Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Общественность Приморья проверит качество услуг в социальных учреждениях
Члены Общественного экспертного совета по социальной поддержке готовы участвовать в комплексной проверке социальных учреждений Приморья. Это подтвердили участники очередного заседания совета, прошедшего в администрации края.
Совместные проверки учреждений департаментом труда и соцразвития и экспертным советом впервые проводились в прошлом году. Основная задача проверяющих - независимая оценка качества работы в социоучреждениях. Такое обследование позволяет своевременно выявлять нарушения и контролировать их устранение.
В 2013 году совместно с общественниками проверены все дома – интернаты, где проживают пожилые граждане и часть социально-реабилитационных центров для подростков. Также проверяющие работали в филиалах Приморского центра социального обслуживания. Его специалисты оказывают социальную помощь на дому.
В ходе комплексного обследования установить, что стационарное социальное обслуживание в Приморском крае предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов. По результатам совместных проверок составлен рейтинг учреждений, оказывающих социальных услуги населению. А замечания и рекомендации, данные экспертами, были учтены при планировании бюджетных расходов на ремонт и содержание домов – интернатов.
Сегодня в домах-интернатах края проживают 4,5 тысячи граждан. Около девяти тысяч пожилых приморцев, инвалидов обслуживаются социальными работниками на дому. В департаменте подчеркивают: очень важно сохранить для пожилых людей высокое качество жизни в стенах учреждений. Не менее важно обеспечить достойную старость людей, которые не хотят жить в интернате.
В департаменте рассчитывают на то, что и в этом году эксперты и представители общественных организациях на территориях будут активно участвовать в формировании независимой экспертной оценки по каждому социоучреждению.
«Эксперты, представители ветеранских, инвалидных организаций, побывавшие в наших учреждениях, смогли лично убедиться, что они открыты для общества. Мы надеемся на такое же конструктивное взаимодействие и в этом году», - подчеркивает заместитель директора департамента Елена Чибрикова.
Новости тематики
- Наркотики отравляют жизнь
- Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки будут встречать во Владивостоке
- В столице Приморья ожидается ухудшение погодных условий
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- На Приморье надвигается очередной тайфун
- Большая грибная охота во Владивостоке и пригородах продлится до октября
- Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
- Восстановлен проезд на трассе Артем-Находка
- Референдум от лукавого
- Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО
Новости раздела
- Во Владивостоке найдут место "Благому делу"
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- Жители Приморья предпочитают отдыхать в Китае, Республике Корея, Японии, Таиланде и Вьетнаме
- В Приморье наградили лучших педагогов
- "Деньги не в счет"
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- В Приморье абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе с безлимитным интернетом
- "Разрешите подарить вам цветок просто так?"
- Текущий год во Владивостоке обещает быть богатым на выполненные дела
- Наркотики отравляют жизнь
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде