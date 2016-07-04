Приморцев предупреждают о возможности встречи с медведями (ПАМЯТКА)

В связи с ростом популяции медведей, в Приморье участились конфликтные ситуации с этими животными. Медведь – крупный хищник, необычайно сильный и, безусловно, опасный для человека. Настоящие рекомендации призваны помочь избежать таких ситуаций, а при их возникновении – минимизировать негативные последствия. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Приморского края.

Если вы находитесь в местности, где обитают медведи (общие рекомендации):

При передвижении держитесь преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения. Избегайте длительного продвижения через густые заросли в местах возможной концентрации медведей. Во время передвижения по тайге желательно не пользоваться медвежьими тропами. Также следует избегать движения по берегам лососевых рек и вдоль нерестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью. Помните: ночь – время медведя!

Если весной, когда еще лежит снег, вы натолкнетесь на след медведя, поверните обратно или постарайтесь обойти место предполагаемого нахождения зверя по открытому месту. Медведь не совершает длительных переходов по глубокому снегу, поэтому встреченный след, даже достаточно старый, является хорошим индикатором его присутствия в ближайших окрестностях.

Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их застают врасплох. Испуг и стресс провоцируют нападение. Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными репликами, пением и т.д. Рекомендуют подвешивать «медвежьи» колокольчики, но их не всегда слышно.

Чтобы уменьшить вероятность нападения медведя, не выходите в угодья в одиночку, ходить лучше в группе – большое количество людей пугает медведя, а шум от нее слышен издалека. Вероятность агрессии зверя по отношению к группе людей гораздо ниже. Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам

При встречах с бурым медведем постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Ни в коем случае не бегите! Помните о том, что медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо учитывать направление ветра. Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его громким спокойным голосом, металлическим стуком. При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны.

Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором. Внимательно следите за чистотой территории, все пищевые отходы сжигайте.

Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, пиротехническими средствами (фальшфейерами, сигнальными ракетами и пр.).

Если вы увидели медведя из окна машины

Наслаждайтесь видом. Сделайте несколько снимков на память, но ни в коем случае не выходите из машины. Не пытайтесь угостить медведя.

Помните: приучая его попрошайничать, вы подписываете ему смертный приговор! Не задерживайтесь долго, проезжайте дальше.

Что делать с мусором и отходами?

Бурые медведи – отчаянные обжоры и лакомки. Для того, чтобы медведи и люди могли безопасно сосуществовать, у зверей не должно возникать ассоциаций между возможностью вкусно поесть и человеческим запахом. Отучить медведя-мусорщика от потребления пищевых остатков со стола человека почти невозможно: теряя страх, он, как правило, становится мародером и убийцей.

Чтобы избежать трагических последствий изменения пищевого поведения медведей, нужно всегда придерживаться принципа: медведю – лес и лесную пищу, человеку – жилище и свой стол.

Не создавайте вокруг населенных пунктов, рыбалок, баз и лагерей, полевых партий, отрядов, туристских групп, на привалах и маршрутах помоек, свалок, складов пищевых отбросов, способствующих концентрации зверей. Медведи обладают хорошо развитым обонянием и легко обнаруживают и раскапывают даже захороненные на значительной глубине органические остатки. Пищевые отходы рекомендуется вывозить (в случае невозможности их утилизации) на значительное расстояние от жилья. Место свалки должно быть четко обозначено знаками, и о нем должны быть предупреждены местные жители. Если вывоз мусора невозможен, пищевые отбросы должны уничтожаться – сжигаться или топиться. Не храните продовольствие и съестные припасы в местах, легко доступных для разграбления: в неохраняемых полотняных палатках, мешках и ящиках под открытым небом. Упаковка должна исключать легкий доступ к содержимому.

Не оставляйте около своего жилища или лагеря доступные для диких зверей продукты питания и пищевые отходы. Это смертельно опасно. Чистота и отсутствие помоек убережет от нежелательных визитов медведя!

