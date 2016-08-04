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Ресторанный проект "Попробуй Тоттори на вкус" вновь стартовал во Владивостоке (Фото, видео)

04 Августа 2016, 19:00 | Приморье

Сегодня, 4 августа, во Владивостоке снова открылась неделя японской кухни «Попробуй Тоттори на вкус». В этот раз продегустировать традиционные блюда префектуры Тоттори можно будет в 16 ресторанах трех городов края.

Как сообщил на пресс-конференции журналистам директор «Порт Кафе» Эдуард РЯБКИН, во втором проекте примут участие вдвое больше компаний из трех городов Приморья, для любителей изысканных блюд восточной кухни это означает расширение географии выбора и разнообразие в меню ресторанов-участников. По его словам, организаторы не собираются останавливаться на достигнутом и уже в ноябре приморцев снова ждет что-то интересное.

Напомним, впервые ресторанный проект «Попробуй Тоттори на вкус» состоялся во время недели японской префектуры в Приморье в марте этого года, посвященной 25-летию дружеских связей двух регионов.

Гостей мероприятия встретили национальным япоснким танцем (Видео).

На открытие недели японский кухни приехали представители фирм-производителей. Каждый из самостоятельно представил свой товар. Здесь было и особое безалкогольное сливовое вино, и выращенные в экологически чистых условиях грибы шиитаке, и даже чай из корня лопуха.

Как рассказал представитель администрации провинции Тоттори, регион славится также своими арбузами, грушами, арбузами, устрицами и даже мраморной говядиной.

Шеф-повар одного из приморских ресторанов Вячеслав АНЗУЛИС признался, что японские продукты настолько высокого качества, что готовить из них одно удовольствие.

В течение недели лучшие приморские повара будут демонстрировать результаты своих экспериментов с различными тотторийскими продуктами: лапшой «удон», «соба», «рамэн», мукой для «тэмпура», бульоном «даси», грибами «сиитакэ», карри, соусом «окономияки», японским рисом и лакедрой.

В этот раз, по словам организаторов, попробовать традиционные японские блюда по-приморски жители края смогут в 16 ресторанах и кафе Владивостока, Уссурийска и Находки.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото и видео автора.

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Теги: тоттори  ресторан 
           



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