Лето пролетело со скоростью тайфуна

Какие нововведения и сюрпризы готовит для почти 200 тысяч школьников края новый учебный год

В нынешнем году День знаний с традиционного 1 сентября «перенесся» на 3 сентября. Но празднества и торжества состоялись, несмотря на календарные подвижки. В Приморье за парты сели 196 266 ребят. В первый день нового учебного года впервые прошла акция «Аллея первоклассника».

Каждый ребенок, впервые переступивший школьный порог, смог высадить саженец березы на территории своего образовательного учреждения. Но не только День знаний приготовил сюрпризы и новшества для ребят. Весь новый учебный год готовит для приморских детей различные нововведения.

Китайская грамота

Как рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей КРАВЦОВ, кардинальных изменений в процедуре и содержании экзаменов в этом году не будет. Однако есть кое-что новое. «Наиболее значительное изменение - введение с 2019 года итогового собеседования по русскому языку. Оно станет дополнительным условием допуска обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. Также в 2019 году впервые будет проводиться ЕГЭ по китайскому языку как пятому языку по выбору», - сообщил Сергей Кравцов.

Чтобы помочь школьникам сдать ЕГЭ на высокий балл, в Приморье запускают внеурочные занятия по предметам естественно-научного направления и математике. Аудитория - школьники с 8-го по 11-й классы. Ученики сами решат, на каких предметах заострить внимание. Ребята смогут бесплатно повысить уровень образования, не прибегая к услугам репетиторов.

Помимо школы

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в администрации Владивостока, в столице Приморья в канун 1 сентября в библиотеках были организованы книжные выставки. На них представлена детская художественная литература, справочники и научно-популярные издания, а также новинки, которые помогут ребенку в освоении школьной программы. В первые дни сентября в городских библиотеках также проходят экскурсии, диалоги о книгах, уроки патриотизма и литературные игры. Библиотеки приглашают школьников с друзьями, одноклассниками и родителями.

Также во Владивостоке 13 сентября стартует серия бесплатных познавательных мастер-классов для старшеклассников. Они пройдут в рамках образовательного проекта «Юный ученый», автор которого - Екатерина ЛОПАТКИНА - в этом году стала победителем городского конкурса «Молодежная инициатива».

15 мастер-классов с интригующими названиями - «До 18 можно», «Тест на ощущения», «Зачем человеку хвост?» и др. - состоятся при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока и продлятся до конца октября. Их участниками станут школьники 7-11 классов и лицеисты.

Мастер-классы будут проходить на нескольких площадках: в Центре содействия развитию молодежи Приморья (ул. Посьетская, 14), в лицее МГУ им. адм. Г. И. Невельского (ул. Станюковича, 58) и в образовательных учреждениях Владивостока при наличии заявок от педагогов. Записаться на мастер-классы можно по телефону 8-914-324-95-90.

По информации администрации Приморского края, в сентябре по региону поедет передвижная обучающая площадка - первый мобильный «Кванториум». Площадка будет содержать четыре модуля: робототехника и промышленный дизайн, дополненная виртуальная реальность, IT-технологии и геоквант - все, что связано с геологией. Обучать детей будут преподаватели Дальневосточного федерального университета, а также специально подготовленные педагоги из различных образовательных учреждений края.

«Кванториум» будет работать по две недели в каждом муниципалитете. За это время получить новые знания смогут около 450 школьников, курс рассчитан на 40 часов для каждого ребенка. Мобильный «Кванториум» будет приезжать в каждую территорию раз в полгода.

В 2019 году во Владивостоке также откроют два технопарка «Кванториум» и один в Арсеньеве.

Педагогический десант

Чтобы подготовить квалифицированные кадры, прошлой весной в крае запустили проект «Учитель для Приморья». 1 сентября почти половина выпускников Школы педагогики ДВФУ приступит к работе в школах края - 108 бывших стажеров вернутся в образовательные учреждения учителями. Их коллегами станут 37 выпускников Спасского педагогического колледжа. Проект показал колоссальные результаты, говорят специалисты.

