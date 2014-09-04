В Приморье юные исследователи "поймали" тигрицу Варвару в Сихотэ-Алинском заповеднике

Ребята из экологического клуба «Урагус» в Сихотэ-Алинском заповеднике получили первые кадры из дикой природы с помощью фотоловушек, установленных ими самостоятельно.

В Сихотэ-Алинском заповеднике на территории одного из кордонов продолжает работу молодежный полевой центр «ЭкоLogovo». За летние месяцы ребятами из тернейского клуба «Урагус» совместно с сотрудниками заповедника проделана большая работа по благоустройству самого полевого центра и территории вокруг него: начат монтаж метеоплощадки, завезено оборудование для научных исследований. Во время выездов в полевой центр урагусовцы проводили и научные работы: начаты гидробиологические исследования, наблюдения за погодой, за растениями и животными. Но самый большой интерес у ребят вызвала работа по учету тигров с помощью фотоловушек.





«Сотрудники заповедника подробно рассказали «урагусовцам» почему важно считать тигров, какие методики учета существуют. А когда мы предложили ребятам провести фотоучет тигров на территории, прилегающей к стационару «ЭкоLogovo», они с огромным энтузиазмом включились в работу» - рассказывает Светлана Сутырина, заместитель директора по научной работе Сихотэ-Алинского заповедника.

Где именно размещать фотоловушки, юные исследователи решали самостоятельно, ведь из предыдущих полевых уроков ребята узнали многое о поведении тигра, поэтому им не составило труда выбрать место и установить ловушки там, где вероятность сфотографировать тигра максимальна.

Символично, что ловушки, которые ребята используют для работы, были приобретены заповедником благодаря поддержке фонда «Красивые дети в красивом мире» в рамках проекта «Полосатый сосед».

Самый интригующий момент при проведении фотоучета – проверка фотоловушек. Ведь никогда не знаешь, кого из лесных жителей удалось «поймать».

«Через две недели после установки ловушек мы приехали их проверить. Каждому из ребят не терпелось просмотреть отснятый фотоматериал! Детский восторг вызвало видео с тигрицей Варварой. Это первый тигр, которого «поймали» ребята», - рассказала Анна Мухачева, научный сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника.

«Пока мы получили только черно-белые снимки, потому что Варвара прошла ночью, когда срабатывает инфракрасная вспышка. Но мы уверены, что скоро нам повезет, и мы получим красивые цветные фотографии тигров», - делится впечатлениями Глеб Арифулин, один из воспитанников «Урагуса».