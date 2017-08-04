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В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном
Синоптики рассматривают три варианта прохода тайфуна NORU, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Утром 4 августа тайфун NORU находился южнее Японских островов и смещался в западном направлении со скоростью около 14 км/час. За последние сутки тайфун заполнился еще на 10 гПа, давление в его центре составляет 950 гПа.
В настоящее время расчеты прогностических схем до вторника, 8 августа, не расходятся: тайфун NORU выйдет на юг Японского моря. Однако далее прогностические траектории разнятся.
По первой версии вихрь будет смещаться на север и в среду, 9 августа, подойдет к юго-восточным районам Приморского края. Затем он повернет на северо-запад и через южную половину Приморья уйдет на Китай.
По второй тайфун NORU, выйдя в Японское море, будет смещаться над его акваторией в северо-восточном направлении, вблизи восточного побережья Приморья, и выйдет в Татарский пролив.
В обоих случаях сохраняется угроза влияния тайфуна на погоду Приморского края в период 8 – 10 августа. Однако локализация опасных явлений будет разной.
По третьей версии выйдя в Японское море, тайфун будет смещаться вдоль Японских островов и далее выйдет на Сангарский пролив. Этот вариант событий для Приморья самый благоприятный.
Как точно поведет себя тайфун синоптики пока не могут сказать. Однако обещают, что в понедельник 7 августа будет известна точная траектория прохода тайфуна NORU
Фото - Примпогода.ру
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