.

Несмотря на особое внимание к кадровому вопросу в больницах и поликлиниках края, не теряют своей актуальности проекты, начатые в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы: строительство фельдшерско-акушерских пунктов, обновление парка автомобилей «скорой помощи», развитие санитарной авиации.

- С начала работы вертолеты санавиации Приморья спасли уже более 400 человек. Сейчас разрабатывается программа по созданию вертолетных площадок рядом с медучреждениями, чтобы путь от аэродрома до больницы не занимал много времени, - рассказал Павел Серебряков.

Школы впишут в программу

Поскольку четвертый выпуск «Приморье, вперед!» вышел накануне Дня знаний, другой важной темой эфира стало состояние дел в сфере образования. Вице-губернатор Приморья Ирина МАНУЙЛОВА рассказала о готовности школ края к началу учебного года.





- Принято 100 процентов школ, есть школы, где завершается капремонт. Кроме того, в этом году были выделены беспрецедентные деньги на подготовку зданий школ и детских садов к новому учебному году – более 0,5 млрд рублей. Удалось отремонтировать 75 школ, но капремонта требуют 284 школы, - сообщила Ирина Мануйлова.

Вице-губернатор добавила, что из 350 млн рублей, выделенных Приморью из Резервного фонда правительства после встречи врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО и президента России Владимира ПУТИНА, 200 млн рублей направят на сферу образования. Основная часть этой суммы пойдет на приобретение 39 новых школьных автобусов, а еще 16 автобусов краю подарили инвесторы. Кроме того, 100 школ по всему краю будут укомплектованы новым цифровым оборудованием.

По словам Ирины Мануйловой, сейчас в крае готовится программа по строительству новых школ в разных муниципалитетах, которая предполагает федеральное софинансирование. Новые школьные здания появятся в Уссурийске, Артеме, Владивостоке, а также во многих селах края. Строительство некоторых школ начнется уже в 2019 году.

Затронули участники передачи и кадровый вопрос, который для школ не менее важен, чем для больниц и поликлиник.





- С приходом Андрея Тарасенко мы видим усиление работы с молодыми специалистами. Ведется целенаправленная работа. Не хватает преподавателей естественно-научных циклов в школе, но эти проблемы решаемы, - отметил директор школы № 14 Уссурийска Илья ВОЛОГИН.

- Мне не все равно, какое образование будут получать дети. Но низкая заработная плата, отсутствие жилищных условий не привлекают педагогов в школы. Поэтому нужно больше всего уделять внимания кадрам. Просто построить школу мало, - согласилась еще одна участница передачи, учитель начальных классов школы №63 Владивостока Ольга АСТАХОВА.

По словам Ирины Мануйловой, помимо разработки мер по обеспечению молодых специалистов в школах жильем, предусмотрен ряд стимулов для учителей в плане организации учебного процесса. Уникальным опытом стали длительные стажировки студентов педагогических вузов в школьных коллективах – 50 процентов студентов, прошедших практику в 2018 году, остались работать там, где проходили практику.

Единое культурное пространство

За последние годы в столице Приморья, Владивостоке, появился филиал Мариинского театра и академии балета им. А. ВАГАНОВОЙ. Вскоре должен открыться единый музейный центр, где под одной крышей разместятся филиалы ведущих музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Новая «культурная инфраструктура» Владивостока позволила проводить в городе все больше различных фестивалей, сделав его частью единого культурного пространства России. Теперь необходимо расширить границы этого пространства до самых отдаленных уголков Приморья.

О планах по развитию культуры в Приморском крае рассказал вице-губернатор Константин МЕЖОНОВ.





- В регионе действует более 800 учреждений культуры. Они должны выглядеть современно, а для этого необходимо строить новые учреждения и ремонтировать то, что уже имеется. По поручению Андрея Тарасенко мы промониторили ситуацию: нам нужно построить 79 новых сельских клубов. Готовим соответствующую программу, - сообщил Константин Межонов.

По его словам, выходом для небольших сел мог бы стать типовой проект модульного клуба, который достаточно просто «привязать» к местности. При условии софинансирования со стороны муниципалитетов краевой бюджет готов выделить средства на строительство. Кроме того, ведется ремонт по программе с использованием федеральных средств.