Как отмечают в ДВФУ, успех проекта «Учитель для Приморья» отразился и на результатах приемной кампании в 2018 году. Абитуриенты стали активнее поступать на педагогические программы. Благодаря особому вниманию со стороны администрации края, впервые состоялся массовый целевой набор в Школу педагогики по заказу муниципальных образований - зачислены 32 абитуриента, которым по окончании вуза гарантированы рабочие места.

Чтобы привлечь молодых педагогов, районы, по поручению руководителя Приморского края, разрабатывают персональные меры социальной поддержки - предоставляют специалистам жилье, стимулирующие выплаты и другие льготы.

Забота на высшем уровне

Напомним, накануне Дня знаний премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел селекторное совещание с руководством Министерств просвещения, науки и высшего образования, представителями профильных ведомств и главами регионов. Главной темой заседания стала подготовка образовательных организаций к новому учебному году, а также основные приоритеты по развитию системы образования в предстоящий период. В совещании принял участие глава Приморья Андрей Тарасенко.

Дмитрий Медведев отметил, что в этом году в школах будут учиться более 15 миллионов детей. В большинстве своем образовательные организации готовы к новому учебному году: отремонтированы и переоборудованы. Практически везде есть необходимые бесплатные учебники. «Нужно сделать так, чтобы во всех регионах эти учебники были», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В нашем крае этой проблемой власти озаботились заранее. На закупку учебников из краевого бюджета выделено более 155 миллионов рублей. В Приморье также открыта горячая линия по обеспечению школьников учебниками. Родители могут задать вопросы сотрудникам департамента образования и науки, если их ребенку не выдали комплект книг в школьной библиотеке. Режим работы линии - с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по телефонам: +7 (953) 224-72-30, +7 (984) 156-93-57. Также для оперативного решения возникших у родителей и детей вопросов с 1 октября начнет работу портал краевого департамента образования и науки

Отдельно Дмитрий Медведев отметил, что в ряде регионов есть учреждения, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. И, несмотря на то, что количество их ежегодно снижается, темпы по уменьшению числа таких организаций в субъектах не должны снижаться. Также в приоритете – ремонт действующих и строительство новых школ.

Как обстоят дела в этой сфере в Приморском крае, по итогам совещания рассказал глава региона Андрей Тарасенко. В Приморье на подготовку образовательных организаций к новому учебному году направлено более 1,3 миллиарда рублей. Продолжается строительство четырех новых школ в селе Новолитовка на 220 мест, селе Подъяпольске на 220 мест, в селе Рощино на 440 мест и поселке Светлая на 80 мест. Более 80 холодных туалетов в уже действующих школах в приморских муниципалитетах будут утеплены.

Очереди уходят в прошлое

Стоит сказать, что сегодня в Приморье, в рамках реализации майских указов Президента России 2012 года, ликвидирована очередь в детские дошкольные учреждения среди детей от 3 до 7 лет, а в некоторых муниципалитетах – и среди ребят младшего возраста. На сегодняшний день доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет достигает 65%. Чтобы полностью решить вопрос, в крае продолжается строительство новых детских садов.

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в департаменте образования, два детских сада строятся в Большом Камне и Дальнереченске. До конца следующего года планируется ввести еще два – во Владивостоке и Уссурийске, а к 2021 году – сдать еще четыре во Владивостоке. Общее количество новых мест превысит две тысячи, в том числе – 840 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. Кроме того, после капитального ремонта садов в 2019 году будут введены еще 125 мест.

КСТАТИ

«Сириус» засветит в Приморье

На базе ДВФУ откроется региональный центр по работе с одаренными детьми «Остров талантов». Первая смена по модели образовательного центра «Сириуса» пройдет в ДВФУ в октябре и соберет юных математиков со всего региона. Создание центра станет продолжением совместных инициатив университета и «Сириуса» - серии Тихоокеанских предметных школ, исследовательских и проектных конкурсов для талантливых детей.

- Очень важно, чтобы ребенок, начиная со школьного возраста, понимал, где он сможет применить свои творческие способности. И тогда

родной край станет для ребенка не территорией, где он получает образование, и откуда он потом уезжает, а местом, где он сможет не только

научиться, но и реализовать свой потенциал, - отметила вице-губернатор Ирина Мануйлова.

На фото: В этом учебном году в Приморье за парты сели 196 266 ребят.

Фото Юрий РОГОВ