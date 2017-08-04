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В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном

04 Августа 2017, 17:40 | Приморье

Синоптики рассматривают три варианта прохода тайфуна NORU, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Утром 4 августа тайфун NORU находился южнее Японских островов и смещался в западном направлении со скоростью около 14 км/час. За последние сутки тайфун заполнился еще на 10 гПа, давление в его центре составляет 950 гПа.

В настоящее время расчеты прогностических схем до вторника, 8 августа, не расходятся: тайфун NORU выйдет на юг Японского моря. Однако далее прогностические траектории разнятся.

По первой версии вихрь будет смещаться на север и в среду, 9 августа, подойдет к юго-восточным районам Приморского края. Затем он повернет на северо-запад и через южную половину Приморья уйдет на Китай.

По второй тайфун NORU, выйдя в Японское море, будет смещаться над его акваторией в северо-восточном направлении, вблизи восточного побережья Приморья, и выйдет в Татарский пролив.

В обоих случаях сохраняется угроза влияния тайфуна на погоду Приморского края в период 8 – 10 августа. Однако локализация опасных явлений будет разной.

По третьей версии выйдя в Японское море, тайфун будет смещаться вдоль Японских островов и далее выйдет на Сангарский пролив. Этот вариант событий для Приморья самый благоприятный.

Как точно поведет себя тайфун синоптики пока не могут сказать. Однако обещают, что в понедельник 7 августа будет известна точная траектория прохода тайфуна NORU

Фото - Примпогода.ру

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: штормовое предупреждение  Тайфун  ЧС 



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