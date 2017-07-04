Детей надо принимать душой и сердцем

Приморские семьи за последние четыре года дважды оказывались в ряду награжденных почетными российскими орденами «Родительская слава»

В канун нового российского праздника - Дня святых Петра и Февронии, Дня семьи, любви и верности - Деловая газета «Золотой Рог» рассказывает о парах, воспитавших на обе семьи 28 детей: 14 детей Льва и Ирины КОБЕЦ из деревни Вишневки Спасского района и 14 ребят Петра и Юлии ЮДИЦКИХ из Владимиро-Александровского Партизанского района.

Многодетная семья Валерия и Надежды ИЗИНЫХ из Арсеньева стала первой награжденной орденом «Родительская слава» в 2010 году.

Сегодня эти семьи уважают и чествуют на региональном и федеральном уровне. Орден «Родительская слава» родители и ребята получили лично из рук президента России Владимира ПУТИНА. Семья Кобец была приглашена в Сочи в олимпийский 2014 год. Юдицкие приехали вместе с 14 детками в Москву, вручение ордена проходило в Александровском зале Кремля.

Получение столь высоких наград из рук президента России Владимира Путина оказалось не пафосным, а трогательным, фактически семейным мероприятием. «Мы чувствовали большую ответственность и за район, и за край, а все оказалось просто и душевно», - делятся своими впечатлениями обе семьи. Орден «Родительская слава», пожалуй, единственная государственная награда, которая имеет мужской и женский знаки отличия. Что символично, вручаются они, конечно, вместе.

А еще ранее губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ вручил Петру и Юлии Юдицким региональную медаль «Родительская доблесть» I степени. Аналогичную награду получили в конце 2016 года также Анна и Вадим Родины. В Приморье по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского утверждены четыре региональных почетных знака для многодетных семей - «Родительская доблесть» трех степеней. Одновременно комплексная поддержка больших семей осуществляется по государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

За, казалось бы, пышными названиями наград стоят человеческая мудрость, высокое понимание смысла жизни, самоотверженная любовь к детям и, вероятно, божий промысел.

Философия жизни

В классических произведениях и известных фильмах очень часто ищут «секрет ее молодости» или вечной жизни. Но рецепт счастья оказывается прост. Приход каждого маленького человечка в этих семьях расценивали как особый подарок судьбы. Обе мамочки, не сговариваясь, отвечают: «Мы произвели на свет наших детей и воспитываем их не ради наград или помощи».

В этом году семье Юдицких из Владимиро-Александровского исполнится 22 года. Петр имеет свой бизнес, занимается грузоперевозками, работает с раннего утра до позднего вечера, что и понятно: прокормить столько деток непросто. Юлия - домохозяйка. Как говорят односельчане, ребята с детства приучены к труду. Дом Петра и Юлии стоит на земле, полностью обустроен всем необходимым, что называется «с удобствами», но хозяйства как такового семья не держит. Огород, где, как и все, садят картофель, курочки, кошки и попугайчики, на радость детям. А еще Юдицкие - семья творческая и спортивная. Дети играют на различных музыкальных инструментах, занимаются вокалом, декоративно-прикладным, изобразительным искусством. Почти у каждого в багаже участие и победы в конкурсах и фестивалях разного уровня, в том числе и международных, а также отличные результаты по многим видам спорта.

Старшие - Никита 20-ти и Валерия 19-ти лет, - студенты ДВФУ. В этом году должна поступить и Варвара. Младшему Егорке в октябре исполнится четыре года. Пять лет Стефании. Эммануил, в августе ему исполнится семь лет, готовится к школе. Таисия, Самуил, Давид, Тимофей, Руфа, Софья, Даниил и Илья - школьники.





Юлия Юдицкая, очаровательная мама 14 деток, говорит, что пережила разное отношение к многодетным и своим частым беременностям. «В середине 90-х годов, после нашей свадьбы, все окружающие ждали появления первенца, а когда я сразу забеременела вторым, стали пускать в спину косые взгляды. Сегодня небольшая разница между детками в молодых семьях становится нормой. Приятно видеть, что повсюду мамочки с колясочками, значит жизнь продолжается», - вспоминает Юлия.

«Мы просто жили и жили. Бог давал детей, мы их принимали. И вопрос, сколько в нашей семье может быть или должно быть деток, с супругом даже не обговаривали изначально. Единственное, скажу, что мы категорические противники абортов. Воспитываем и обеспечиваем детей так, чтобы никто и пальцем не показал», - рассказывает наша собеседница.

