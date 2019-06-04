Приморье затянуло пылью и газами

О самых острых вопросах экологии в регионе рассказал ученый Владимир Раков

Проблемы экологии в жизни Приморского края занимают приоритетное место. Загрязнение воздуха и прибрежной акватории, вырубка лесов и многое другое - из года в год эти острые вопросы не находят оптимального решения.

В рамках прошедшего 5 июня Дня эколога о проблемах экологии в интервью газете «Золотой Рог» рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир РАКОВ.

- Как работает законодательная база, имеющая прямое отношение к экологии?

- Экология, как любая наука, имеет свои законы, правила и постулаты. А люди зачастую путают экологию города с экологией человека. Экологические проблемы оговорены в основных Российских законах. Однако, за последние 30 лет в нашей стране было выпущено более 8 тыс. законов, многие из которых противоречат друг другу. Например, есть закон об аквакультуре, который определяет нормы и правила выращивания живых организмов в водной среде (как в море, так и в пресноводных водоемах). Однако, этот закон совершенно не стыкуется с законом о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

Согласно законодательной базе, с одной стороны, предприятие, занимающееся аквакультурой, обязано регулярно проводить углубление водоемов, но с другой стороны - в условиях выращивания того же трепанга - это не представляется возможным, так как среда обитания этих животных - морское дно, углубление которого недопустимо. Такие разногласия связаны с тем, что закон об аквакультуре был принят около 30 лет назад Всесоюзным научно-исследовательским институтом прудового рыбного хозяйства. Его предписания были рассчитаны на пресноводные водоемы, без учета того, что пруды и открытое море - это совершенно разные объекты. И подобных противоречий в законах много.

- Экологическая проблема, связанная с угольной пылью, - насколько она действительно серьезна для Приморского края?

- Экологических проблем в Приморье предостаточно. Я затрону самые острые вопросы, связанные со здоровьем человека. Возьмем многострадальную Находку с ее «угольным» климатом. В этом приморском городе, так же, как и в поселке Посьет, проблемы с угольной пылью возникли опять-таки в связи с незнанием законодательства. Перепрофилирование не приспособленных под перевалку угля портов - прямое тому доказательство.

Рыбный порт, Находкинская жестяно-баночная фабрика, судоремонтный завод, пассажирские причалы, рыбный порт во Владивостоке, который тоже имеет причал, где перегружают уголь - все эти разноплановые предприятия занимаются сегодня одной объединяющей их деятельностью - углем. Вот пример.

Посьетский порт ввели в эксплуатацию в 1973 году как порт по экспорту леса за границу. Спустя 20 лет Металлочелябинская компания, благодаря наличию дочерних компаний, связанных с перевалкой угля, перепрофилировала порт под строительство угольного терминала. Но уголь и лес - это ведь совершенно разные экспортные материалы! То же касается и других непрофильных портов, переделанных под вид деятельности, не совместимый с их первоначальным предназначением.

Объясню подробнее. В России, в соответствии с приказом министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 года, установлено 5 классов опасности по степени воздействия на окружающую природную среду (ОПС). Так вот, уголь и угольная пыль относятся к 3 и 4 классу опасности. Это означает, что при определенной концентрации их в воздухе, экологическая система нарушается при периоде восстановления от 3 до 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника.

Кроме того, известно, что уголь выделяет метан. То есть, при длительном нахождении в закрытом месте, например в трюме, он сам нагревается и возгорается. Поливание водой только ускоряет эти процессы. Что само по себе опасно. Неудивительно, что население, проживающее в подобных условиях, бьет в набат и настаивает на своих законных правах жить в нормальных экологически чистых условиях. В качестве решения этой проблемы власти и бизнес могли бы пересмотреть экономику перевалки угля в портах. Ведь около 70% угля отправляется в Китай, с которым у России довольно большая протяженность границы. Можно было бы транспортировать уголь, например, по железной дороге, но возить предпочитают через порты Приморья. Это выгоднее. Мне объясняли, что уголь, который перевозится по суше, по дороге теряется в количестве 5-10% от изначально загруженного объема. Выдувается ветром через щели вагонов, одним словом, пропадает бесследно. Что касается перевалки по морю, здесь практически потерь нет. Трюм закрыт, да и вообще, в открытом море трудно чему-либо затеряться. Кроме того, всегда можно четко отследить, насколько загружено судно при перевалке и в окончательной точке доставки.

