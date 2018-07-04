В Приморье тигра ставят на фотоучет

В Приморье успешно продолжает осуществляться государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, в рамках которой выполняется большой комплекс мероприятий по улучшению нашей среды обитания.

Краснокнижный амурский тигр в дикой природе сегодня обитает в основном в Приморском крае. Здесь наблюдается до 450 особей этой большой дикой кошки из 530, которые живут в нашей стране. А 25 из них облюбовали сравнительно небольшую для них территорию национального парка «Земля леопарда», где они мирно сосуществуют с другим редким хищником – дальневосточным леопардом.

На недавно прошедшей в офисе объединенной дирекции нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» встрече специалистов одиннадцати дальневосточных ООПТ, на которых отмечается присутствие тигра, было достигнуто соглашение о совместном фотоучете этого зверя.

С инициативой начать такую программу выступил Сихотэ-Алинский заповедник. Его представитель – заместитель директора по научной работе Светлана СУТЫРИНА сказала: «Мы все уже проводим работу по учету тигра с помощью фотоловушек, поэтому все, что нам всем нужно, – это просто вовремя собрать отчеты со всех территорий, объединить их и сделать общие выводы».

Старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина МАТЮХИНА поддержала инициаторов, отметив, что специалистами на хасанской земле накоплен хороший опыт организации ведения фотомониторинга тигра, обработки и анализа получаемых данных, которым они могут поделиться с другими.

Предполагается, что первый сводный ежегодный отчет фотомониторинга амурского тигра дальневосточных заповедных земель появится уже в конце этого года. Он будет открыт для общего доступа их научных сотрудников. Получаемые в ходе фотомониторинга результаты станут базовой информацией при подготовке научных публикаций о состоянии популяции амурского тигра, в том числе с выходом на зарубежную аудиторию.

На фото: Хозяина дальневосточной тайги лучше всего фотографировать в зоопарке, а в живой природе делать это очень непросто. И опасно.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.