Единые взгляды на семью и детей, общее видение их воспитания укрепляют семью. «У нас много друзей, большое окружение: кто-то по доброму завидует семейному счастью, кто-то жалеет, что в свое время не решился на очередного ребенка, третьего или четвертого. А мы имели обоюдное мнение: детки должны рождаться. Каждая беременность и рождение каждого последующего ребенка воспринимались как естественный процесс. Дети появлялись, и это нормально. Бывало очень грустно, когда период перед рождением очередного ребеночка затягивался. Я всегда любила старинные библейские имена, они были для меня словно мелодии. Каждое следующее имя как будто примечала и оставляла на потом, вдруг будет еще ребеночек, назову», - делится своими чувствами Юлия.

В разговоре с мамой такой большой семьи мы пытались избежать стандартных вопросов, но Юлия Юдицкая сама вывела формулу счастья: «Если бы была дарована вторая жизнь, как бы я ее прожила? Абсолютно ни о чем не жалею - прожила бы именно так, как живу сейчас, и ничего бы в ней не изменила. Мне страшно становится от одной только мысли, что кто-то из моих детей мог бы не родиться... Они все должны были прийти, и они пришли. Все здоровые, умные, любимые».

Счастливые люди

Семью Кобец в Спасском районе и родной Вишневке знает каждый, их союзу скоро исполняется 24 года. 14 детей - настоящая гордость родителей, все - отличники, активисты, победители всероссийских конкурсов и олимпиад.





Семья Кобец с губернатором Владимиром Миклушевским.





«Конечно, когда мы с мужем познакомились, то не думали, что будем так жить. Он из Вишневки приехал в Спасск, устроился водителем «КамАЗа». Я в Спасске на воспитателя училась. Ни о большой семье, ни о большом доме и речи не было», - рассказывает Ирина Александровна Кобец.

Зато сегодня семья имеет большое фермерское хозяйство, насчитывающее более 120 голов лошадей, есть в нем коровы и кролики. Разведением коней Лев Михайлович и Ирина Александровна занимаются более 10 лет. На благо хозяйства трудится и трактор «Белорус», личный подарок Владимира Путина.

Подрастают и помощники. Сейчас в семье Кобец 14 детей, 10 из которых - свои и четверо - приемные. «Моя родная сестра погибла в той самой авиакатастрофе под Иркутском в 2001 году. Пете, Руслану и Саше было по 6-8-10 лет. Единокровному отцу до мальчиков не оказалось никакого дела. А мы с супругом даже и подумать не могли, чтобы их куда-то отдать. Поэтому в усыновлении не было ни капли сомнения. Сейчас ребята взрослые, самостоятельные, двое уже отслужили, мы гордимся ими. Братья отправились на заработки, на Камчатку. А я за последний год стала бабушкой, 31 декабря одна из дочерей подарила мне внучку. Теперь стараюсь улучить время и сразу - в Спасск, помогать», - рассказывает Ирина Кобец.

Четвертого приемного сынишку Егора супруги взяли под временную опеку весной 2014 года. «Егор наш из Вишневки. Маму его посадили. Мы как узнали, забрали Егора в семью. Первое время тяжело было. Он первый класс заканчивал и не знал ни одной буквы! С мальчиком, видимо, просто некому было заниматься. Так мы за два месяца программу года прошли. Сегодня паренек уже заканчивает пятый класс», - делится успехами сыночка мама Ира.

Совместное выполнение уроков, домашних заданий, кстати, - одна из традиций семьи Кобец. При этом Ирина и Лев помогают учиться детям только до пятого класса. Дальше старшие с младшими сами занимаются.

И результаты этих занятий видно. Все дочери и сыновья - активисты, участники районных и всероссийских конкурсов. Анжела - серебряная медалистка и уже защитила диплом. Екатерина получает специальность юриста в будущем году. Дарина - призер районных и всероссийских школьных олимпиад. Подрастают Михаил, Ксения, Никита, Ангелина, Данил. Андрей и Алена - самые младшие, им по 10 и 9 лет.

Руку Ирины Кобец в родных стенах видно не только в этом. Стены на кухне и прихожей украшают цветочные росписи, при этом головки у нарисованных растений часто выполнены из бумаги, бусин и ярких лоскутков. Мама проводит линию на стене, а дочки заканчивают сказочные узоры. А во дворе цветут самые настоящие чайные розы - любимые цветы Ирины, анютины глазки, лилии и душистые пионы, вьется виноград...

«Знаете, я никогда своих детей не заставляла что-то делать по хозяйству. У нас просто принято помогать друг другу, а другие смотрят. Если девочки увидели, что я вышла полоть, то сразу встают рядом, и вперед. По-другому не бывает. Наши дети - это наша жизнь. С мужем мы приняли когда-то давно общее решение: сколько приходило детей к нам свыше, столько и оставалось», - сформулировала рецепт семейного счастья Ирина Кобец.

Надеемся, что вся положенная помощь, предусмотренная государством для поддержки таких семей, поступит адресатам. Низкий поклон за жизненный пример, великодушие и родительскую любовь!

Фото из архива.

На верхнем фото: Семья Юдицких на награждении в Кремле.

Яна МАЛЬЦЕВА.