- Что сегодня происходит с водными акваториями региона?

- Начну с Находки. Угольная пыль в местах ее массового скопления идет не только на город, но и тоннами смывается в море. Эксперты нашего института неоднократно обнаруживали угольную пыль в живых организмах, обитающих в бухте Находка: и в желудке, и в печени, и в жабрах - увидеть это может только профессиональный биолог. Если говорить о простых пробах воды, для дилетанта может показаться, что все в пределах нормы, хотя по факту это далеко не так.

Бухты Владивостока тоже серьезно загрязнены. Но здесь проблема другого формата. Нужно понимать, что та органика, которая поступает в море, перерабатывается биотой, то есть тем же планктоном. Если бы не эти микроорганизмы, мы бы давно уже жили в канализации. Втягивая в себя воду, он отфильтровывает пищу, таким образом выбрасывая в морскую среду уже очищенную воду. Также, есть животные, утилизирующие растворенную органику - те же медузы. В гребешках, рачках, устрицах, мидиях, звездах, трепангах тоже есть ферменты, которые расщепляют и перерабатывают органику. Но биота не может потреблять неорганические вещества, особенно это касается микропластика - микрочастиц размером в несколько микрон. Весь пластик делается из нефтепродуктов. Молекула пластика имеет фенольное кольцо, которое выглядит как шестигранник. В природе таких молекул не существует, и на земле нет живых организмов, способных перерабатывать молекулы этилена и полиэтилена. Попадая внутрь, они или выводятся естественным путем, или приводят к гибели животного. Кстати, крем для лица и зубная паста производятся на основе микропластика, который, попадая в клетки человека, сказывается на его геноме.

Что касается загрязнения набережной Цесаривича, - это место полностью превратилось в мусорку. Мазут, бутылки, ящики в прибрежных водах накапливаются годами, и акватория никем не чистится. Эти воды находятся в федеральной собственности и муниципалитету не принадлежат. То есть, местные власти ответственность за бухту не несут, а Москве «наш» мусор не мешает.

- А какова ситуация с воздушной средой столицы ДФО?

- Безусловно, воздух во Владивостоке загрязнен выхлопными газами, которые, накапливаясь в организме человека, ведут к раковым опухолям. Во-первых, в воздушную среду круглосуточно поступают ядовитые выхлопные газы, выделяемые автомобилями. Особенно сильно загазованность ощущается в низинах города - это бухта Золотой Рог, Первая речка, район центральной площади.

Немалую роль в отравлении воздуха играет городской транспорт. Например, в СССР на конечных автобусных остановках инспектора подносили к выхлопной трубе автобуса специальный индикатор, и, если уровень выхлопных газов превышал предельно допустимый, автобус снимали с рейса. Также, в бытность Советского времени, на конечных автобусных остановках висели таблички с требованием заглушить двигатель, а на промежуточных остановках разрешалось стоять не более минуты - только для высадки и посадки людей. Эту практику, на мой взгляд, необходимо возобновлять.

Кроме того, немалым «вкладом» в отравление воздушной городской среды можно назвать и тепловые электростанции. ТЭЦ 1, ТЭЦ 2, масса отдельных кочегарок, которые, особенно в зимнее время, травят выхлопными газами улицы Сабанеева, Нейбута, Тихую. Эти районы находятся под воздействием ядов особенно сильно. Какой выход? Переходить на новые современные фильтры.

ВАЖНО

- Счетчики на пыль, «контролирующие» ее концентрацию в Находке, совершенно не эффективны. Такие ядовитые газы, как сероводород, они не улавливают. Уголь - это аналог нефти, и яды, содержащиеся в угле и нефти, практически идентичны. И если человек постоянно находится в атмосфере, схожей с насыщенной бензином, то, рано или поздно, онкология и легочные болезни ему обеспечены. Одним словом, уголь в больших объемах токсичен и опасен для любого живого организма.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