Если вы неожиданно встретили медведя

Внимание! Если медведь заинтересовался вами, нужно быть готовым отразить его возможное нападение.

Вопреки распространенному мнению, медведь, стоящий на задних лапах, не настроен агрессивно. Он просто поднимается для того, чтобы хорошенько осмотреть окружающую местность и воочию убедиться в том, о чем уже сообщили ему хорошее обоняние и острый слух. Чаще всего медведи встречаются в местах, где они, как и люди, заняты добыванием пищи, т.е. на рыбалке, охоте и при сборе ягод. На ягодниках медведи ведут себя, как правило, спокойнее и не защищают территории, особенно если ягод много. В большинстве случаев вы даже не догадаетесь о его присутствии, потому что обоняние и слух предупредят медведя о вашем приближении, и он покинет это место заблаговременно.

Место, удобное для рыбной ловли, медведь покидает гораздо менее охотно – особенно, если он уже успел наловить рыбы. К сожалению, в азарте и за шумом воды зверь может не заметить вашего приближения. Поэтому для того, чтобы избежать нежелательной встречи, сделайте ваше передвижение достаточно громким. Разговаривайте во весь голос, насвистывайте любимую мелодию, постукивайте палкой по деревьям и кустам. Однако если вы все-таки увидели медведя, то по возможности незаметно для него уйдите. А если он вас заметил, то спокойно отступите. Помните, что неожиданная и близкая (менее 5-7 метров) встреча с медведем, часто провоцирует зверя на нападение. Поэтому таких встреч лучше избегать, заведомо оповещая медведя о своем приближении.

Роль собак при встрече с медведями неоднозначна. С одной стороны, необученная собака, обнаружив медведицу с медвежатами, может с испугу броситься в вашу сторону в поисках защиты, тем самым спровоцировав медведицу на нападение уже на вас. С другой стороны, обученная и притравленная по медведю, собака всегда предупредит о наличии поблизости дикого зверя, а при необходимости лаем и укусами отвлечет медвежью агрессию на себя, позволив вам уйти.

Если вы увидели медведя спящим или поедающим добычу

Недаром говорят: не буди лихо! Не пытайтесь разбудить косолапого – пусть спит. Не стоит задерживаться для наблюдений и фотоснимков, каким комичным ни казался бы вам спящий медведь. Тихо покиньте это место.

Если вы неожиданно натолкнулись на медведя у добычи, то, прежде всего, сохраняйте спокойствие. Покажите медведю, что вы пришли не затем, чтобы украсть его пищу. Выпрямитесь во весь рост и дайте знать о своем присутствии, громко разговаривая. Уходите медленно и осторожно тем же путем, что и пришли. При этом лучше не поворачиваться спиной к зверю. Держите его в поле зрения и будьте готовы к тому, что в любой момент он может проявить агрессию. Но ни в коем случае не бегите, пока остаетесь в поле зрения животного.

В таких случаях развитие ситуации сильно зависит от расстояния. Если дистанция мала, то потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.

Если вы встретили группу медведей

Как бы ни была для вас нежелательна встреча на тропе с одиночным медведем, еще более нежелательна встреча с группой этих зверей. Дело в том, что группы медведи образуют обычно в трех случаях:

– во время гона;

– в период, когда самка ходит с собственными детенышами;

– когда молодые звери, отогнанные самкой для самостоятельной жизни, некоторое время продолжают ходить парой.

В отличие от большинства крупных животных, гон у медведей происходит весной и летом – практически с момента выхода из берлоги и до средины июля. Медведи во время гона злобны, раздражительны и способны к совершенно неспровоцированным агрессивным действиям. Причем это касается зверей обоего пола. Но крупные самцы в этот период ведут себя порой вызывающе агрессивно. Они готовы атаковать любой крупный движущийся объект, и часто не ограничиваются демонстрациями. Однако самец в первую очередь реагирует на поведение самки, и в случае ее ухода, ретируется вслед за ней.

