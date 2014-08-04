Среди украинских беженцев в Приморье будут "отлавливать" инженеров

В Хорольском районе Приморья готовы принять украинских переселенцев. Здесь проживает большое количество выходцев из соседней с Россией славянской республики. По словам исполняющего обязанности секретаря местного отделения Партии «Единая Россия» Хорольского района Юрия ПОПОВА, сейчас жители района изучают возможности переселения трудоустройства своих родственников с юго-востока Украины.

- Юрий Иванович, в мае вы объявляли о готовности трудоустроить переселенцев с Украины на своем предприятии. Были ли реальные обращения с такой просьбой?

- Да, были обращения. Люди звонили, спрашивали о вакансиях. В итоге, реально удалось трудоустроить одного специалиста. Были еще одни претенденты, но их у меня перехватили другие работатодатели. Так что я жду еще обращений и готов помочь. В Украине живут достойные люди, умеющие быть нужными в экономике России, на наших предприятиях.

- Если к нам начнется активное переселение, не полуычится ли ситуации, когда рабочие места окажутся заняты не приморцами, а украинцами?

- Да ну что вы! У нас в крае огромный дефицит на специалистов технических и инженерных профессий. Я бы даже сказал, «кадровый голод». Поэтому в этой сфере будут востребованы как наши приморские работники, так и приезжие. чтобы закрыть дефицит профессионалов потребуется не один год. У нас сейчас реализуется большое количество проектов – в аграрном комплексе, в рыбном кластере, в нефтехимической отрасли. Так что, я уверен, работа найдется всем.

- С вашей точки зрения, не возникнет ли ситуации, что переселенцам с Украины будет трудно адаптироваться к жизни в России?

- В чем может возникнуть трудность? Это люди со славянской культурой, говорящие с нами на одном языке, читавшие одни с нами книги и смотревшие теже самые фильмы, что и мы. Как правило, сложности возникают при переселении носителей кардинально отличающейся культуры и иным вероисповеданием. И то, даже в этом случае существуют программы адаптации, люди все равно ассимилируются и встраиваются в жизнь государства. Согласен, что здесь мы могли бы создать больше механизмов для более плавного входждения в жизнь России людей с иным языком, культурой и системой обучения. С украинцами все существенно проще – наши связи слишком тесны и близки. Так что никаких непреодолимых сложностей не возникает.

- Юрий Иванович, вы долгое время работали вице-губернатором, были депутатом. Вот с точки зрения чиновника, каким образом можно помочь людям, вынужденным покинуть свою Родину?

- Не скажу ничего нового – необходимо упростить процедуру получения гражданства! Это первоочередное. Считаю, что не может быть ситуации,когда люди, бросившие на своей Родине практически все, должны откуда-то назодить деньги, чтобы платить за необходимые документы. Благодаря которым они только через некоторое время смогут устроиться на работу и получать заработную плату. Далее, необходимо предусмотреть выплаты «подъемных», чтобы люди могли снять жилье, устроиться на работу, приобрести необходимые вещи для нормальной жизни. Это не большие деньги, но это очень важно для тех, кто приезжат жить и работать к нам.

- И последний вопрос: к вам, как к исполняющему обязанности секретаря Хорольского района, уже обращались за помощью?

- Пока в нашем районе нет переселенцев. Но идет подготовительная работаю У нас очень много выходцев с Украины, которые сохранили свои родственные связи. И сейчас они звонят в разные инстанции, узнают, какие есть варианты для пере6селения в Хороль своих родственников из этой республики. Где можно устроиться на работу, кто и чем может помочь. При необходимости, мы, отделение Партии «Единая Россия», готовы оказать содействие всем, приехавшим жить и работать в Хорольский район.

ZRPRESS.RU, Владивосток.