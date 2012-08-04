ГУ МЧС по Приморью предупреждает об опасном погодном явлении

ПРИМОРЬЕ, 4 августа, ZRPRESS. По данным приморского УГМС, в связи с обострением фронтальных разделов над территорией Приморья, вечером 4 августа и ночью 5 августа в крае сохранится сильный дождь с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее.

В отдельных районах ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. В связи с этим возможен подъем уровня воды на реках края с кратковременным подтоплением пониженных участков местности, дорог местного значения (при неисправностях дренажной системы и ливневых канализаций) без угрозы сельхозугодиям и жилым строениям.

«Золотой Рог».