Арсеньев благоустраивается с помпой

ПРИМОРЬЕ, 4 сентября, ZRPRESS. В Арсеньеве в праздничной обстановке в конце августа прошёл второй этап работ по благоустройству придомовых территории. Такой сюрприз жителям приготовили участники краевого проекта «Хочу жить здесь».

Праздник с участием жителей состоялся в нескольких дворах, а именно по адресу ул. Октябрьской, 26 и ул. Октябрьской, 92, 94. Местная детвора уже по достоинству оценила качели и карусели, яркую горку-домик. А в тот день звуки музыки собрали вместе детей, их родителей, бабушек и дедушек из близлежащих домов. Завершающий этап благоустройства площадки стал событием для местных жителей. Инициатором проекта «Хочу жить здесь» выступил глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН. Александру Алексеевичу по праву было предоставлено первое слово.

- Благоустройство дворов Арсеньева – это большой социальный проект, рассчитанный на три года, — отметил глава города, обращаясь к жителям двора. – Он включает в себя не только обустройство площадок, но и асфальтирование территории, установку системы видеонаблюдения. Хочу выразить благодарность всем, кто помогает нам в вопросах благоустройства – прежде всего директору ООО «Витязь» Н. МИРОНОВУ, управляющему директору авиакомпании «Прогресс» Ю. ДЕНИСЕНКО, местному отделению партии «Единая Россия».

Глава города отметил, что социальная сфера всегда была затратной. Однако власть для того и существует, чтобы решать социальные вопросы и проблемы горожан. А. Дронин призвал жителей вместе вносить посильный вклад в благоустройство двора, а, главное, беречь детский городок, соблюдать чистоту и порядок.

А. Дронин, отвечая на вопросы жителей разных возрастов, рассказал, что благоустройством предполагается охватить весь город – в том числе и отдаленные районы, такие, как район Интерната. В перспективе – благоустройство Комсомольской площади, уже есть партнеры, в том числе и иностранные, которые готовы помочь в благоустроительных работах. Сейчас полным ходом идет реконструкция площади ДК «Прогресс» к 110-летию города. Город постепенно преображается и хорошеет. Конечно, одна власть не сможет навести порядок во всем городе. Нужна поддержка жителей.

А то, что в Арсеньеве много неравнодушных горожан, и показали мероприятия, которые состоялись в тот день во дворах города. Дети разных возрастов вместе с педагогами художественной школы и центра внешкольной работы украшали новую площадку. Взрослые взялись за озеленение двора – саженцы цветов и кустарников предоставила станция юннатов. Жители участвовали в уборке мусора. Компания «ОТВ-Прим» подарила праздник детям, организовав для них игры, танцы, веселые викторины. Звуковое оформление праздника организовали работники Дворца культуры «Прогресс».

Участниками праздника стали гости – глава Арсеньевского городского округа А. Дронин, координатор проекта «Хочу жить здесь» генеральный директор «ОТВ-Прим» С. ДРОНИНА, представители управляющих компаний, работники учреждений образования и культуры, многие другие. Партнеры этого мероприятия — администрация Арсеньевского городского округа, местное отделение партии «Единая Россия», ОАО ААК «Прогресс», ОАО «Аскольд», Союз машиностроителей России, компания «Подряд», Сибирская угольная энергетическая компания «СУЭК», ООО «Востоктранслес», управляющие компании «ЖУК» и «ЖЭК», Станция юных натуралистов, ВГУЭС. Генеральный информационный партнер проекта – телевизионная компания «ОТВ-Прим».

Установка детских площадок во дворах Арсеньева продолжается. Всего в городе в этом году в рамках проекта «Хочу жить здесь» будут установлены 10 новых детских площадок.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».