Дальневосточный День Победы

Приморцы отметили 73-ю годовщину окончания Второй Мировой войны

В минувшее воскресенье, 2 сентября, жители Приморья вспомнили о событиях 1945 года, когда на Дальнем Востоке завершился самый масштабный военный конфликт в истории человечества. Центральные мероприятия, посвященные окончанию Второй Мировой войны, состоялись во Владивостоке, который с 2010 года носит звание «Город воинской славы» - в том числе, благодаря своей роли в событиях военных лет.

В полдень воскресенья на Корабельной набережной, возле мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», прошел митинг-концерт в честь 73-й годовщины окончания войны на Тихом Океане. Помимо ветеранов и представителей общественных организаций, участие в нем приняли врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, представители краевой и городской администраций, депутаты Законодательного Собрания Приморья и Думы Владивостока. Но прежде они вместе с сотнями жителей Владивостока возложили цветы к Стене Памяти выше подводной лодки С-56, где выбиты имена тысяч приморцев, отдавших жизни за свободу и независимость нашей страны.

















Выступая перед участниками памятного митинга, Андрей Тарасенко напомнил о масштабе Второй Мировой войны, точка в которой была поставлена именно здесь, на Дальнем Востоке. Глава региона пожелал ветеранам и всем собравшимся здоровья, благополучия и долгих лет жизни

- Слова глубокой благодарности мы адресуем нашим ветеранам – за то, что выстояли и победили, за то, что после войны восстанавливали и строили наш край. Мы всегда будем гордиться вашей преданностью Родине, величием духа и нравственной силой, – подчеркнул врио губернатора Приморья.

- В июле исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила КРЫГИНА, героически погибшего при освобождении от японских захватчиков корейского порта Сэйсин. А в декабре мы будем отмечать 100-летие со дня рождения Николая ВИЛКОВА. В составе десанта на северокурильский остров Шумшу он закрыл своим телом амбразуру вражеского дота. Имена этих Героев Советского Союза сегодня носят улицы Владивостока, - напомнил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК.

- Владивосток был создан как военный форпост для защиты дальневосточных рубежей нашей страны и с честью оправдал возложенные на него надежды. Отстаивая родную землю, воины-дальневосточники проявили небывалую отвагу, благодаря чему Владивосток удостоен высокого звания – Город воинской славы, - отметил председатель городской Думы Андрей БРИК.

Память павших защитников Родины почтили также в Гайдамакском сквере Владивостока и у памятника морякам торгового флота. Культурная программа в честь дня окончания войны на Тихом Океане прошла на амфитеатре Спортивной набережной, а на центральной площади Владивостока состоялся фестиваль детского спорта. Кроме того, памятные и торжественные мероприятия в годовщину окончания Второй Мировой войны прошли и в других муниципальных образованиях Приморья, наиболее крупные - в Уссурийске, где расположен штаб 5-й армии, и в Большом Камне.

Досье "Золотого Рога": В годы Второй Мировой войны жители Приморья участвовали в битвах под Москвой и под Сталинградом, в обороне Севастополя и Ленинграда, в боях за Северный Кавказ и Заполярье. Воины-тихоокеанцы воевали с фашистскими захватчиками на Северном, Черноморском, Балтийском флотах, на речных и озерных флотилиях. 191 тихоокеанец за героизм и мужество, проявленные на фронтах Второй мировой войны, удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Кроме того, во время войны через Владивосток шли основные поставки помощи западных союзников по ленд-лизу: через Тихий океан была отправлена половина грузов военной помощи СССР от союзников по антигитлеровской коалиции.

В 1945 году во Владивостоке, в штабе Тихоокеанского Флота, планировались Маньчжурская стратегическая наступательная операция, Южно-Сахалинская наступательная операция, Курильская десантная операция. В ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции в течение 10 дней, с 11 по 21 августа, были высажены сформированные во Владивостоке и вблизи его морские десанты в пяти портах Северной Кореи: Юкки, Расин, Сэйсин, Одецин и Гензан. Это был первый боевой опыт проведения морской десантной операции - ведения боевых действий по завоеванию господства на море и в воздухе.

В ходе боевых действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года морская авиация Тихоокеанского флота потеряла около 37 самолетов. 25 августа 1945 года в проливе Лаперуза погибла в ходе выполнения боевой задачи подводная лодка «Л-19», ушедшая в море из состава соединения подводных лодок, базирующегося в бухте Малый Улисс. Непосредственно во Владивостоке боевых действий не было, однако 18 августа 1945 года стоящий в районе нефтебазы транспорт «Таганрог» едва не подвергся атаке японского летчика-камикадзе. Однако его самолет был сбит и упал в море.

Фото Виктора КУДИНОВА.