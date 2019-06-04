На праздник в национальный парк

Главная радость в жизни малых народов Приморья – это охота и рыбалка

Знакомство с Приморьем не может быть полным, если не встретиться с коренными его жителями, которые здесь живут из века в век, и которых сегодня насчитывается всего около двух тысяч, если не увидеть их быт и занятия, не побывать на народном празднике. А очутиться на таком редком событии дают возможность национальные парки, находящиеся у нас в крае.

Особенно популярным для туристов стал праздник «Ва:кчайни», посвященный окончанию зимнего охотничьего сезона. Эту традицию местных народностей удэге и нанайцев национальный парк «Бикин» возродил в 2016 году в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. В этом году 3 марта этот праздник уже в третий раз прошел в селе Красный Яр. Кстати, многие работники нацпарка являются представителями малых народов и принимают в подготовке и в самом празднике активное участие.

В программе праздника – экзотичные шаманские пляски, демонстрация национальных костюмов и ремесленных изделий, работа национального музея, различные спортивные состязания, игры, забавы, угощения.

Умелые руки

Для фестиваля «Ва:кчайни» как для праздника, связанного с охотой на дикого зверя, главным событием являются соревнования охотников, которые показывают свое мастерство в таких видах, как стрельба из лука, метание копья и командный бег на лыжах. В них участвуют и охотники, и жители села, и сотрудники нацпарка. К ним пытаются присоединиться гости, приезжающие на праздник даже из-за пределов края. Большинство, конечно, из тех, для кого особенно важно сохранение экологии и разнообразия приморской природы.

Надо сказать, что в национальной культуре коренных народов Приморья у детей с малых лет воспитывается бережное отношение к природным ресурсам, и уже охотниками они не берут из тайги зверя, птицы и рыбы больше, чем это надо для их пропитания. Наверное, поэтому на территории этого самого большого в Приморье нацпарка, превышающего по площади 1,16 млн га, особенно вольготно краснокнижным уссурийским тиграм, которых здесь постоянно проживает около 25 особей.

На таком празднике в нацпарке «Бикин», как правило, присутствуют и представители его «отцов-основателей» - Амурского филиала WWF и Центра «Амурский тигр». Кстати, от Центра в этом году известному приморскому шаману и охотнику Василию ДУНКАЮ в награду за вклад в сохранение уссурийского тигра были вручены серебряный знак и именные наручные часы.

Директор ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Алексей КУДРЯВЦЕВ отмечает, что на самом деле День охотника здесь, в отличие от других праздников, отмечается два раза в год. Традиционно в этом году он пройдет и осенью. В нынешнем сентябре в традиционный День тигра в нацпарке «Бикин» намечается открыть памятник знаменитому проводнику Владимира АРСЕНЬЕВА – Дерсу УЗАЛА. И, конечно, это событие обязательно соберет многочисленных почитателей проводников и следопытов.

Рыбный день

Осенью же у туристов есть шанс попасть и на другой, тоже ставший уже традиционным, фестиваль рыбной ловли «Рыбный день», который проходит в национальном парке «Удэгейская легенда».

Последний раз этот праздник отмечался в Красноармейском районе 9–11 октября прошлого года, и участие в нем принимали все желающие – от дошколят до пенсионеров, кому было интересно на простую удочку, допустимо с катушкой, с использованием натуральной наживки поймать уйму ленков и хариусов, которые являются предпочтительной добычей участников соревнований.

Однако фестиваль «Рыбный день» представляет собой не только состязание на то, кто больше поймает рыбы и получит заслуженные призы, но включает и ряд других интересных мероприятий. Прежде всего – это демонстрация блюд национальной удэгейской кухни, которые предлагается отведать всем желающим. Среди них – сделанные по особым рецептам картошка с мясом, мясо со стручковой зеленой фасолью и свежими огурцами; оригинальные местные пельмени и многое другое. И, конечно, свежая уха.

Гости фестиваля «Рыбный день» также могут прокатиться на лодках по Большой Уссурке, совершить прогулки по экотропам национального парка, посетить Ковалевскую тисовую рощу и Лаулинский прижим с его большой 70-метровой скалой, с которой открывается обширная панорама реки, пересекающей приморскую «Амазонию».

Гости рыбного фестиваля также могут примерить на себя подходящий удэгейский костюм, сфотографироваться с суровым шаманом и насладиться номерами и мотивами местных музыкальных коллективов.

На другой удэгейский рыбный праздник «Сагди дава» (большая рыба) желающие могут попасть уже вне территорий нацпарков – в середине сентября. Он традиционно приурочен к началу кетовой путины.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