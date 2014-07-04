Для переселения из аварийного жилья в Приморье построено 25 домов

Новые дома для переселения граждан из аварийного жилья строятся в 22 муниципалитетах Приморья. Уже введено в эксплуатацию 25 домов – 45 процентов от реализации первого этапа программы. Новое жилье в этом году уже получили 1 304 приморца, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморья, уже завершено расселение 11 аварийных многоквартирных домов, заселено 578 квартир. Еще 30 многоквартирных домов будут введено в эксплуатацию до конца года.

Так, уже летом будут сданы дома в ЗАТО Большой Камень, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Надеждинске. А осенью – во Владивостоке, Уссурийске, Партизанске, Горноключевском, Екатериновском, Зарубинском, Кавалеровском, Славянском, Раздольненском, Тавричанском поселениях.

«Всего на первом этапе программы будет переселено 2 935 жителей края, для них будет построено 1 282 жилых помещения. Это позволит снести 208 аварийных дома. На эти цели предусмотрено 1,9 миллиарда рублей. Квартиры будут предоставлены под ключ, жильцам останется только занести мебель», - отметил директор департамента Виктор Кулинский.

При этом он подчеркнул, что переселение граждан из аварийного жилья – задача поставленная Президентом страны и жестко контролируется главой Приморья.

«Мы следим за темпами строительства, проводим выездные совещания в районах края. Возникающие нарушения со стороны муниципалитетов и подрядчиков решаются в оперативном порядке.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский неоднократно заявлял, что программа переселения из аварийного жилья в Приморье является одной из приоритетных.

«Президент страны об этом неоднократно говорил, мы должны решить проблему аварийного жилья. На эти цели средства предусмотрены как в федеральном, так и краевом бюджете» - считает Губернатор.

До 2017 года планируется расселить 544 аварийных дома, расположенных на территории 27 муниципальных образований края. Пяти тысячам приморцам будет предоставлено 1282 жилых помещения. На строительство благоустроенных домов стоимостью 5,1 млрд. рублей из средств Фонда ЖКХ будет выделено 2,6 млрд. рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток