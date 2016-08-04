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Роспотребнадзор не рекомендует приморцам купаться на Шаморе

04 Августа 2016, 17:45 | Приморье

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не рекомендует жителям и гостям приморской столицы использовать для купания бухты Лазурная, Кетовая, Три Поросёнка. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", это связано с несоответствием качества морской воды гигиеническим нормативам.

По результатам мониторинга, проведенного специалистами Роспотребнадзора, в данных морских акваториях регистрируется превышение гигиенических нормативов по энтерококкам в 5-20 раз и общим колиморфным бактериям в 15 раз. В связи с чем, купание на пляжах бухты Лазурная, Кетовая и Три Поросёнка не рекомендуется.

Напомним, что пляжи «ЛОТС» и «Вояж+», расположенных в бухте Лазурной, входили в перечень пляжей, пригодных для купания. Сейчас купание в данных местах не рекомендуется.

Небезопасно для здоровья  купание в местах выпуска хозяйственно-бытовых и промышленных и  неочищенных ливневых сточных вод. На территории г. Владивостока такими небезопасными местами являются м. Кунгасный, ст. Моргородок, б. Тихая, Спортивная Гавань, Садгород, Седанка, Чайка, б.Щитовая;  на о.Русский в районе б.Новик, мыс Огородный, мыс Мелководный, б.Жданко, набережная ДВФУ, мыс Поспелово, б.Рында.  

В районе Змеинка б. Анна не рекомендуется как зона отдыха с купанием, так как в данном районе располагается стоянка для маломерных судов, которая является источником загрязнения окружающей среды.

На территории Приморского края не рекомендовано купание в б. Троица, месторождение «Тизи» Хасанский район; б. Муравьиная, б.Художников Артемовский городской округ; п.Южно-Морской, б.Рифовая, залив Находка, пляж «Коровий», б.Рифовая – Гайдамак Находкинский городской округ; оз. Солдатское Уссурийский городской округ.

В местах, где запрещено купаться должны быть выставлены аншлаги запрещающее купание.

Напоминаем, что купание в неустановленных местах может привести к возникновению инфекционной заболеваемости кишечной этиологии и неинфекционной заболеваемости органов кожи среди населения.

Жителям и гостям Владивостока рекомендуется использовать для купания акваторию на пляжах «Ривьера-Лагуна» и парка культуры и отдыха имени С.Лазо на станции Санаторной.

Обращаем внимание отдыхающих, что купаться специалисты рекомендуют только в разрешенных местах, где созданы условия для безопасного отдыха - проведена очистка дна, работают спасатели и соблюдаются все требования, предъявляемые к местам массового отдыха и купания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: купаться  бактерия  море роспотребнадзор  шамора 



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Комментарии

  • puma21:27, 04.08.2016#

    Какой-то конкретный чиновник выдал разрешения на строительство и эксплуатацию многочисленных кафешек-сараюшек, сливающих свои отходы и фекалии в бухту Лазурную. Загадили последнее относительно доступное место отдыха горожан.

  • Псевдоним11:51, 06.08.2016#

    Уберите говнобудки с шаморы сразу чище будет

  • Псевдоним12:14, 06.08.2016#

    Назовите отдел мэрии и чиновника который дал разрешение на эксплуатацию ресторанов и сараев для ночлега на излюбленном пляже города!И заставьте за свой счет очистить бухту от сточных вод-и проблема решена.

  • Григорий 12:24, 06.08.2016#

    А кто это сделал???!!! . . . наверное пиндосовский круизный лайнер проплыл мимо любимого места отдыха влдивостокцев и загадил его . . .

  • Псевдоним12:48, 06.08.2016#

    А также он успел "загадить" Ливадию, Андреевку и . . . . Очень аккуратно, точечно "погадил". Санаторную миновал, Безверхово тоже, а соседям наложил гадостей. Интересно, потребнадзор специально так открыто несуразную инфу выдал, чтобы все поняли ее бредово-заказной характер? Имею в виду сравнение "опасных" мест с "благополучной" Санаторной. Или это от бездумности?

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