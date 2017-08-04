www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.75 р. 100 JPY: 54.91 р.
EUR: 71.95 р. 10 CNY: 90.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

10 лет грозит создателям "группы смерти", понуждающих подростков к суициду

04 Августа 2017, 15:20 | Приморье

Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду, который имеет прямое отношении к Приморью, считает газета «Золотой Рог». Именно в нашем крае в ноябре 2015 года 16-летняя жительница Уссурийска легла на рельсы и стала символом для подражания сотням подростков.

Так называемые «группы смерти» в социальных сетях и WhatsApp стали популярны среди приморских подростков. Весной этого года по стране прошла волна детских суицидов, организованных интернет-движением «синий кит». Подростки вступали в «квесты» в социальных сетях, где им сначала давали несложные задания, а в конце игры они должны были покончить с собой или порезать руки и прислать фотоотчет.

В начале этого года в микрорайоне Снеговая Падь с жизнью покончила 16-летняя девушка, сбросившаяся с 24 этажного дома, в руках у нее была записка. Расследование выяснило, что она не была причастна к играм со смертью, но активисты из Центра спасения детей от киберпреступлений нашли одного из подстрекателей детских суицидов. Приморский администратор так называемой «группы cмерти» общался с несовершеннолетними по всей России и раздавал задания участникам смертельно опасной игры, например, порезать руки и прислать фотоотчет. И порой полиция была бессильна против подстрекателей. Теперь в Уголовный кодекс внесены поправки.

Так, увеличен срок лишения свободы за доведение до самоубийства несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица или лица, находящегося в зависимости от виновного, а также двух и более лиц с 5-8 лет до 8-15 лет. Срок лишения свободы за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на него, согласно поправкам, составит до 10 лет. А если погибших было несколько, лишать свободы будут на срок от 8 до 15 лет.  Также увеличены сроки лишения свободы за организацию т. н. «групп смерти» - до 5-10 лет. За организацию «групп смерти» с использованием СМИ или интернета будут лишать свободы на срок от 5 до 15 лет.

Однако Деловая газета «Золотой Рог» сомневается, что эти ужесточения остановят смертельные игры в  интернете, которые перекочевали в картинки смерти в популярную социальную сеть Инстаграмма.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: УК  суицид  подростки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru