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В Приморье допущены к эксплуатации 36 пляжей

04 Июля 2014, 12:02 | Приморье

По состоянию на 3 июля в Приморье 36 мест массового отдыха на водоёмах допущены к эксплуатации. Все они соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах.

Всего на учете в государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России состоит 68 пляжей и мест массового отдыха на водоёмах, в том числе 17 – в детских оздоровительных учреждениях.

При проведении мероприятий по освидетельствованию специалисты ГИМС проверяют:

- укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, подготовленных к спасанию и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;

- техническое состояние мостков, трапов, используемых для схода в воду, вышек и других сооружений, оборудованию детских купален;

- обозначение границ заплыва в местах купания;

- наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва;

- отсутствию на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся;

- наличию информационных стендов с правилами купания и поведения на пляже.

Список пляжей и мест массового отдыха на водоемах, доступных для купания:

№ п/п

Наименование

места

Привязка территории

к местности

1

ИП Максименко М.В.

пляж «Юбилейный»

г. Владивосток

Спортивная гавань Амурский залив

2

пляж ООО «Ривьера Лагуна»

Рожанский Олег Лазаревич

г. Владивосток

ст. Санаторная

Амурский залив

3

МУП “Парк культуры и отдыха им. Лазо” пляж

Трубецкий Евгений Юрьевич

г. Владивосток

ст. Санаторная

Амурский залив

4

ИП Сеньков Константин Геннадьевич пляж

г. Владивосток

Спортивная Гавань

5

ИП Богун Дмитрий Владимирович пляж «Чайка»

г. Владивосток

ж/д станция Чайка

Амурский залив

6

ЗАО «Приморсктурист»

пляж

б. Лазурная Уссурийский залив

7

ИП Саркисян Эдик Суренович

пляж

б.Стеклянная

Уссурийский залив

8

ООО «РУСЬ – 2» пляж

б. «Три поросенка»

Уссурийский залив

9

ООО « Вояж плюс» пляж

б. Лазурная Уссурийский залив

10

ООО “Лотс” пляж

б. Лазурная Уссурийский залив

11

ООО «КОЦ «Бухта Горностай»

Уссурийский залив

б.Горностай

ул.Щитовая

12

ООО «Прибой» пляж

пролив Босфор-Восточный м.Токаревская кошка

13

пляж ИП Путивец А.И.

г.Артем

бухта Муравьиная «Большая Тавайза»

14

пляж ДОЗЛ «Юность»

бухта Муравьиная

15

пляж Спортивно-оздоровительной базы отдыха «Морской берег»

бухта Муравьиная

16

пляж ООО «Торгово строительной кампании ОВС»

г.Артем

бухта Муравьиная «Малая Тавайза»

17

ЗОЛ «Родник Здоровья»

(открытый бассейн)

с. Калиновка

18

МБУ ДО ДОЛ «Горный»

(открытый бассейн)

с. Евсеевка

19

ДОЛ « Мечта»

пляж ВПК « Патриот»

с.Подгорное

20

пляж

санатория «50 лет Октября»

река Уссури

п. Горные - Ключи

21

пляж

И. П. Панфилов В.В.

б.Новгородка

22

пляж ИП Штаничев

б. Рисовая,

с. Андреека

23

пляж ИП Штаничев

б. Рисовая,

с. Андреека

24

пляж б\о «Океан»

ООО « бухта Троица »

восточная сторона

б. Троицы,

с. Андреека

25

Пляж «Лагуна»

б. Троицы,

с. Андреека

26

Пляж

ООО «ДЭМ и Компания»

б. Троицы,

с. Андреека

27

пляж ООО АЙ-СИ

б. Троицы,

с. Андреека

28

пляж бухта Троица

ИП Крапивин М. А.

б. Троицы,

с. Андреека

29

пляж

ОАО «Вымпел КОМ»

б.Круглая

залив Славянский

30

пляж «Аякс»

остров Русский

б.Аякс

31

пляж «Богдановича»

остров Русский

б.Богдановича

32

пляж «м. Вятлина»

остров Русский

б. Чернышова

м.Вятлина

33

пляж «бухты Боярина»

остров Русский

б. Боярин

34

пляж «Новик»

остров Русский

б.Новик

пос.Поножье

35

Пляж «Филиповка»

остров Русский

б.Филипповското

36

пляж б/о «Духово»

ИП Немержицкий Сергей Федорович

оз. Мраморное

 ZRPRESS.RU, Владивосток 

 

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Теги: пляж  купальный сезон 



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