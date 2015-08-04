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Выделение земли приморским семьям идет ударными темпами

04 Августа 2015, 13:00 | Приморье

О ходе реализации в Приморье закона по предоставлению бесплатных земельных участков семьям с тремя и более детьми рассказала директор краевого департамента земельных и имущественных отношений Наталья СОКОЛОВА в ходе онлайн-конференции, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По словам директора департамента, в настоящее время предоставление земельных участков многодетным семьям в крае идет в положительной динамике.

«Так, за первый год реализации закона уровень обеспечения участками находился на отметке 13 процентов, в последующем составил 32 процента, 62 процента и по состоянию на текущую дату составляет 73 процента. Из включенных в реестр 7 703 граждан предоставлено 5 620 земельных участков. Из них 625 - в этом году. Еще 2 032 земельных участка планируются к предоставлению», - подчеркнула Наталья Соколова.

Отмечено, что на территории семи муниципальных образований участками обеспечены все обратившиеся граждане: это ЗАТО Фокино, Дальнереченский, Ольгинский, Спасский, Тернейский, Хорольский и Черниговский муниципальные районы.

Меньше всего граждан, из числа обратившихся, обеспечены участками на территории Владивостока – 57 процентов. В настоящее время администрацией города сформировано 453 земельных участка, из которых 307 участков - на мысе Песчаном, 125 участков - в районе улицы Артековской, 2 и 21 участок - в районе улицы Шоссейной.

Отметим, предоставление земли многодетным семьям под индивидуальное строительство ведется в Приморье в рамках исполнения указа президента России под личным контролем Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

Евгений СИДОРОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: земля  миклушевский 



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