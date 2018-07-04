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"Летние вечера" всё популярнее
По данным Росстата, средняя продолжительность жизни в Приморском крае превысила 70 лет и продолжает расти. А значит, перед государством и обществом стоит задача создать условия для «активного долголетия» людей, которые находятся на заслуженном отдыхе. Сделать их жизнь более насыщенной и интересной помогает проект «Летние вечера в парке», который успешно работает в Приморье уже второй год.
Инициатором проекта «Летние вечера в парке» в 2017 году стал депутат Госдумы РФ по округу №63 Владимир НОВИКОВ. Непосредственной организацией «Летних вечеров» занимается АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди» во главе с Натальей КОКОРЕВОЙ при поддержке депутата Законодательного Собрания Приморского края по округу №9 (Советский район Владивостока) Евгения КОСТЮКОВА.
- Когда мы только начинали проект, в первые несколько недель людей приходило немного. Но потом «сарафанное радио» сделало свое дело, и наши встречи стали популярными. Сегодня мы видим, что площадка заполнена, хотя этот «Летний вечер» - первый в новом сезоне. Люди приходят сюда, чтобы знакомиться, общаться и вспоминать молодость, - отметил Евгений Костюков, который входит в состав общественного совета партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение».
Первый из «Летних вечеров» в этом сезоне состоялся во Владивостоке в минувшую среду, 27 июня. Символично, что местом проведения вновь стала площадка возле Дома молодежи на Второй речке: как утверждают сами гости праздника, встречи под открытым небом рассчитаны на всех, кто молод душой. Главное, что дают «Летние вечера» - это возможность живого общения под звуки любимых песен или за игрой в шахматы. Кроме того, волонтеры учат пожилых людей общаться и обмениваться фотографиями через мессенджеры и электронную почту.
По традиции, первый «Летний вечер» сезона-2018 начался с зарядки для пожилых людей. В свою очередь, курсанты Морского государственного университета составили компанию тем, кто захотел кружиться в танце. Организаторы и ведущие мероприятия пожелали всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Особые поздравления были адресованы хору «Дети войны», которому исполнилось 10 лет. Кстати, люди старшего поколения являются не только зрителями, но и сами демонстрируют свои таланты: на вечерах в парке выступают более 30 творческих коллективов.
Добавим, что недавно проект «Летние вечера в парке» был поддержан Фондом президентских грантов. В 2018 году к проекту присоединились еще 14 муниципалитетов Приморья, и этот список может расшириться. Во Владивостоке, как обещают организаторы, «Летние вечера в парке» будут проводиться в течение нескольких месяцев - еженедельно по средам, с 18 до 20 часов.
На фото: Инициатором проекта «Летние вечера в парке» в 2017 году стал депутат Госдумы РФ по округу №63 Владимир Новиков. Непосредственной организацией «Летних вечеров» занимается АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди» во главе с Натальей Кокоревой при поддержке депутата Законодательного Собрания Приморского края по округу №9 (Советский район Владивостока) Евгения Костюкова.
Фото Андрея САВИНА.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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