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С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная

04 Июля 2018, 10:45 | Приморье

С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная

С 1 июля 2018 года введены в оборот электронные ипотечные закладные. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 25.11.2017 N 328-ФЗ в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с ним закреплено, что электронная закладная составляется посредством заполнения ее формы на едином портале Госуслуг, или на официальном сайте Росреестра. В документе ставятся электронные подписи залогодателя и залогодержателя, а также подпись государственного регистратора. Данное положение вступило в силу с 1 июля 2018 года.

В закладной содержаться сведения о залогодателе, первоначальном залогодержателе и о заемщике по кредиту, информация о дате и месте заключения договора, сумме кредита и сроке ее уплаты, а также описание ипотечного имущества и его оценку.

Введение электронной закладной стало первым шагом к переходу на полностью электронный документооборот при покупке жилья в ипотеку. В соответствии с законом определено, что электронная закладная — это бездокументарная ценная бумага, которая хранится в депозитарии в виде электронного документа.

При этом законом не исключается и не отменяется действие закладных на бумажных носителях и возможность оформления закладной на бумаге.

Введение электронной закладной обеспечит условия для перехода на полностью электронный документооборот при приобретении жилья по сделкам, совершаемым с привлечением ипотечных средств.

В текущем году государственные регистраторы Управления Росреестра по Приморскому краю внесли в Единый государственный реестр недвижимости 11668 регистрационных записей об ипотеке (что на 37,3% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ипотека  Росреестр  недвижимость 



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