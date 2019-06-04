Мир у детских ног

Счастье ребенка - основа для формирования гуманного общества любой страны

Международный день защиты детей (International Children’s Day) отмечается 1 июня во многих странах мира. Этот праздник, прежде всего, ежегодно становится напоминанием взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на образование, отдых и досуг, на свободу мнения и религии, на защиту от физического и психологического насилия, а также, на защиту от эксплуатации детского труда. Ведь только создание таких условий может быть единственно правильной основой для формирования справедливого и гуманного общества любой страны.

Решение о проведении праздника было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Во всем мире Международный день защиты детей отмечают с 1950 года. Интересные события и факты - в материале газеты «Золотой Рог».

От компьютерной зависимости до военных конфликтов

Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года, стала первым и основным международно-правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права. Документ был подписан 13 июля 1990 года 61 страной.

В разных странах опасности, от которых необходимо защищать детей, различаются. Проведенные исследования показали, что в развитых странах - это отрицательные последствия пристрастия к телевизору и компьютерам. Неокрепшая психика детей приводит к неосознанному копированию в реальной жизни тех жестоких действий, которые они видят на экране или во время компьютерных игр. Что касается Западной Европы, здесь взрослое население озабочено слишком ранним сексуальным развитием детей. В Японии основную опасность представляет разрушение традиционных методов воспитания и все более широкое проникновение западных привычек и форм поведения. В наименее развитых странах Африки и Азии детям угрожают голод, СПИД, неграмотность и военные конфликты.

В Российской Федерации права детей защищает ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24 июля 1998 года). Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Российской Конституцией. Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетов подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

Международный день защиты детей всегда отмечается проведением различных мероприятий, цель которых - привлечь внимание к положению детей всего мира. В нашей стране День защиты детей отмечается под патронажем Российского детского фонда. Основными гостями праздника традиционно становятся дети-сироты и инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Спорт, культура и труд - к здоровью ведут

1 июня празднования Международного Дня защиты детей прошли в Приморском крае. Сразу несколько общественных площадок предложили ребятам разного возраста познавательные и спортивные развлечения.

Мероприятия во Владивостоке начались в 10 утра. Именно в это время с Набережной Цесаревича стартовал традиционный, восьмой по счету, всероссийский «Зеленый марафон» - массовый забег детей и взрослых, который проходит в 59 городах России. Маршрут движения участников соревнования пролегал по Корабельной Набережной.

Детям предложили преодолеть дистанцию в 1 километр, а взрослым - 4,2 километра. Участниками мероприятия стали 1521 человек.

По итогам забега, первые места среди детей 7-9 лет заняли Глеб ФЕДОСОВ и Татьяна ФОМЕНКО. В возрастной категории от 10 до13 лет призерами стали Максим ТОРОХТИЙ и Дарья МАТВЕЕЧЕВА. Первые места среди юношей и девушек 14-17 лет заняли Михаил ЗЛОБИН и Кристина ТИТАРЕВА. Хочется отметить, что ярчайшим примером здоровья и выносливости для молодежи стали 79-летний Александр Владимирович НЕСТЕРЕНКО и Ольга Викторовна КОЗЫРЕВА (68 лет) - самые взрослые участники забега.

Организаторы подчеркнули, что главная цель мероприятия - популяризация спорта и защиты окружающей среды.

Также, в 10 утра, во Владивостокском городском дворце детского творчества единственный в Приморском крае мобильный детский технопарк «Кванториум» совместно со стационарным технопарком провели игру «Защити свой интеллект от скуки!»

«Ребята в возрасте от 6 лет познакомились с направлениями работы кванториума, приняли участие в квестах, конкурсах, викторинах с призами, в создании трехмерных рисунков, в управлении роботами, а также, смогли принять участие и в других интересных мероприятиях», – сообщили организаторы.

