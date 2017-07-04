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"Путь к Богу" можно прочитать и посмотреть
Уникальный фильм и книгу о православии корейцев первым увидел митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
Во Владивостокском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина и епископа Уссурийского ИННОКЕНТИЯ, викария Владивостокской епархии, с Валентином ПАКОМ, председателем Думы Надеждинского района, председателем Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП).
Валентин Пак преподнес в подарок епархии только что вышедший фильм «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия», над которым работал более двух лет. А также новую книгу издательства «Валентин» (директор - Юлия ПАК) «Православие и корейцы». Надо отметить, что книга была издана по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, он также написал предисловие. А епископ Уссурийский Иннокентий участвовал в съемках фильма.
Документальный 30-минутный фильм (из сериала «Земля вольной надежды», генеральный продюсер, автор сценария - Валентин Пак), посвящён истории распространения православия среди корейского населения на территории современного Приморья с середины 1860-х до революционного 1917 года. Он рассказывает о непростом пути, который прошли корейцы с православными миссионерами, священниками, русскими верующими людьми, с которыми они общались в ежедневных трудах. У истоков стоял святитель Иннокентий (Вениаминов), видный иерарх церкви, первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья, Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири Николая МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО. В этом году, 8 сентября, будет широко отмечаться 220-летие со дня его рождения.
Этот без всякого преувеличения фильм-открытие повествует о неизвестных и малоизученных страницах истории так называемых русских корейцев. И делает это убедительно, проникновенно, одухотворенно, что непременно найдёт отклик у зрителя. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин после просмотра фильма аплодировал. И это только первая серия. Уже отснят редкий материал в Северной Корее, планируются съёмки в Сеуле.
В сентябре фильм «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия» можно будет увидеть в рамках программы 15-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Совместную презентацию документальной киноленты и книги «Православие и корейцы» планируется провести в октябре этого года. Она пройдет при участии Владивостокской епархии.
На фото (слева направо): Валентин Пак, председатель АКОРП, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, епископ Уссурийский Иннокентий.
Лариса РЕКОВА. Фото автора.
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