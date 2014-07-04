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В соревнованиях по робототехнике команда Морского университета обошла МГТУ им. Баумана
Команда МГУ им. адм. Г.И. Невельского впервые приняла участие в Международных соревнованиях по подводной робототехнике International MATE ROV Competition, которые прошли 26-28 июня 2014 года в г. Алпена, Мичиган (США) и попала в лидеры.
Всего на финальный этап соревнований было отобрано и допущено более 30 команд из девяти стран. Команда Морского университета, сформировавшаяся с нуля в ноябре прошлого года, разработала абсолютно новый подводный робот и уступила опытным командам всего несколько позиций. В итоге попала в четверку лидеров.
Кроме команды Морского университета на соревнования из России прибыли студенты из ДВФУ и МГТУ им. Баумана, у которых за плечами уже соответственно по семь и пять лет участия в этих соревнованиях, есть созданные в прошлые годы модели роботов и команды, имеющие опыт подобных соревнований.
В итоге, первое место заняли прошлогодние победители – Jesuit High School (Калифорния, США), а команда МГУ им. адм. Г.И. Невельского завоевала 4 место. При этом команда Морского университета превзошла прошлогодние результаты МГТУ им. Баумана (8 место) и ДВФУ (7 место), обойдя ведущие университеты из Гонконга, США, Канады, Великобритании, Норвегии и других стран.
Поздравляем ребят с заслуженной победой!
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