Чтобы увеличить присутствие краевых учреждений культуры в районах Приморья, при формировании бюджета 2019 года будут сохранены расходы на организацию гастролей ведущих театров края в глубинке.





- Мы впервые отправились в такое значительное путешествие. Надо перестать заниматься культурой по остаточному принципу, и поддержать людей, которые продолжают создавать и творить, - отметил худрук театра им. ГОРЬКОГО Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. Кроме того, Ефим Звеняцкий подтвердил информацию о предстоящем открытии филиала театра в Находке – для этого будет реконструировано здание кинотеатра «Русь».





- Для нас выставки в районах – не новость, мы активно работаем в этом направлении. Например, сейчас по Приморью «путешествует» фотовыставка, которая была открыта в рамках Морского салона. Фотохудожники запечатлели наш край и его людей, - рассказала директор Приморской картинной галереи Алена ДАЦЕНКО.

Не обошли участники программы вниманием и вопросы развития спорта.

- Мы понимаем, что профессиональные спортивные клубы – это пример для детей. Поэтому во всех профессиональных клубах Приморья есть детские школы. Мы выступаем за то, чтобы в каждом муниципалитете была спортивная школа, которая бы «замыкалась» на краевой клуб, - подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков.

Карта «Приморец» готова к выпуску

Часть вопросов от жителей края во время эфира «Приморье, вперед!» была посвящена социальной защите населения. Заместитель директора краевого департамента труда и социального развития Анатолий НЕЧУХАЕВ, отвечая на вопрос жителя Чугуевского района о мерах по поддержке многодетных семей, подчеркнул: в Приморье продолжают действовать 18 мер поддержки семей с детьми, в том числе – региональный материнский капитал и ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей. Кроме того, на федеральном уровне одобрены еще две меры поддержки: многодетные семьи получат возможность взять ипотечный кредит, а также получить пособие на сборы детей в школу.

В свою очередь, вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сообщил, что уже в сентябре граждане смогут подать заявку на получение единой социальной карты «Приморец». Предполагается, что получателями карты смогут стать около 600 тысяч человек. Социальная карта позволит пенсионерам и незащищенным слоям населения получить скидки при покупке продуктов и медикаментов, а также при проезде в транспорте. Ранее инициативу о создании карты «Приморец», с которой выступил глава края Андрей Тарасенко, поддержали торговые и аптечные сети региона.

Досье "Золотого Рога": Одна из задач проекта «Приморье, вперед!» - формирование идей для стратегии развития Приморья на ближайшие годы, а также предложений от региона в новые нацпроекты (в соответствии с «майским указом» Владимира Путина) на основе предложений от жителей Приморского края. Пятый, заключительный выпуск телепроекта «Приморье, вперед!» выйдет в эфир в среду, 5 сентября, в 19.00 (канал «ОТВ-Прим») и в 22.00 (повтор на канале «Россия-24»). В программе, которая станет своего рода резюме четырех предыдущих выпусков, примет участие врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

На фото: Главный «социальный вопрос» для врио губернатора Андрея Тарасенко в последние дни – помощь пострадавшим от наводнения приморцам.

Фото Primorsky.Ru

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

КСТАТИ

Компенсацию дадут и без страховки

Перед тем, как поговорить о социальных вопросах, ведущие телепроекта «Приморье, вперед!» напомнили о последних новостях из районов края, пострадавших от наводнения. В среду, 29 августа, в этих муниципалитетах побывал врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, и главный из вопросов, который ему задавали жители, касался компенсаций за утерянное имущество или урожай.

По словам людей, компенсация за подтопленный дом или смытый урожай составляет по 10 тысяч рублей. В то же время, получить компенсацию в 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей (при частичной или полной утрате имущества в результате наводнения) можно только при наличии страховки. Однако страховые компании зачастую отказываются страховать имущество граждан в населенных пунктах, подвергающихся наводнениям.

- Согласен, что на 10-20 тысяч рублей многого не купишь. Проработаем этот вопрос, посмотрим, какие есть возможности его решить. Неправильно, что обязательное условие для увеличенной выплаты – наличие страховки. Этот пункт будем отменять, – обозначил Андрей Тарасенко.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.