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В Приморье допущены к эксплуатации 36 пляжей
По состоянию на 3 июля в Приморье 36 мест массового отдыха на водоёмах допущены к эксплуатации. Все они соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах.
Всего на учете в государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России состоит 68 пляжей и мест массового отдыха на водоёмах, в том числе 17 – в детских оздоровительных учреждениях.
При проведении мероприятий по освидетельствованию специалисты ГИМС проверяют:
- укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, подготовленных к спасанию и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;
- техническое состояние мостков, трапов, используемых для схода в воду, вышек и других сооружений, оборудованию детских купален;
- обозначение границ заплыва в местах купания;
- наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва;
- отсутствию на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся;
- наличию информационных стендов с правилами купания и поведения на пляже.
Список пляжей и мест массового отдыха на водоемах, доступных для купания:
|
№ п/п
|
Наименование
места
|
Привязка территории
к местности
|
1
|
ИП Максименко М.В.
пляж «Юбилейный»
|
г. Владивосток
Спортивная гавань Амурский залив
|
2
|
пляж ООО «Ривьера Лагуна»
Рожанский Олег Лазаревич
|
г. Владивосток
ст. Санаторная
Амурский залив
|
3
|
МУП “Парк культуры и отдыха им. Лазо” пляж
Трубецкий Евгений Юрьевич
|
г. Владивосток
ст. Санаторная
Амурский залив
|
4
|
ИП Сеньков Константин Геннадьевич пляж
|
г. Владивосток
Спортивная Гавань
|
5
|
ИП Богун Дмитрий Владимирович пляж «Чайка»
|
г. Владивосток
ж/д станция Чайка
Амурский залив
|
6
|
ЗАО «Приморсктурист»
пляж
|
б. Лазурная Уссурийский залив
|
7
|
ИП Саркисян Эдик Суренович
пляж
|
б.Стеклянная
Уссурийский залив
|
8
|
ООО «РУСЬ – 2» пляж
|
б. «Три поросенка»
Уссурийский залив
|
9
|
ООО « Вояж плюс» пляж
|
б. Лазурная Уссурийский залив
|
10
|
ООО “Лотс” пляж
|
б. Лазурная Уссурийский залив
|
11
|
ООО «КОЦ «Бухта Горностай»
|
Уссурийский залив
б.Горностай
ул.Щитовая
|
12
|
ООО «Прибой» пляж
|
пролив Босфор-Восточный м.Токаревская кошка
|
13
|
пляж ИП Путивец А.И.
|
г.Артем
бухта Муравьиная «Большая Тавайза»
|
14
|
пляж ДОЗЛ «Юность»
|
бухта Муравьиная
|
15
|
пляж Спортивно-оздоровительной базы отдыха «Морской берег»
|
бухта Муравьиная
|
16
|
пляж ООО «Торгово строительной кампании ОВС»
|
г.Артем
бухта Муравьиная «Малая Тавайза»
|
17
|
ЗОЛ «Родник Здоровья»
(открытый бассейн)
|
с. Калиновка
|
18
|
МБУ ДО ДОЛ «Горный»
(открытый бассейн)
|
с. Евсеевка
|
19
|
ДОЛ « Мечта»
пляж ВПК « Патриот»
|
с.Подгорное
|
20
|
пляж
санатория «50 лет Октября»
|
река Уссури
п. Горные - Ключи
|
21
|
пляж
И. П. Панфилов В.В.
|
б.Новгородка
|
22
|
пляж ИП Штаничев
|
б. Рисовая,
с. Андреека
|
23
|
пляж ИП Штаничев
|
б. Рисовая,
с. Андреека
|
24
|
пляж б\о «Океан»
ООО « бухта Троица »
|
восточная сторона
б. Троицы,
с. Андреека
|
25
|
Пляж «Лагуна»
|
б. Троицы,
с. Андреека
|
26
|
Пляж
ООО «ДЭМ и Компания»
|
б. Троицы,
с. Андреека
|
27
|
пляж ООО АЙ-СИ
|
б. Троицы,
с. Андреека
|
28
|
пляж бухта Троица
ИП Крапивин М. А.
|
б. Троицы,
с. Андреека
|
29
|
пляж
ОАО «Вымпел КОМ»
|
б.Круглая
залив Славянский
|
30
|
пляж «Аякс»
|
остров Русский
б.Аякс
|
31
|
пляж «Богдановича»
|
остров Русский
б.Богдановича
|
32
|
пляж «м. Вятлина»
|
остров Русский
б. Чернышова
м.Вятлина
|
33
|
пляж «бухты Боярина»
|
остров Русский
б. Боярин
|
34
|
пляж «Новик»
|
остров Русский
б.Новик
пос.Поножье
|
35
|
Пляж «Филиповка»
|
остров Русский
б.Филипповското
|
36
|
пляж б/о «Духово»
ИП Немержицкий Сергей Федорович
|
оз. Мраморное
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