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Общественность Приморья проверит качество услуг в социальных учреждениях

04 Июля 2014, 13:19 | Приморье

Члены Общественного экспертного совета по социальной поддержке готовы участвовать в комплексной проверке  социальных учреждений Приморья.  Это подтвердили участники очередного заседания совета, прошедшего в администрации  края.

Совместные проверки учреждений департаментом труда и соцразвития и экспертным советом впервые проводились в прошлом году. Основная задача проверяющих - независимая оценка  качества работы в  социоучреждениях. Такое обследование позволяет своевременно выявлять нарушения и контролировать их устранение.

В 2013 году совместно с общественниками проверены все дома – интернаты, где проживают пожилые граждане и часть социально-реабилитационных центров для подростков. Также проверяющие работали в филиалах Приморского центра социального обслуживания. Его специалисты оказывают социальную помощь на дому.

В ходе комплексного обследования  установить, что   стационарное социальное обслуживание в Приморском крае предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов.  По результатам совместных проверок составлен рейтинг учреждений, оказывающих социальных услуги населению. А замечания и рекомендации, данные экспертами, были учтены при планировании бюджетных расходов на ремонт и содержание домов – интернатов.

Сегодня в домах-интернатах края проживают 4,5 тысячи граждан. Около девяти тысяч пожилых приморцев, инвалидов обслуживаются социальными работниками на дому. В департаменте подчеркивают: очень важно сохранить для пожилых людей высокое качество жизни в стенах учреждений. Не менее важно обеспечить достойную старость людей, которые не хотят жить в интернате.

В департаменте рассчитывают на то, что и в этом году эксперты и представители общественных организациях на территориях будут активно участвовать в формировании независимой экспертной оценки по каждому социоучреждению.

 «Эксперты, представители ветеранских, инвалидных организаций, побывавшие в наших учреждениях, смогли лично убедиться, что они открыты для общества. Мы надеемся на такое же конструктивное взаимодействие и в этом году», - подчеркивает заместитель директора департамента Елена Чибрикова.

 ZRPRESS.RU, Владивосток 

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Теги: проверки  общественность 



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