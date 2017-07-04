Бухта Золотой Рог под эконадзором

Коренная санация вод, дна и берегов вдохнет в гавань новую жизнь

Трудно представить, что еще в прошлом веке жители Владивостока без опаски и брезгливости купались и плавали в бухте Золотой Рог. А теперь, смотря на радужную пленку на воде и то, что в ней плавает, они в здравом уме ни за что не окунутся в ядовитый коктейль. Улучшить экологию визитной карточки краевой столицы - мечта уже не одного поколения.

И это – одна из задач, которую сегодня решает государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, над которой работают ученые и специалисты, общественные организации и просто люди активной жизненной позиции.

Стоки уходят на очистные

Выступая на Дальневосточном медиасаммите, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что уже к концу этого года во Владивостоке все канализационные стоки, ранее попадавшие в бухту Золотой Рог, будут перенаправлены на новые очистные сооружения, и после этого можно будет приниматься за ее капитальную очистку от накопившихся на дне загрязняющих веществ и мусора.

Чтобы подготовиться к будущей санации, на обследование и разработку программы по экологической очистке бухты (кстати, параллельно подобная работа ведется и по другим портовым городам страны) из федерального бюджета на два этапа было выделено более 60 млн рублей. Работу по Золотому Рогу под свой контроль взял заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

В апреле главный исполнитель контракта – Инженерная школа ДВФУ – и ученые ДВО РАН по заказу Минприроды и под контролем Всероссийского НИИ охраны окружающей среды в рамках госконтракта «Разработка программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог» приступили к первому этапу – по оценке экологического состояния бухты – комплексным инженерным изысканиям, обследованию вод бухты, ее дна, акватории и прибрежной зоны. К работе также были привлечены специалисты Приморгидромета, Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института и одна из водолазных компаний. Данные собирались и обрабатывались с помощью самой современной аппаратуры и по новейшим технологиям.

Экспертами обследовалась площадь бухты площадью около 5,2 кв. километра и дно на глубинах до 28 метров.

В итоге был сделан вывод, что основным источником загрязнения являются сточные воды, которые попадали в бухту через десятки канализационных выпусков с предприятий и застройки на ее берегах. А на дне бухты оценочно скопилось около 25 миллионов кубометров грунта, загрязненного различными отходами. Как отметил заместитель директора Инженерной школы ДВФУ Валерий ПЕТУХОВ, были найдены остовы семи затопленных плавсредств длиной от 10 до 50 метров, частично ушедшие в ил, а частично возвышающиеся над ним. Хотя они на сегодня никакой угрозы для судоходства не представляют, ученые считают, что вместе с мероприятиями по очистке дна их следует поднять и утилизировать.

Директор Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Вячеслав ЛОБАНОВ считает, что для бухты Золотой Рог особенно характерно органическое загрязнение. Органика попадает в нее с водами реки Объяснения, собирающей ливневые и канализационные стоки, вместе с грязевыми потоками со склонов сопок. Плюс сброс отходов с судов, хотя он в порту и запрещен, но экипажи с запретами особо не считаются. В бухту попадают отходы и с промышленных предприятий.

Вместе с тем стоит отметить, что специалисты расходятся в степени загрязнения бухты. Одни считают, что она запредельна, другие – что ситуация не столь запущена. И действительно: если бы Золотой Рог был зоной экобедствия, то вряд ли на самом его берегу было бы согласовано строительство пятизвездочного «Хаятта». Опять же, когда водолазы чистили дно под строительство пилонов Золотого моста, то на вытащенном со дна мусоре было достаточно много живности. То, что в бухте водится рыба и за ней охотятся бакланы и орланы, а иногда и рыбаки, – это тоже говорит о том, что природа свое берет. А на выходе из бухты, в районе Токаревской кошки, водятся даже гребешок и трепанг.

В июне первый этап работы исследователей был закончен, и началась работа по второму, включающая в себя комплексный анализ полученных результатов, подбор из мировой и отечественной практики подходящих для санации Золотого Рога вариантов, на основе которых, как сказал директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Александр КОРШЕНКО, должна быть выработана модель восстановления экосистемы бухты, а также – созданы и размещены в открытом доступе карты накопленного экологического ущерба. К этой работе уже привлечены ведущие в этой области специалисты из Приморья, Москвы и Санкт-Петербурга. Завершить второй этап предполагается в декабре этого года. И по его результатам будет определено, какими методами бухта будет чиститься.

От «предоставить природе» до – «закопать»

Стоит отметить, что разброс мнений по поводу того, что делать с бухтой, был большим еще на начальном этапе ее обследования. Главный научный сотрудник лаборатории морской токсикологии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ считает, что вернуть Золотой Рог к его первобытному состоянию, до основания города, невозможно. Во-первых, он потерял четвертую-пятую часть акватории, которая была засыпана, когда строились причалы, а это строительство продолжается и в настоящее время. Во-вторых, здесь исчезли мелководья, на которых обычно и кипит морская прибрежная жизнь. В-третьих, в бухте сформировались своеобразные биосообщества, и жизнь все-таки теплится.