Наименее опасно иметь дело с молодыми неопытными зверями. Это не значит, что они точно не атакуют вас, если окажутся очень близко. Более того, именно такие, молодые и неопытные, не научившиеся бояться человека звери, зачастую оказываются разорителями лагерей. И этому способствует как раз ощущение того, что они не одни – действия одного медведя только раззадоривают другого, как несовершеннолетних хулиганов в шайке.

Если вы нашли любопытного медвежонка

Самое лучшее из того, что можно сделать – это как можно скорее уйти. Не фотографируйте его, ни в коем случае не пытайтесь до него дотронуться. Это дикий зверь, а не плюшевая игрушка. Не забывайте, что мать, скорее всего, находится поблизости и не расположена к шуткам по отношению к своему чаду.

Защищая медвежонка, медведица не будет вас пугать – она постарается вас убить.

Если вы повстречались с медведем на охоте (не на медведя)

Охотник, тихо передвигающийся по угодьям, подвергает себя серьезному риску неожиданной встречи с медведем. Если медведь вас не заметил, то лучше столь же незаметно уйти. Если это по каким-то причинам невозможно, хлопните в ладоши или как-нибудь «подшумите» зверя. В этой ситуации хорошо помогает выстрел в воздух. Но именно в воздух – то, что у вас в руках оружие, не означает, что можно и нужно стрелять в медведя.

Стрельба по зверю в такой ситуации – это самое глупое из того, что можно сделать. Почти все несчастные случаи происходят, когда животное ранено.

Если медведь приближается к вам

Если медведь начал приближаться к вам, то это еще не означает агрессии с его стороны. Медведи подслеповаты и часто зверь подходят просто для того, чтобы рассмотреть непонятный силуэт. Иногда они заходят «под ветер», чтобы прочуять ваш запах. Как правило, эти подходы заканчиваются тем, что медведь быстро удаляется, как только поймет, что перед ним человек.

Отогнать приближающегося или упрямо следующего за вами на дистанции медведя можно громкими и резкими звуками – например, ударами кружки о котелок.

В целях обеспечения безопасности при встрече с медведями рекомендуем пользоваться фальшфейерами, которые позволяют отпугнуть любого крупного хищника и гарантируют сохранение жизни и здоровья людей в случае возникновения конфликтной ситуации.

Приобретение, хранение и ношение фальшфейеров не требует оформления специального разрешения, затраты на их приобретение в десятки раз ниже затрат на приобретение огнестрельного оружия и позволяют обеспечить ими всех желающих. Фальшфейеры значительно компактнее и удобнее в переноске, а их применение для отпугивания крупных хищников, в отличие от применения огнестрельного оружия, абсолютно безопасно и, как показывает практика, фактически всегда позволяет сохранить, как жизнь и здоровье человека, так и жизнь дикого животного.

Фальшфейеры и ракетница – самое действенное средство для отпугивания медведей. При этом зажигать фальшфейер следует на дистанции 10-15 метров, медведь подслеповат, и если вы зажжете фальшфейер на дистанции 40 метров и более, зверь может просто не понять, что это там движется и из любопытства направиться в Вашу сторону. Можно стрелять в воздух. Хорошим средством являются едкие перечные аэрозоли. К сожалению, они эффективны на очень маленькой дистанции и лишь при отсутствии сильного ветра.

Внимание! Против медведей эффективны только специальные концентрированные аэрозоли на основе перца. Любые другие составы (CS, CN и т.п.), а также перечные составы малой концентрации, рассчитанные на оборону от человека, не оказывают на крупных хищников почти никакого воздействия.

