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Сотни приморцев удивились, когда их телевизоры перестали показывать
Выяснилось, что даже многие жители Владивостока впервые услышали о переходе телевидения на «цифру»
В понедельник, 3 июня, Приморье в числе других регионов отключено от аналогового телевидения. В этот день «горячие линии» зафиксировали более 600 звонков от приморцев – преимущественно от жителей Владивостока, которые пытались выяснить, что случилось с их телевизорами.
Как выяснилось, многие из них в этот день впервые услышали о том, что телевидение в стране переходит на цифровую систему вещания. И это только те из «отключенцев», кто умудрился найти телефон «горячей линии», а сколько таких людей в крае в реальности, остается только догадываться.
Увы, уменьшение влияния средств массовой информации из-за повсеместного засилья соцсетей и мессенжеров, а также отсутствия взвешенной государственной политики в этой сфере, приводит к тому, что большое число граждан страны оказываются буквально в неведении в вопросах, касающихся в том числе и важнейших государственных дел. А ведь профессиональные СМИ ни один месяц буквально трубили о повсеместной цифровизации отечественного телевидения.
Те, кто еще не успел переключиться на цифровое ТВ, могут обратиться на «горячие линии», созданные во всех муниципалитетах края.
По информации департамента информатизации и телекоммуникаций, краевая «горячая линия» работают по номеру 8-800-550-21-46.
«Специалисты помогут приморцам выбрать необходимое оборудование для приема сигнала, настроить телевизор или вызовут волонтеров на дом», – рассказали в ведомстве.
В круглосуточном режиме работает федеральная бесплатная «горячая линия» по номеру 8-800-220-2002.
Также можно обратиться по номерам муниципальных «горячих линий»:
Владивосток – 8 (423) 261-40-01,
Арсеньев – 8-924-734-0541; 8 (42361) 409-10,
Артем – 8 (42337) 4-31-33, 3-20-36,
Большой Камень – 8 (42335) 514-35,
Дальнегорск – 8 (42373) 3-23-14,
Дальнереченск – 8 (42356) 3-23-19, 8-902-050-05-77,
Лесозаводск – 8 (42355) 24-097,
Находка – 8 (4236) 69-21-39, 8 (4236) 65-68-29,
Партизанск – 8 (42363) 60-675,
Спасск-Дальний – 8 (42352) 2-40-89,
Уссурийск – 8 (4234) 31-54-84,
ЗАТО Фокино – 8 (42339) 2-47-17,
Анучинский район – 8 (42362) 9-70-66,
Дальнереченский район – 8 (42356) 25-8-76,
Кавалеровский район – 8 (42375) 918-93,
Кировский район – 8 (42354) 22-8-73,
Красноармейский район – 8 (42359) 2-19-56,
Лазовский район – 8 (42377) 20-4-70,
Михайловский район – 8(42346)2-47-91,
Надеждинский район – 8(42334) 2-42-10,
Октябрьский район – 8 (42344) 5-51-27,
Ольгинский район – 8 (42376) 9-13-38, 9-12-53,
Партизанский район – 8 (42365) 2-12-65,
Пограничный район – 8 (42345) 2-27-76,
Пожарский район – 8 (42357) 33-294,
Спасский район – 8 (43252) 2-02-46,
Тернейский район – 8 (42374) 31-3-94,
Ханкайский район – 8 (42349) 97-1-63,
Хасанский район – 8 (42331) 464-75,
Хорольский район – 8 (42347) 2-24-01,
Черниговский район – 8 (42351) 2-51-09,
Чугуевский район – 8 (42372) 22-6-96,
Шкотовский район – 8 (42335) 40692,
Яковлевский район – 8(42371) 91114.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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