Отметим, кванториумы в Приморье создаются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

На центральной площади Владивостока 1 июня в 10.00 стартовал большой праздник футбола. Юным спортсменам преподали мастер-классы профессионалы - представители «Зенита».

С 11 до 18 часов в амфитеатре на набережной Спортивной гавани прошел фестиваль «В гостях у детства!». Воображение гостей и жителей краевой столицы поразили крио-

шоу «Ледяное дыхание», концерт юных звезд Приморья, шоу мыльных пузырей и многое другое.

Для маленьких гостей Приморской государственной картинной галереей была организована интерактивная программа «Художник и сказка», квесты «Тайны и загадки русских художников», «Алхимия натюрморта», а также мастер-класс по мокрому валянию.

С полудня для детей старше 7 лет в стенах музея имени Арсеньева открылся мастер-класс «Музейная мультиграфия». Ребят познакомили с разными видами техники создания анимации. Получившийся мультфильм можно было сразу же посмотреть и получить на свою электронную почту.

«Это цикл детских занятий, на которых участники при помощи анимации познакомились с историей Владивостока и Приморья через «один предмет» – отдельные экспонаты музея. Школьники по собственному сценарию создавали мультфильм в технике перекладной анимации, который детально рассказывал об экспонате», - пояснили в музее.

Юных жителей региона порадовала и Приморская сцена Мариинского театра, на которой в этот день был показан спектакль «Тисту – мальчик с зелеными пальцами» проекта «Валерий Гергиев – детям» из цикла «Музыка песчаных сказок».





Статистика не обманет

По данным Приморскстата, около 20% жителей Приморского края - дети в возрасте до 17 лет. В крае зарегистрировано 192,1 тыс. мальчиков и 182,4 тыс. девочек. 281 тыс. детей живет в городах - и только 93 тыс. - в сельской местности.

За 2018 год в Приморье родились 19 995 детей. Это на 5% меньше, чем в 2017 году. У 229 семей родилась двойня, у восьми – тройня. Увеличивается число повторных рождений. На вторых и третьих детей обычно решаются женщины старше 25 лет.

Однако, по прогнозам экспертов, к началу 2036 года количество детей в крае может уменьшиться на 25%. Жить в другие регионы уехали 4673 ребенка, за границу – 713 человек. При этом 3615 детей прибыли в Приморский край из других регионов России, из-за рубежа – 763.

Праздники мирового масштаба

В первый день лета на территории РФ отмечаются и другие праздничные даты. Вот наиболее значимые из них.

Например, мало кто знает, что 1 июня — это не только «детский» праздник, но и Всемирный день родителей, который появился в системе международных дней ООН в 2012 году. Основная задача этого международного праздника - повсеместное утверждение ценностей прочной и нравственной семьи.

1 июня свой день рождения отмечает Северный флот России. Северная морская флотилия в СССР была создана 1 июня 1933 года. Спустя 4 года она была преобразована в Северный флот СССР, а после распада СССР — в Северный флот России.

Также, 1 июня производители и просто любители молочной продукции отмечают Всемирный день молока. По предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) впервые посвященные этому празднику мероприятия прошли в 2001 году. С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира. Цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.

Есть на нашей планете и такой необычный праздник, как Международный день фестиваль Крапивы, который проходит в селе Крапивна, недалеко от Тулы. Его организаторами являются музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», администрация района и Международный фонд «Наследие Л.Н. Толстого». В этом старинном селе, в прошлом – уездном городе, крапиву любят и ценят. Она не только стала символом Фестиваля Крапивы, но и является символом города – ее ветки изображены на его гербе. С каждым годом фестиваль набирает обороты. Сюда приезжают все новые участники и все больше туристов, в том числе и иностранцев.

На фото: Международный день защиты детей всегда отмечается проведением различных мероприятий. Например, в этом году прошел традиционный, восьмой по счету, всероссийский «Зеленый марафон» - массовый забег детей и взрослых.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