Необходимо знать, что медведь обычно тоже не уверен в необходимости нападать – он вас побаивается. Даже броски в вашу сторону – это чаще всего имитация нападения, призванная заставить вас удалиться. Не демонстрируйте признаков агрессии по отношению к медведю, не кидайте в него камнями или палками. Медленно уйдите с этого места и никогда не бегите!

Помните: раненный медведь смертельно опасен. До последней возможности воздержитесь от стрельбы по медведю.

Если это не помогает, у вас нет фальшфейера или ракетницы и медведь нападает

Если вы не вооружены или у вас маломощное оружие и нет фальшфейера, то самое лучшее – это попытаться отвлечь внимание медведя. Положите что-нибудь перед собой: корзинку с ягодами, рюкзак, сеть, иные рыболовные снасти. Если у вас есть баллон с перцовым составом, то распылите его перед самой мордой медведя, желательно направлять струю в глаза и пасть зверя. Если отвлечь медведя не удалось, а баллона у вас нет, то ложитесь на землю в позу эмбриона или на живот. Сомкните руки на шее и защищайте голову. Притворитесь мертвым. Известно много случаев, когда атакующие медведи теряли всякий интерес к неподвижно лежащему человеку. Не двигайтесь, даже если вам покажется, что медведь на вас не смотрит или что он удаляется. Он продолжает напряженно за вами следить. Лучше дождаться, когда он действительно уйдет. Это произойдет тем скорее, чем более неподвижны вы будете. Таким вы кажетесь ему менее опасным, а значит, в меньшей степени вызываете у него ответную реакцию.

Если, несмотря на все эти меры, медведь начинает вас трепать или грызть, то отбивайтесь. Не бойтесь боли, в этот момент вы ее не будете чувствовать. Главное – спасти свою жизнь, а для этого надо остановить атаку медведя. Постарайтесь нанести ему как можно более болезненные удары. Не рассчитывайте на смертельный удар, бейте по глазам. Если есть нож – бейте ножом, цельтесь в глаз. Главное помнить, что в самой, казалось бы, отчаянной ситуации есть шанс, пусть и небольшой, и от того, как вы распорядитесь этим шансом, зависит ваша жизнь.

Если у вас есть огнестрельное оружие, то не спешите им воспользоваться. Необходимо твердо знать, что для обороны от медведя можно использовать только оружие, способное остановить нападающего зверя. Для этого оно должно обладать достаточной мощью. Карабины калибром 9 мм и более гораздо предпочтительнее в такой ситуации. Желательно, чтобы патроны были снаряжены тяжелыми экспансивными пулями. Прекрасно себя зарекомендовали в таких случаях гладкоствольные ружья калибром не менее 16-го, заряженные тяжелыми калиберными пулями. Не верьте сказкам о том, что медведя можно убить из «мелкашки». Использование неподходящего оружия способно лишь усугубить конфликтную ситуацию, а не спасти вас.

Помните: выстрел – самая крайняя мера во время встречи с бурым медведем. При этом можно использовать только оружие подходящей мощности.

В нападающего медведя предпочтительнее всего стрелять на самом коротком расстоянии – не более пяти метров, когда шансы промахнуться в него сводятся к минимуму. Никогда не стреляйте в голову атакующего зверя. Старайтесь сохранять хладнокровие.

Информация для родителей

Находясь с детьми на природе, будьте всегда предельно внимательными, не разрешайте им залазить в заросли кустарника и стланика, высокотравье. Дети должны быть всегда у вас на виду, не позволяйте им далеко удаляться от вас, заходить в пойменные заросли. Располагаясь на отдых, внимательно осмотритесь – нет ли присутствия медведя. По возможности разведите костер. Если у вас возникло подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место и поищите другое. Главное – не оставляйте детей без присмотра.

Помните: хладнокровие спасет вашу жизнь и ваших детей от встречи с медведем!

В случае агрессивного поведения зверя об этом следует незамедлительно сообщать в департамент охотничьего надзора Приморского края по телефонам: 8 (423) 243-19-98, 240-09-37.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.