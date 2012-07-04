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Одними призывами молодежь в сантехники не заманишь
Все никак не выходит из головы недавний призыв новоиспеченного уральского полпреда Игоря Холманских послать всем высшее образование подальше, а двинуть дружно в ПТУ, в рабочий класс. Напомним, что до неожиданного, почти по мановению божьей длани, взлета на вершину властной вертикали, трудился Игорь Рюрикович начальником цеха на Уралвагонзаводе. Мужик, как говорится, от станка. Так что в наезде на «вышку» вчерашнего трудяги нет ничего странного. По крайней мере, пока свежеиспеченный полпред еще не втянулся в психологию властной вертикали.
Если без сарказма, то слова Игоря Рюриковича, конечно, можно считать вполне логичными и правильными. Если бы не одно но. В относительно сбалансированном обществе высшее образование как пропуск в интеллектуальную элиту и само собой разумеющийся первый шаг к вершинам управления – вещь элитарная и малодоступная. Но в России последние лет двадцать многое поставлено с ног на голову.
Во-первых, ниже уровня городской канализации опущен статус рабочих профессий. Понятно, что искусственный пафос советского времени, когда рабочий получал выше инженера, - это явный перебор, но, по крайней мере, вплоть до последнего времени эту прослойку населения упорно втаптывали в грязь. Начиная от зарплат и заканчивая социальными правами.
Автор этих строк не так давно побывал на одном приморском предприятии в глубинке. Добытые по секрету цифры просто поражают и сегодня, когда о фантастических зарплатах разномастных олигархов разве что из утюгов не вещают. Так вот рабочие на этом весьма стабильном предприятии получают от 12 до 20 тыс. рублей в месяц и работают с четкой установкой: вякнешь - вылетишь. Наверное, для того места, где расположено предприятие, – это и не самые маленькие деньги. Но директор, видимо, специально приглашенная звезда менеджмента, поставленный владельцем, получает около 700 тыс. тысяч. И это только официально. Разница 35-60 раз. Внимание, вопрос: кто в этой приморской дыре хочет видеть своего ребенка рабочим?
Во-вторых, столь же упорно внедрялась в сознание наших людей мысль, что только с высшим образованием вы достойны называться человеком. На днях читаю, как в call-центр требуются девушки-операторы с высшим образованием. Понятно, что не важно, с каким, – юрист ли вы, программист, журналист... Да хоть врач-проктолог. Диплом на руках – начинаем разговор. У нас больше половины, а кое-где до 70-80 процентов выпускников вузов не работают по специальностям. То есть народ наш сегодня преимущественно учится ради бумажки, а не знаний и опыта.
Ассоциация юристов России на днях обнародовала данные, что только потенциальных служителей Фемиды у нас выпускают… 1300 вузов! А еще есть пресловутые экономисты, которых готовят, наверное, все вузы страны, кроме, пожалуй, специализированных военных.
Самое главное в этой проблеме то, что обращаться уральскому полпреду нужно не к народу, а к своему вышестоящему начальству, которое в большей степени и ответственно за все вышеназванные перекосы. Помнится, еще в конце 90-х годов умные люди предупреждали о девальвации не только рубля, но и высшего образования. Ан, нет, вузовские лицензии расходились как горячие пирожки, а престиж «вышки» столь же стремительно падал. Сколько лет прошло, а псевдоуниверситеты все штампуют и штампуют таких же недоспециалистов.
Еще проблемка: как услышать голос рабочих? Властям, конечно, выгодно иметь карманные «независимые» профсоюзы, когда бизнесмены в личине профбоссов подписывают от лица работников трехсторонние договоры, но здравого компромисса между трудом и капиталом тут не получается. С другой стороны, возможно, что и бизнес готов услышать своих наемных работников, но дополнительные расходы упираются и в высокие налоги, и в бесконечный рост тарифов, и в непобедимую коррупцию…
Государство, правда, придумало одну «фишку», которая должна была быстро переломить ситуацию с наполняемостью ПТУ – единый госэкзамен. Раз не получается закрыть ненужные вузы, то было предположено, что примерно четверть, а то и треть учеников будут выходить из школ со справками и прямиком идти сами знаете куда - рабочие. Но так ломать судьбы детей власти в последний момент побоялись. По крайней мере, пока. А может быть, не ожидали, что коррупция в образовании может так резко рвануть вверх и похерить все революционные начинания.
Тем не менее ради справедливости отметим, что зарплаты рабочих в последнее время начали обгонять доходы того же офисного планктона, а владельцы заводов и пароходов начали говорить о социальных программах, корпоративном духе и прочее. Просто деваться некуда – рабочий класс продолжает усиленно вымирать, а вчерашние таджикские и киргизские крестьяне, готовые делать за гроши все что угодно, головастых русских мужиков заменить пока никак не могут. Вот и остается наивному уральскому полпреду зазывать молодежь на заводы с рабочей прямотой.
Андрей Пушкарев, «Золотой Рог».
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