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Роспотребнадзор не рекомендует приморцам купаться на Шаморе
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не рекомендует жителям и гостям приморской столицы использовать для купания бухты Лазурная, Кетовая, Три Поросёнка. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", это связано с несоответствием качества морской воды гигиеническим нормативам.
По результатам мониторинга, проведенного специалистами Роспотребнадзора, в данных морских акваториях регистрируется превышение гигиенических нормативов по энтерококкам в 5-20 раз и общим колиморфным бактериям в 15 раз. В связи с чем, купание на пляжах бухты Лазурная, Кетовая и Три Поросёнка не рекомендуется.
Напомним, что пляжи «ЛОТС» и «Вояж+», расположенных в бухте Лазурной, входили в перечень пляжей, пригодных для купания. Сейчас купание в данных местах не рекомендуется.
Небезопасно для здоровья купание в местах выпуска хозяйственно-бытовых и промышленных и неочищенных ливневых сточных вод. На территории г. Владивостока такими небезопасными местами являются м. Кунгасный, ст. Моргородок, б. Тихая, Спортивная Гавань, Садгород, Седанка, Чайка, б.Щитовая; на о.Русский в районе б.Новик, мыс Огородный, мыс Мелководный, б.Жданко, набережная ДВФУ, мыс Поспелово, б.Рында.
В районе Змеинка б. Анна не рекомендуется как зона отдыха с купанием, так как в данном районе располагается стоянка для маломерных судов, которая является источником загрязнения окружающей среды.
На территории Приморского края не рекомендовано купание в б. Троица, месторождение «Тизи» Хасанский район; б. Муравьиная, б.Художников Артемовский городской округ; п.Южно-Морской, б.Рифовая, залив Находка, пляж «Коровий», б.Рифовая – Гайдамак Находкинский городской округ; оз. Солдатское Уссурийский городской округ.
В местах, где запрещено купаться должны быть выставлены аншлаги запрещающее купание.
Напоминаем, что купание в неустановленных местах может привести к возникновению инфекционной заболеваемости кишечной этиологии и неинфекционной заболеваемости органов кожи среди населения.
Жителям и гостям Владивостока рекомендуется использовать для купания акваторию на пляжах «Ривьера-Лагуна» и парка культуры и отдыха имени С.Лазо на станции Санаторной.
Обращаем внимание отдыхающих, что купаться специалисты рекомендуют только в разрешенных местах, где созданы условия для безопасного отдыха - проведена очистка дна, работают спасатели и соблюдаются все требования, предъявляемые к местам массового отдыха и купания.
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Комментарии
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Псевдоним12:48, 06.08.2016#
А также он успел "загадить" Ливадию, Андреевку и . . . . Очень аккуратно, точечно "погадил". Санаторную миновал, Безверхово тоже, а соседям наложил гадостей. Интересно, потребнадзор специально так открыто несуразную инфу выдал, чтобы все поняли ее бредово-заказной характер? Имею в виду сравнение "опасных" мест с "благополучной" Санаторной. Или это от бездумности?
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Какой-то конкретный чиновник выдал разрешения на строительство и эксплуатацию многочисленных кафешек-сараюшек, сливающих свои отходы и фекалии в бухту Лазурную. Загадили последнее относительно доступное место отдыха горожан.