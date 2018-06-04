Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пенсионерка из Приморья представит край на Всероссийском IT-чемпионате
С 5 по 8 июня 2018 года в городе Пятигорске пройдет финал 8-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в рамках которого представители старшего поколения продемонстрируют свои навыки работы с компьютером и интернетом, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в отделении ПФР по Приморскому краю.
В крупнейшем в России ИТ-соревновании для старшего поколения сойдутся команды из 72 субъектов РФ и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего чемпионат будет принимать более 200 участников и гостей соревнований.
В Пятигорск приедут начинающие и опытные пользователи из разных уголков страны. Все участники прошли региональные отборочные этапы и стали лучшими среди более 10 тыс. желающих попасть во всероссийский финал. Уже известно, что возраст самого старшего из многоборцев – 78 лет. В Приморском крае победительницей регионального этапа стала Людмила Смирнова из с. Хороль. Людмила Николаевна представит край на чемпионате.
То, что цифровой мир – это уже не будущее, а реальность, представители старшего поколения россиян, которые соберутся в Пятигорске, знают не понаслышке. Как показал опрос, участники предстоящего компьютерного первенства проводят в интернете в среднем от одного до трех часов в день. Чаще всего при этом используется ноутбук или смартфон. Все большую популярность у старшего поколения завоевывают планшеты, этими мобильными устройствами свободно владеет каждый второй участник.
Во время состязаний участники покажут свое мастерство в четырех турах: работа с программой PowerPoint, владение поисковой системой «Яндекс», свободное ориентирование на порталах Пенсионного Фонда России и Государственной информационной системы ЖКХ. Впервые в официальную программу соревнований включены задания, разработанные ПФР и ориентированные на знание электронных сервисов и услуг Фонда, которых сегодня насчитывается свыше 50.
Компьютерный поединок стартует 6 июня в 10:00. А днем ранее состоится зрелищная церемония открытия – театрализованное шоу в Ставропольском государственном театре оперетты. В официальных мероприятиях примут участие председатель Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский, заместитель председателя Правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, заместитель председателя Правления Пенсионного Фонда России Алексей Иванов, директор департамента реализации законодательных инициатив Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Василий Горбунов.
7 июня участники чемпионата сразятся со студентами Пятигорского государственного университета в деловой игре на знание потребительского и семейного права. Лучших киберпенсионеров страны назовут 8 июня на торжественной церемонии закрытия чемпионата. Помимо соревновательной, продумана обширная экскурсионная программа для участников. В дни проведения всероссийского первенства гостей Ставропольского края будут сопровождать более 120 волонтеров, готовых оказать им любую помощь и поддержку.
Организаторами турнира выступили Союз пенсионеров России и Правительство Ставропольского края при поддержке Совета федерации РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Пенсионного фонда России.
6 июня 2018 года в 10:00 (время московское) на сайте Пенсионного фонда России будет организована видео-трансляция финальной части чемпионата. Болеем за нашу участницу!
Фото -https://topspb.tv
Новости тематики
- Пенсионерка из Приморья представит край на Всероссийском IT-чемпионате
- Владивосток готовится к Дню России
- Жители региона смогут получить медаль "За особый вклад в развитие Приморского края"
- "Человек и море - 2018" выходит на новый уровень
- 1000 участников зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2018 во Владивостоке
- Молодежи расправят крылья
- На обновленном сайте Дальневосточного МедиаСаммита—2018 продолжается регистрация участников
- Праздник украсили "винтажными" автомобилями
- Владивосток первым увидел экспериментальный тираж книги арт-сообщества "33+1"
- Во Владивосток на МедиаСаммит-2018 прилетит ИКРА
Новости раздела
- На острове Рейнеке завершен монтаж временного плавучего пирса
- Пенсионерка из Приморья представит край на Всероссийском IT-чемпионате
- Владивосток готовится к Дню России
- В Приморском крае составили портрет "классического" алиментщика
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Жители региона смогут получить медаль "За особый вклад в развитие Приморского края"
- Глава Владивостока решил минимизировать массовые мероприятия
- Паруса сёрферов тянут за собой туризм в крае
- Туриндустрия Приморья делает ставку на молодежь
- Ночь – самое время идти в музей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Сразу два города Приморья попали в особый список НАТО
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
- В Приморье появится современный рыбоперерабатывающий завод
- Резидентами СПВ стали 12 компаний с проектами на территории Приморья
- Власти поставили задачу преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах