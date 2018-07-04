Китай и пенсионеры

Как решает проблему старения самая многочисленная нация мира

К 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер, а после 2030 года возникнет резкая нехватка рабочей силы. Стремительные темпы старения населения вынудили власти отказаться от одного из самых радикальных демографических экспериментов в мире - политики одного ребенка, действовавшей несколько десятилетий, и приступить к реформе по повышению пенсионного возраста.

Как справляется правительство Китая с многомилионной «армией» пенсионеров, как проводят свою старость жители самой многонаселенной страны, какие получают пенсии, кто заботится о пожилых китайцах и как проблема старения может изменить экономику Китая - в материале РИА «Новости».

Данные всекитайской переписи 2000 года показали, что население Китая уже тогда вступило в стадию старения. К концу 2017 года общее население достигло 1,39 млрд человек, из них 240 млн, то есть 17,3%, - старше 60 лет. По этим показателям с Китаем не может сравниться ни одна страна в мире. По прогнозам, к 2050 году пожилых китайцев станет 487 млн - уже 34,9% от населения страны.

Старение населения, обусловленное и повышением продолжительности жизни, создало целый ряд проблем для общества и властей Китая. Пожилое население - категория граждан, которых необходимо содержать. Многие города и провинции Китая уже не справляются с бременем пенсионных выплат, а проблема одиноких стариков с каждым днем становится все острее.

Пенсионная система

Пенсионная система Китая в своем изначальном виде сформировалась в 1951 году, пройдя несколько этапов становления. В период «Культурной революции» система пришла в серьезный упадок, прекратился обычный порядок выхода на пенсию, ее восстановление и дальнейшее развитие происходило после 1977 года.

Пенсионный возраст в Китае был установлен законом в 1978 году и продолжает действовать по сегодняшний день. Пенсия полагается мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, и женщинам от 55 лет, это один из самых ранних пенсионных возрастов в мире. Причем госслужащим, работникам партийных и государственных органов для получения пенсии необходим минимум 15-летний стаж.

Жители сельской местности в Китае не имели права на пенсию до 2009 года, когда власти страны начали реализовывать новую пенсионную программу для селян. Однако эти отчисления ничтожно малы, и жители деревень по-прежнему должны рассчитывать в старости на себя или на детей.

Размер основной пенсии по старости для каждого региона отличается и зависит от суммы среднего заработка, выплачиваемого в каждой отдельно взятой провинции.

Согласно открытым данным, в 2015 году в среднем по стране размер основной пенсии по старости составлял примерно 2299 юаней (21,9 тыс. рублей). При этом в Тибетском автономном районе пенсия составляла 3670 юаней (35 тыс. рублей), а в провинции Сычуань - 1790 юаней (17,1 тыс. рублей).

В Китае наиболее высокие пенсии считаются у госслужащих. Ежемесячная сумма перечислений может превышать и 10 тыс. юаней (95,6 тыс. рублей). Кроме того, им полагается бесплатное медицинское обслуживание в отведенных медучреждениях. Если же речь идет о работниках предприятий, то в среднем их пенсия может составить 3000-4000 юаней (28,7 - 38,2 тыс. рублей). Пенсия в пять тысяч юаней для вышедших на пенсию работников предприятий уже считается сравнительно высокой. Медицинское обслуживание этой категории лиц полагается по системе медицинского страхования и компенсируется государством примерно на 85%.

Жизнь после

Практикующие цигун и ушу ранним утром в парках и танцующие по вечерам на городских площадях пожилые люди могут вызвать удивление у иностранцев, но в Китае это обычное явленное. Китайцы после ухода на пенсию продолжают вести достаточно активный образ жизни.

Заслуженный работник, бывший преподаватель английского языка Чжан Чжаньин, которой в этом году исполнилось 64 года, организовала свой художественный коллектив из пенсионерок, проживающих по соседству, многих их которых вряд ли можно причислить к пенсионерам по внешнему виду. Они занимаются йогой и традиционными танцами. По словам пенсионерок, это не только хобби и хорошее времяпровождение, но и способ сохранить здоровье.

«Сейчас правительство тоже делает много усилий для того, чтобы улучшить уровень медицинского обслуживания. Мы сами думаем о том, чтобы поддерживать свое здоровье, не болеть, не создавать проблем детям, чтобы они спокойно работали. Мы приглядываем за внуками, занимаемся домашними делами, а когда внуки на уроках, мы в этом время занимаемся йогой или танцуем», - рассказывает Чжан Чжаньин.

Пенсионерки своей жизнью очень довольны и называют ее очень содержательной. По их словам, нынешний уровень жизни не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше.

«Раньше ни у кого не было денег. Сейчас хоть какие-то деньги есть у всех. Деньги на пропитание - это вообще не проблема. Мы даже не можем все потратить. У нас есть деньги и на путешествия, и даже на красивую одежду. Мы часто путешествуем. Мы поем, танцуем, поэтому у нас настроение всегда хорошее. Нам еще нужно приглядывать за внуками, иначе мы бы только и развлекались», - рассказывает еще одна участница коллектива, в прошлом бывший тренер по плаванию.

