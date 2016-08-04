Роспотребнадзор не рекомендует приморцам купаться на Шаморе

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не рекомендует жителям и гостям приморской столицы использовать для купания бухты Лазурная, Кетовая, Три Поросёнка. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", это связано с несоответствием качества морской воды гигиеническим нормативам.

По результатам мониторинга, проведенного специалистами Роспотребнадзора, в данных морских акваториях регистрируется превышение гигиенических нормативов по энтерококкам в 5-20 раз и общим колиморфным бактериям в 15 раз. В связи с чем, купание на пляжах бухты Лазурная, Кетовая и Три Поросёнка не рекомендуется.

Напомним, что пляжи «ЛОТС» и «Вояж+», расположенных в бухте Лазурной, входили в перечень пляжей, пригодных для купания. Сейчас купание в данных местах не рекомендуется.

Небезопасно для здоровья купание в местах выпуска хозяйственно-бытовых и промышленных и неочищенных ливневых сточных вод. На территории г. Владивостока такими небезопасными местами являются м. Кунгасный, ст. Моргородок, б. Тихая, Спортивная Гавань, Садгород, Седанка, Чайка, б.Щитовая; на о.Русский в районе б.Новик, мыс Огородный, мыс Мелководный, б.Жданко, набережная ДВФУ, мыс Поспелово, б.Рында.

В районе Змеинка б. Анна не рекомендуется как зона отдыха с купанием, так как в данном районе располагается стоянка для маломерных судов, которая является источником загрязнения окружающей среды.

На территории Приморского края не рекомендовано купание в б. Троица, месторождение «Тизи» Хасанский район; б. Муравьиная, б.Художников Артемовский городской округ; п.Южно-Морской, б.Рифовая, залив Находка, пляж «Коровий», б.Рифовая – Гайдамак Находкинский городской округ; оз. Солдатское Уссурийский городской округ.

В местах, где запрещено купаться должны быть выставлены аншлаги запрещающее купание.

Напоминаем, что купание в неустановленных местах может привести к возникновению инфекционной заболеваемости кишечной этиологии и неинфекционной заболеваемости органов кожи среди населения.

Жителям и гостям Владивостока рекомендуется использовать для купания акваторию на пляжах «Ривьера-Лагуна» и парка культуры и отдыха имени С.Лазо на станции Санаторной.

Обращаем внимание отдыхающих, что купаться специалисты рекомендуют только в разрешенных местах, где созданы условия для безопасного отдыха - проведена очистка дна, работают спасатели и соблюдаются все требования, предъявляемые к местам массового отдыха и купания.