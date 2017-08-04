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10 лет грозит создателям "группы смерти", понуждающих подростков к суициду
Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду, который имеет прямое отношении к Приморью, считает газета «Золотой Рог». Именно в нашем крае в ноябре 2015 года 16-летняя жительница Уссурийска легла на рельсы и стала символом для подражания сотням подростков.
Так называемые «группы смерти» в социальных сетях и WhatsApp стали популярны среди приморских подростков. Весной этого года по стране прошла волна детских суицидов, организованных интернет-движением «синий кит». Подростки вступали в «квесты» в социальных сетях, где им сначала давали несложные задания, а в конце игры они должны были покончить с собой или порезать руки и прислать фотоотчет.
В начале этого года в микрорайоне Снеговая Падь с жизнью покончила 16-летняя девушка, сбросившаяся с 24 этажного дома, в руках у нее была записка. Расследование выяснило, что она не была причастна к играм со смертью, но активисты из Центра спасения детей от киберпреступлений нашли одного из подстрекателей детских суицидов. Приморский администратор так называемой «группы cмерти» общался с несовершеннолетними по всей России и раздавал задания участникам смертельно опасной игры, например, порезать руки и прислать фотоотчет. И порой полиция была бессильна против подстрекателей. Теперь в Уголовный кодекс внесены поправки.
Так, увеличен срок лишения свободы за доведение до самоубийства несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица или лица, находящегося в зависимости от виновного, а также двух и более лиц с 5-8 лет до 8-15 лет. Срок лишения свободы за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на него, согласно поправкам, составит до 10 лет. А если погибших было несколько, лишать свободы будут на срок от 8 до 15 лет. Также увеличены сроки лишения свободы за организацию т. н. «групп смерти» - до 5-10 лет. За организацию «групп смерти» с использованием СМИ или интернета будут лишать свободы на срок от 5 до 15 лет.
Однако Деловая газета «Золотой Рог» сомневается, что эти ужесточения остановят смертельные игры в интернете, которые перекочевали в картинки смерти в популярную социальную сеть Инстаграмма.
Иван КРЫШАН
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