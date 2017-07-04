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Приморский край в объективе туриста
Волна фототуризма в регионе разбивается о высокую стоимость перелетов и отсутствие дорог
В последние десятилетия экотуризм приобрел широкую популярность. По оценкам экспертов, на долю экотуризма приходится уже более 10-20% прибыли всего туристического рынка. Турфирмы и особо охраняемые природные территории, ловя «экологическую» волну, развивают новые оригинальные и увлекательные маршруты.
Одним из перспективных направлений, появившихся в рамках этого вида экскурсий, является фототуризм, цель которого – заснять уникальные пейзажи и представителей животного мира в естественной среде обитания. О том, как развиваются фототуры в Приморском крае, Деловой газете «Золотой Рог» рассказали эксперты туристического рынка.
Сегодня в регионах ДФО отмечают высокий интерес к этому виду отдыха, особенно со стороны граждан стран АТР, которые готовы посещать самые отдаленные уголки, чтобы насладиться цветением эндемиков или красотами уникальных природных объектов. В Приморском крае экологический туризм в своем организованном виде делает первые шаги, поэтому путешествия по заповедным территориям и отдаленным уголкам региона пока не стали массовым продуктом. Впрочем, регион имеет все перспективы стать настоящей Меккой экологического туризма, поскольку включает в себя широкий перечень особо охраняемых природных территорий, которые занимают более 20% территории края. По словам директора Туристско-информационного центра Приморского края Дарьи ГУСЕВОЙ, Приморье – это практически один большой заповедник, на его территории расположено около 900 памятников природы. «У нас находится единственный в мире морской биосферный заповедник и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Сихотэ-Алинский горный хребет. Большая часть этих мест невероятно привлекательна для путешественников и туристов, и в 2017 году маршруты по таким местам будут особенно популярны», – рассказала директор ТИЦ.
Досье "Золотого Рога": В Приморском крае существует более 90 экологических маршрутов, но традиционно экотуризм сосредоточен на национальных парках и природных заповедниках, поскольку именно здесь находятся наиболее примечательные природные ценности, приобщение к которым и привлекает многочисленных туристов. На территории Приморья находятся тринадцать заказников, ботанические сады, четыре национальных парка: «Зов тигра», «Земля леопарда», «Удэгейская легенда» и «Бикин», а также шесть государственных природных заповедников: Лазовский государственный природный заповедник имени Л. Г. Капланова, государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь», Дальневосточный морской биосферный заповедник, Уссурийский государственный природный заповедник им. В. Л. Комарова, Ханкайский государственный природный заповедник и Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник.
Заповедные территории заманивают фотографов
Именно ООПТ выступают магнитом не только для любителей пеших прогулок в окружении нетронутой природы, но и для фототуристов. Приморский край предлагает широкий выбор экологических маршрутов, где объектив путешественника может запечатлеть первозданную природу. В Приморском крае большое количество объектов, которые можно посмотреть и сфотографировать. Причем, чем дальше от краевого центра, тем красивее и безлюднее места, которые и интересуют фототуристов. Чтобы привлекать их, необходимо предлагать особые объекты, к которым нет доступа большим туристическим потокам. Так, в Сихотэ-Алинском заповеднике фотографы имеют возможность сойти с экологической тропы и в сопровождении инспектора заповедника пройти, например, по побережью или иным местам, в которые не могут попасть другие туристы.
Конечно, увидеть на экомаршруте дикое животное туристам удается нечасто. А поскольку встреча всегда становится неожиданностью, качественные фотографии можно пересчитать по пальцам даже у профессиональных фотографов. Впрочем, удачные кадры красот богатого мира флоры и следы диких животных могут стать достоянием даже любителя-фототуриста.
Ненасыщенный рынок фототуризма
Впрочем, туристический рынок Приморского края не изобилует предложениями в сфере фототуризма. В этом направлении работают всего две компании, а в остальном представлены услугами фотографов, которые самостоятельно набирают группы. «На самом деле для туристических компаний разница небольшая – собрать группу обычных туристов или фотографов: услуги те же самые. Но если эти аудитории собираются вместе, турист с фотоаппаратом бывает неудобен: все уже всё посмотрели, а он ищет удачный ракурс для фотосъемки и постоянно отстает. Конечно, было бы здорово, если бы такие люди собирались в отдельные группы и с опытным фотографом ехали на закаты, на восходы, в горы. Но на практике во Владивостоке такое происходит редко. Один раз мы принимали группу из Японии, которая приезжала весной снимать первоцветы. С ними был знаменитый японский фотохудожник, который собрал группу поклонников и привез в Россию на свой мастер-класс. Этот опыт показывает, что специальные туры делаются «под имя»: группу должен направлять значимый в своем деле человек. Но, как правило, туристическим компаниям согласовать расписание с такими профессионалами бывает сложно: они слишком заняты. Необходимо учитывать и погодные условия, а также стараться сделать такой турпродукт недорогим. Именно поэтому на фототуризме сложно заработать действительно хорошие деньги и фототуры в туристических компаниях Приморья предлагаются нечасто», – делится директор турфирмы «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА.
Жители Хабаровского края в силу близости региона выступают перспективной для приморцев аудиторией. В данный момент ведутся переговоры с турфирмами Хабаровска, чтобы на их площадке размещать предложения о фототурах.
Привлечением дополнительных потоков в Приморье занимаются и власти региона. Так, в рамках программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» делегация края в 2016 году приняла участие в 44 международных и всероссийских мероприятиях, направленных на продвижение туристических продуктов и ресурсов. Ключевое место в пиаре возможностей региона занимал экологический туризм.
На фото: В погоне за уникальным снимком приморцы готовы забраться даже в самый недоступный уголок региона.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото Игоря КУХАРЯ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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