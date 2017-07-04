Тормоз для счетчика

Экономим электроэнергию у себя дома: полезные советы

Традиционное ежегодное повышение коммунальных тарифов, состоявшееся 1 июля, в очередной раз напомнило собственникам жилья о необходимости рационального и бережливого отношения к поступающим в дом ресурсам. Заметную, хотя и не основную долю в совокупном платеже за услуги ЖКХ занимают расчеты за потребленную электроэнергию. Сегодня в квартирах россиян становится все больше бытовых приборов, которые помогают создавать комфорт и уют, и именно их правильное использование – основной ресурс для экономии электричества.

Кроме существенной экономии денег при эффективном потреблении энергии, собственник жилья может внести важный вклад в сохранение невозобновляемых ресурсов, которые используются для выработки электрической и тепловой энергии. Добавим, что энергосбережение и рациональное использование ресурсов – это принципы, которые легли в основу государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы».

Светло и недорого

Часть рекомендаций по экономии электроэнергии в доме касается световых приборов. Речь здесь не только о классической фразе «уходя, гасите свет!», но и о регулярном уходе за лампами: по статистике, хорошо протертая лампочка светит на 10-15% ярче запыленной, а значит, для освещения комнаты будет достаточно меньшего количества ламп. Не теряет своей актуальности и начатый семь-восемь лет назад переход от ламп накаливания к энергосберегающим лампам: последние хоть и стоят намного дороже, но окупают себя за счет того, что потребляют в четыре-пять раз меньше энергии. Кроме того, средний срок службы обычной лампы накаливания составляет около 1 тысячи часов, в то время как у люминесцентной он в 15 раз больше.

Экономит расходы на освещение и светлый цвет стен или обоев – например, гладкая белая стена отражает 80% лучей, а черная – только 9%. Наконец, использование естественного, солнечного света – это один из самых существенных резервов экономии электрической энергии.

«Ожидающие» приборы – лишние киловатты

Важный резерв для экономии энергии – электроприборы, находящиеся «в режиме ожидания», то есть включенные в розетку, но не выполняющие своих «профильных» функций. Это особенно актуально для телевизоров, магнитофонов, компьютеров, микроволновых печей и даже зарядных устройств для мобильных телефонов. Специалисты советуют собственникам жилья выключать все неиспользуемые в данный момент приборы из розеток, а у компьютера выключать монитор или периферийные устройства, когда они не требуются.

Отдельно следует сказать о таком критерии, как класс энергозатратности прибора. Уже много лет все бытовые электроприборы, продаваемые в РФ, маркируются в зависимости от своей энергоэффективности: самые экономичные устройства имеют класс «А», более энергозатратные – класс «В», и так далее. Особое внимание на эту деталь следует обратить при выборе холодильника, поскольку он работает в непрерывном режиме и потребляет до четверти всей электроэнергии в квартире. Добавим, что даже самый энергоэффективный холодильник не следует ставить возле батареи или плиты, а также слишком близко к стенам. Чем больше воздушный зазор между задней стенкой холодильника и стеной – тем ниже температура теплообменника и эффективнее его работа. Важную роль играют герметичность холодильника, отсутствие зазоров в прокладке дверцы, мешающей плотному закрыванию. В свою очередь, холодильники старых моделей нужно чаще размораживать, не допуская образования ледяной «шубы».

В энергосберегающих моделях стиральных машин, которые также вносят весомый вклад в потребление электричества, автоматически определяется вес загруженной одежды и в соответствии с этим регулируется поступление воды, что, в свою очередь, оптимизирует затраты энергии на ее нагрев. В связи с этим рекомендуется полностью загружать барабан стиральной машины и использовать особые режимы стирки (повышенная температура воды, дополнительный отжим) только в случае необходимости.

Еда, не бьющая по бюджету

Современный дом нельзя представить без электрической печи или как минимум плитки. Но задумываются ли собственники жилья, в какую сумму обходится приготовление или разогрев любимого блюда? Как правило, нет, хотя в Приморском крае, где, в отличие от большинства регионов, на кухни не проведен газ, именно использование электропечей становится достаточно энергозатратным процессом. Электроплита – самый расточительный из бытовых электроприборов. Если телевизор расходует за год около 300 кВт.ч, холодильник – примерно 450 кВт.ч, то электроплита – больше 1000 кВт.ч.

Уменьшить эту внушительную цифру поможет ряд простых мер. Во-первых, для большинства кулинарных операций не нужен мощный нагрев. Обычно жидкость надо лишь довести до кипения, а затем доваривать еду на медленном огне. А выключив плиту немного раньше, чем еда будет готова, можно завершить процесс благодаря остаточному теплу конфорок. Во- вторых, дно посуды должно быть ровным (посуда с неровным дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40–60%) и по размеру быть равным или немного превосходить диаметр конфорки – в противном случае ее незакрытая часть будет «разогревать» воздух.