- Я сторонник того, что бухта еще не настолько критично потеряла свою биоту, - считает ученый. – Вполне возможно ее самоочищение, но при условии того, что в нее ничего не будет попадать с берега: ни канализация, ни органика, ни мусор. И, вероятно, здесь не обязательно надо будет даже использовать марикультуру как метод очистки, хотя и желательно, чтобы ее ускорить. По тем данным и расчетам, которые мы получили в ходе наших исследований, биота Золотого Рога очищает сама себя от растворенной и взвешенной органики в летний период всего за неделю, а зимой – дней за десять. На мой взгляд, никакие другие способы не могут быть столь оптимальны. Но для утилизации тяжелых металлов из вод бухты требуется заселить ее гидробионтами, способными накапливать опасные для человека элементы.

Владимир Раков полагает, что путь биологической очистки и самоочистки бухты, скорее всего, будет отвергнут в пользу механической фильтрации воды и дноуглубления с утилизацией придонного слоя ила. Однако каким образом ил утилизировать и куда - эти вопросы пока подвисли без ответов. Сама такая чистка бухты на время сделает ее грязной и создаст еще более экстремальные условия жизни для ее обитателей. Нет судна-меркатора, которое бы поднимало и транспортировало утилизируемый грунт. И нужна площадка для складирования этих 25 млн кубов отходов, учитывая, что международное право запрещает их сброс в открытое море. К этому надо добавить огромные затраты на изъятие придонного грунта и перемещение. И трудно представить, за какие сроки такая дорогая очистка может быть сделана.

Надо сказать, что вопрос по сильному загрязнению Золотого Рога поднимался еще в советское время. И, помнится, тогда один из специалистов усиленно продвигал свою идею – постепенно засыпать бухту грунтом и таким образом похоронить все вредные отложения. Однако тогда она еще имела довольно большое хозяйственное значение, и кто бы ее засыпал, если она – памятник. Однако сегодня, если просчитать экономику, засыпать может оказаться выгоднее всего. Тем более что от моста до основания бухты ее берега предлагается использовать исключительно под пешеходную зону в духе набережной Цесаревича. Конечно, можно представить, как возможно использовать отвоеванные у моря километры. Тогда можно будет забыть о необходимости строить через бухту еще пару мостов, может появиться большая городская площадь, проще станет с автомобильным движением. Хотя это, конечно, будет уже не Владивосток.

Как бы то ни было, к концу этого года ситуация разрешится и будет принято конкретное решение, что же с Золотым Рогом будет сделано, чтобы он был красив, чист и не зловонен.

Горожане чистят сами

Надо отметить, что неудовлетворительная оценка состоянию бухты, которую Юрий Трутнев дал летом прошлого года, повлекла усиление контроля со стороны административных и надзорных органов. В частности, Тихоокеанскому морскому управлению Росприроднадзора было поручено совершать ежедневные рейды по акватории, выявлять нарушителей водопользования в Золотом Роге, о чем оперативно информировать прокуратуру. Ну а прокуратуре, естественно, было предложено активнее реагировать на такие нарушения и, соответственно, воздавать по заслугам.

Повышенная ответственность за ситуацию в Год экологии стала основанием для того, чтобы ТМУ Росприроднадзора в начале июня, в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды, призвало организации, предприятия и горожан выйти на «Морской субботник». И 3 июня многие общественники и чиновники вышли чистить акваторию, речку Объяснения и их берега. Вооруженные сачками, на катерах и пр. Собранный мусор затем был отправлен на утилизацию на спецзавод.

«Бухта Золотой Рог всегда в центре нашего внимания. Но я надеюсь, что со временем необходимость таких субботников отпадет, - говорит руководитель ТМУ Росприроднадзора Альтаир ТЮМЕНЕВ. - На постоянной основе мы работаем со всеми хозяйствующими субъектами, расположенными вдоль берега, которые следят за акваторией, выявляем и устраняем загрязнения. Этот субботник был акцентирован на месте впадения реки Объяснения в бухту Золотой Рог. И здесь мы установим боновые заграждения, которые предотвратят попадание различного мусора в бухту в дальнейшем».

В общем, каким бы состояние бухты Золотой Рог ни оценивалось, то, что она у нас сегодня не безнадзорная, – это точно.

Досье "Золотого Рога": По данным Амурского бассейнового водного управления, сброс в бухту Золотой Рог до последнего времени постоянно осуществляли 15 водопользователей. Соответствующего разрешения на это у них не было – не выдавалось. При этом две трети стоков выпускались без очистки практически одним из пользователей – «Приморским водоканалом». В настоящее время мощности водоканала по очистке стоков выросли до 250 тыс. кубометров в сутки, что составляет около 91 млн в год. То есть практически все производимые городом бытовые стоки равноценны объему подаваемой в город воды и могут проходить очистку и возвращаться в природу совершенно безвредными. При том, что наиболее значимые мощности Центральных и Южных очистных были давно уже построены, сеть трубопроводов и насосных станций не была готова транспортировать стоки на них. Другой момент – в бухту попадают и официально не учитываемые бытовые стоки, и ливневые.

На фото: До основания Владивостока здесь плескались девственно чистые воды.

Виктор КУДИНОВ. Фото Ивана КРЫШАНА.