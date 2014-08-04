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На юге Приморья отменили штормовое предупреждение
04 Августа 2014, 12:46 | Приморье
Штормовое предупреждение на очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее) по г. Владивостоку и местами в южной половине Приморья на вечер 4.08 и ночью 5.08 отменяется.
При этом расслабляться приморцам мне стоит, днем 4.08 и ночью 5.08 в крае ожидается дождь (3-14 мм за 12 часов и менее), местами сильный (15-49 мм за 12 часов и менее)
Во Владивостоке днем и вечером 4.08 ожидается дождь с количеством 3-10 мм за 12 часов.
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