«Греть воздух» может и утюг, если, конечно, не использовать гладильную доску с теплоотражателем. Кроме того, слишком сухое или слишком влажное белье приходится гладить дольше, чем немного влажное, а значит, увеличится и расход электрической энергии.

Энергию экономит… радиатор

Следующий совет актуален прежде всего для домов гостиничного типа с их тонкими стенами. В отопительный период важно сделать так, чтобы для получения комфортной температуры в каждой комнате не нужно было применять энергоемкие и не всегда безопасные электрообогреватели. В первую очередь решение этой задачи зависит от состояния «штатных» радиаторов с горячей водой внутри, которые не следует задвигать мебелью или занавешивать шторами: преграды мешают теплому воздуху равномерно распространяться по комнате, снижая теплоотдачу радиаторов и температуру в комнате. «Подогреть» помещение способна также установка за батареями теплоотражающих экранов из пенофола или простой фольги.

И главное! По оценкам специалистов, до 50% потерь тепла в квартире происходит через окна. Утепление окон может повысить температуру в помещении на 4–5 градусов и позволит отказаться от электрообогревателя, который за сезон может потреблять до 4000 кВт.ч на одну квартиру.

ОДН тоже можно уменьшать

Хотя с 2017 года платежи по общедомовым начислениям за электроэнергию включены в состав платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, а порядок их расчета не до конца урегулирован, по-прежнему актуальным остается вопрос о том, как уменьшить расход электричества на общедомовые нужды. В том числе – за счет борьбы с незаконными подключениями к внутридомовым сетям.

Сообщить о незаконных подключениях к внутридомовым сетям магазинов, парикмахерских, автостоянок, наружной рекламы, гаражей и т.п. можно по телефону Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800-333-0-444 (звонок бесплатный). Энергосбытовые филиалы ПАО «ДЭК» постоянно проводят проверки, выявляя факты безучетного потребления электроэнергии среди абонентов компании. Также можно обратиться в органы УВД или к своему участковому инспектору.

«Воровать» электроэнергию могут жильцы квартир, ранее отключенных от электроснабжения за неуплату и вновь подключившихся к внутридомовым сетям самостоятельно. Как и в случае с водой, влияет на величину ОДН и отсутствие индивидуальных приборов учета в некоторых квартирах, хотя возросшие в последние годы нормативы индивидуального потребления заставили задуматься об установке счетчика большинство «нормативщиков». Наконец, не стоит забывать о таких причинах перерасхода энергии, как низкий класс точности индивидуальных приборов учета или старая проводка в местах общего пользования. В последнем случае собственники жилья могут настоять на включении работ по замене внутридомовых электросетей в их доме в программу по капитальному ремонту.

Смотря как считать

Одним из эффективных способов, позволяющих оптимизировать затраты на оплату электроэнергии, является установка многотарифных счетчиков потребленного электричества. Устройство обойдется покупателю в сумму около 2,5-3 тысяч рублей. Установив такой прибор учета, собственник жилья сможет платить за электричество в ночные часы по тарифу, который значительно дешевле дневного. Если вы «сова» и ложитесь спать очень поздно, то такое решение позволит вам увеличить экономию средств на электроэнергию.

Добавим, что перед установкой многотарифный прибор учета следует перепрограммировать на тарифные зоны, действующие в Приморском крае, обратившись в специализированную организацию. Также можно перепрограммировать прибор учета в любой территориальной сетевой организации, оказывающей этот вид услуг. Услуга по перепрограммированию оказывается платно: исходя из расценок, указанных на сайте объявлений Farpost, стоимость программирования составит около 500 рублей, работы по установке и опломбирование счетчика – около 600 рублей.

Досье "Золотого Рога": В соответствии с постановлением департамента по тарифам администрации Приморского края № 73/1 от 26 декабря 2016 года с 1 июля в регионе изменился тариф на электроэнергию для населения. Теперь одноставочный (суточный) тариф для граждан, проживающих в городских населенных пунктах и поселках городского типа, составит 2,83 рубля за киловатт-час. Для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 3,15 рубля за киловатт-час, ночной – 1,14 рубля за киловатт-час. Для жителей сельских населенных пунктов одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,47 рубля за киловатт-час. Владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 2,76 рубля за киловатт-час и за ночное – по 1 рублю за киловатт-час.

На фото: Вовремя проведенное утепление окон может заменить электрообогреватель, безмерно расходующий доро-

гие киловатты.

Александр САЛКОВ. Фото автора.