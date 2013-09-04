Приемная кампания 2013 года в Приморье: желающих больше, баллы выше

В этом году специалисты отмечают улучшение качества набора на бюджетные места в вузах края

2 сентября в вузах Приморья начался новый учебный год. В этом году первокурсниками вузов Приморья стали около 10 тысяч человек, около 5 000 из них поступили на бюджетные места. Несмотря на небольшую «демографическую яму» – выпускников школ в этом году было несколько меньше, чем в прошлом, - все вузы справились с государственным заданием по набору. Причем в большинстве вузов даже отметили большую, чем в прошлом году, активность абитуриентов.

Специалисты Приемной комиссии ДВФУ отмечают, что в этом году учиться в Дальневосточном федеральном университете на программах бакалавриата и специалитета по очной форме пожелали 7 667 абитуриентов, которые подали свыше 20 тысяч заявлений. Для сравнения, в 2012 году в приемную комиссию поступило более 18 тысяч заявлений от 7 396 абитуриентов.

Вместе с тем расширилась и география регионов, откуда «летели» заявления. В этом году в федеральный университет поступили представители 69 субъектов РФ, в то время как в 2012 году это были рекордные на тот момент 56 регионов. Доля абитуриентов, живущих за пределами Приморья, достигла 30%.

Возрос интерес к ДВФУ у наиболее подготовленных абитуриентов. При успешном зачислении 2 256 человек уже в первом семестре смогут получать повышенную стипендию, а для 800 ребят из-за пределов Приморья будет оплачен проезд до места учебы. Как отметил заместитель председателя Приемной комиссии ДВФУ Андрей ШУШИН, в плане выбора будущей профессии абитуриент-2013 не сильно отличается от абитуриента-2012. Максимальным интересом по-прежнему пользуются направления гуманитарно-экономического и управленческого профиля. Достаточно сильно привлекли вчерашних школьников и новые медицинские направления Школы биомедицины ДВФУ.

Абсолютным рекордсменом на протяжении уже нескольких лет становится направление «Государственное и муниципальное управление» — 50 человек на одно бюджетное место. В числе лидеров также новые направления «Медицинская биохимия» (30) и «Фармация» (22). Традиционно популярны у абитуриентов «Управление персоналом» (38), «Торговое дело» (38), «Международные отношения» (34), «Зарубежное регионоведение» (23), «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (21), «Реклама и связи с общественностью» (19), «Юриспруденция» (13).

Целый ряд специальностей в вузе был закрыт уже в первую волну, что говорит об осознанном выборе абитуриентами таких направлений подготовки, как «Архитектура», «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика», «Компьютерная безопасность» и др.

Если говорить о проходных баллах, то практически полностью сохранилась тенденция прошлого года. Самым высоким минимальный проходной балл был в этом году в Школе региональных и международных исследований. Например, на направление «Международные отношения» он составил 267 баллов, «Востоковедение и африканистику» - 253 балла, «Зарубежное регионоведение» – 250. На втором месте по проходному баллу – специальности Юридической школы: проходной балл на «Юриспруденцию» составил 227 баллов. На третьем – Школа экономики и менеджмента – на экономические направления проходной балл колебался от 185 до 201 балла.

Успешной оказалась приемная кампания-2013 и для Владивостокского государственного университета экономики и сервиса: количество заявлений от абитуриентов было значительно выше, чем в прошлом году, и составило почти 10 тысяч. На популярные у молодежи сервисные профили конкурс составлял более 10 человек на место.

Достаточно высоким, по отзывам специалистов приемной комиссии, был также конкурс на 60 бюджетных мест по самым востребованным практико-ориентированным направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция».

Как всегда, рекордное количество заявлений на одно место собрали направления подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Сервис», «Туризм». С высоким баллом пришли абитуриенты на направление «Бизнес-информатика» в Институт информатики, инноваций и бизнес-систем. У юношей, выбравших карьеру в технической сфере, популярностью неизменно пользуются специальности автосервиса.

«Стоит отметить, что в течение последних лет средний балл по сумме ЕГЭ неуклонно растет, и в университет приходят все более сильные выпускники. Около 75% абитуриентов были набраны уже в первой волне», - говорят в приемной комиссии.

Ответственный секретарь приемной комиссии ВГУЭС Светлана КЛИМЕНКО, комментируя итоги приемной кампании, отметила, что в университете в этом году сделана ставка на высокобалльников.

«В этом году мы открыли новое коммерческое направление - «Телевидение», - и это редкое и престижное образование выбрали одни из самых блестящих и, как показал творческий конкурс, талантливых выпускников, - говорит она. - Также замечу, что абитуриенты с достаточно высокими баллами, которые могли бы пройти конкурс на бесплатное обучение как в наш вуз, так и в другие, предпочли такие коммерческие образовательные программы ВГУЭС, как «Международные отношения» (256 баллов) и совместная международная программа Высшей школы менеджмента ВГУЭС «Менеджмент» (216 баллов). А также новые в этом году международные программы с зарубежными партнерами - Альпийским центром образовательных программ (Швейцария) и Даляньским океанологическим университетом (КНР). Очень активно заработали программы международных стажировок».

Высоким был проходной балл на такие направления подготовки, как «Финансы и кредит» (210), «Экономика и международный бизнес» (207), «Государственное и муниципальное управление», «Мировая экономика» (205).

В МГУ им Г.И.Невельского традиционно наибольший интерес у абитуриентов вызывали курсантские специальности: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». В первую волну в этом вузе были закрыты такие направления, как «Нефтегазовое дело», «Технологические машины и оборудование», «Техносферная безопасность», «Технология транспортных процессов», «Менеджмент-Логистика» и «Кораблестроение и океанотехника».

В Дальрыбвтузе самый высокий проходной балл – на «Менеджмент» (185) и «Экономику» (192). Проходной балл на традиционные судовые и рыбопромышленные направления несколько ниже и колеблется в районе 105-140 баллов. В первую волну был закрыт набор на такое традиционное для вуза направление подготовки, как «Водные биоресурсы».

Тихоокеанский государственный медицинский университет, так же как и все вышеперечисленные вузы, в этом году успешно справился с приемом абитуриентов. Причем на основные направления подготовки был отмечен достаточно высокий проходной балл – на «Стоматологию» он составил 252 балла, на «Лечебное дело» – 221, на «Педиатрию» – 204 балла.

Что касается Дальневосточной академии искусств, то проходной балл по общеобразовательным дисциплинам здесь был не слишком высоким, наибольшее внимание приемная комиссия обращала на результаты творческих испытаний, которые проводятся в вузе по каждому из направлений подготовки. Именно эти баллы играли особую роль при зачислении абитуриентов.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.