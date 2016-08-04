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Школы Владивостока готовят к учебному году
Во Владивостоке полным ходом идут работы по подготовке муниципальных учреждений образования к новому учебному году. В школах и детских садах обновляются кровли, фасады, производится замена оконных блоков, систем вентиляции и т.д. Приобретаются новая мебель, спортивное оборудование. Об этом было заявлено в ходе очередного заседания межведомственной комиссии по подготовке муниципальных учреждений образования к новому учебному году.
Как отметила начальник отдела по ремонту и безопасности деятельности образовательных учреждений администрации Владивостока Елена ПРОТЧЕНКО, подготовка к новому учебному году полным ходом идет в 79 школах, 120 детских садах и 21 учреждении дополнительного образования. В каждом из них производятся промывка и опрессовка систем отопления, мероприятия по обслуживанию приборов учета тепловой энергии, в 84% образовательных учреждений эти работы уже выполнены.
Особое внимание уделяется безопасности пребывания детей в школах и детсадах. Для этого в образовательных учреждениях устанавливается наружное видеонаблюдение, производятся ремонт систем видеонаблюдения и замена пожарных шкафов, закупаются огнетушители, ведутся работы по покрытию деревянных конструкций огнезащитными материалами, ремонту и установке наружного освещения.
В муниципальных учреждениях образования активно идут и ремонтные работы: обновляются кровли, фасады, теневые навесы, системы вентиляции, санузлы, ограждения, спортзалы, производится замена окон. Так, в детском саду №151 ремонтируется пищеблок, в школе №44 – спортзал. В школе №18 завершаются масштабные работы по полной замене системы отопления. Попутно ведется благоустройство прилегающих к учреждениям образования территорий. При этом особое внимание уделяется ремонту лестниц рядом со школами и детскими садами. Вблизи всех образовательных учреждений будет обновлена дорожная разметка.
В школы и детские сады также приобретается новая мебель, обновляется технологическое и спортивное оборудование. Так, в 38 школ и 36 детсадов приобретено технологическое оборудование, спортивное – в 20.
Напомним, в 2015 году к новому учебному году были готовы все муниципальные учреждения образования.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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