Бывший кадровый работник, 65-летний Лю Годун рассказывает, что в госучреждениях и центральных органах власти есть специальные отделы, которые занимаются вышедшими на пенсию сотрудниками.

«Иногда организуют экскурсии для пенсионеров, поездки, особенно на море для лечения. Обычно один раз в году. В некоторых структурах нужно самостоятельно вносить плату, некоторые организации сами предоставляют. В каждой организации по-разному», - рассказал Лю Годун, который уже четыре года на пенсии.

Помимо прочего, в Китае существуют и университеты для пожилых, которые пользуются большой популярностью.

Отцы и дети

Из-за разницы в доходах и месте проживания, условия жизни китайских пенсионеров могут резко отличаться в разных частях страны.

Одной из главных составляющих традиционной культуры Китая является почитание и уважение родителей, что получило отражение даже на законодательном уровне. В законе «О правах пожилых людей» говорится, что дети должны выполнять долг перед пожилыми родителями, проявлять уважение, ухаживать за ними, оказывать моральную поддержку, часто навещать и справляться о здоровье. Однако ситуация в современном Китае такова, что не дети заботятся о своих престарелых родителях, а зачастую наоборот. Кроме того, в Китае также появилась проблема одиноких стариков, которая стала следствием демографической политики, позволявшей семье иметь лишь одного ребенка. Свою лепту в это внесла и масштабная внутренняя трудовая миграция. Трудоспособные китайцы из менее развитых провинций уезжают в большие города и более богатые провинции в поисках работы и лучшей жизни, оставляя пожилых родителей.

Модель семьи 4-2-1 привела к тому, что в современном Китае один ребенок не в состоянии ухаживать за престарелыми родителями, особенно при болезни. В этих условиях очень сложно говорить о том, насколько молодые китайцы могут выполнить свой долг по уходу за родителями. Впрочем, в законе не уточняется, какой уровень «материальной помощи», «заботы» и «моральной поддержки» считается соответствующим требованиям закона. Является ли нарушением закона посещение своих родителей лишь раз в году? В законе также не предусмотрено какое-либо конкретное наказание за нарушение его постановлений.

«Сейчас проблема не только в материальной помощи. Что делать, если плохо со здоровьем? Раньше было по-другому, детей в семье было много, и можно было по очереди ухаживать за родителями. Сейчас, если родители заболели, сын или дочь должны либо бросить работу, либо нанять сиделку, а услуга сиделки - не из дешевых. Оплата сиделки в день составляет примерно 200 юаней (1900 рублей), в месяц это 6000 юаней (57,3 тысячи рублей) - а у вас пенсия 4000 юаней. Обычная семья вряд ли может себе это позволить», - рассказывает Лю Годун.

Дома престарелых, особенно государственные, также не могут удовлетворить ежедневно растущий спрос. Как правило, в городах государственные дома престарелых - с хорошими условиями, однако их очень мало, и чтобы попасть туда, нужно отстоять многолетнюю очередь. Впрочем, даже государственные дома престарелых не являются полностью бесплатными. Их себе могут позволить также только достаточно обеспеченные люди.

Те же грабли

Пенсионный возраст в Китае был установлен в 1978 году, когда средняя продолжительность жизни составляла 68 лет, теперь же этот показатель превысил 76 лет. Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения считает, что старые установки уже не отвечают требованиям времени. В настоящее время в Китае рассматривается план реформы, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 65 лет к 2045 году.

Эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста поможет не только смягчить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах, но и снять нагрузку с детей, которые должны содержать своих престарелых родителей.

Впрочем, у реформы есть и противники, которые считают, что повышение пенсионного возраста осложнит проблему трудоустройства молодых специалистов.

Против повышения пенсионного возраста выступают и некоторые частные предприятия, потому что зарплата одного работника со стажем может быть в два-три раза выше зарплаты нового сотрудника. Кроме того, выход на пенсию сотрудников преклонного возраста поможет компаниям сэкономить на полагающихся им социальных выплатах.

Противники реформы считают, что эта мера может помочь несколько снизить нагрузку на правительство по поддержанию пенсионеров, однако никоим образом не решит проблему старения населения.

ОДНАКО

В Китае не существует единой пенсионной ставки, выплаты зависят от места проживания и рода деятельности гражданина, поэтому разница между пенсиями может быть колоссальной. Именно по этой причине в Китае очень сложно определить средний размер пенсии по стране.

Пенсия формируется из базовой и накопительной части. Основная пенсия рассчитывается и выплачивается в зависимости от средней заработной платы по региону проживания, а также от пенсионных взносов, сделанных гражданином в течение трудовой деятельности, при этом этот срок должен быть минимум 15 лет. Накопительная часть формируется из отчислений в пенсионный фонд: работодатель выплачивает 20% от заработной платы, а сам работник - 8%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.