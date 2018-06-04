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Пенсионерка из Приморья представит край на Всероссийском IT-чемпионате

04 Июня 2018, 15:11 | Приморье

С 5 по 8 июня 2018 года в городе Пятигорске пройдет финал 8-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в рамках которого представители старшего поколения продемонстрируют свои навыки работы с компьютером и интернетом, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в отделении ПФР по Приморскому краю.

В крупнейшем в России ИТ-соревновании для старшего поколения сойдутся команды из 72 субъектов РФ и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего чемпионат будет принимать более 200 участников и гостей соревнований.

В Пятигорск приедут начинающие и опытные пользователи из разных уголков страны. Все участники прошли региональные отборочные этапы и стали лучшими среди более 10 тыс. желающих попасть во всероссийский финал. Уже известно, что возраст самого старшего из многоборцев – 78 лет. В Приморском крае победительницей регионального этапа стала Людмила Смирнова из с. Хороль. Людмила Николаевна представит край на чемпионате.

То, что цифровой мир – это уже не будущее, а реальность, представители старшего поколения россиян, которые соберутся в Пятигорске, знают не понаслышке. Как показал опрос, участники предстоящего компьютерного первенства проводят в интернете в среднем от одного до трех часов в день. Чаще всего при этом используется ноутбук или смартфон. Все большую популярность у старшего поколения завоевывают планшеты, этими мобильными устройствами свободно владеет каждый второй участник.

Во время состязаний участники покажут свое мастерство в четырех турах: работа с программой PowerPoint, владение поисковой системой «Яндекс», свободное ориентирование на порталах Пенсионного Фонда России и Государственной информационной системы ЖКХ. Впервые в официальную программу соревнований включены задания, разработанные ПФР и ориентированные на знание электронных сервисов и услуг Фонда, которых сегодня насчитывается свыше 50.

Компьютерный поединок стартует 6 июня в 10:00. А днем ранее состоится зрелищная церемония открытия – театрализованное шоу в Ставропольском государственном театре оперетты. В официальных мероприятиях примут участие председатель Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский, заместитель председателя Правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, заместитель председателя Правления Пенсионного Фонда России Алексей Иванов, директор департамента реализации законодательных инициатив Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Василий Горбунов.

7 июня участники чемпионата сразятся со студентами Пятигорского государственного университета в деловой игре на знание потребительского и семейного права. Лучших киберпенсионеров страны назовут 8 июня на торжественной церемонии закрытия чемпионата. Помимо соревновательной, продумана обширная экскурсионная программа для участников. В дни проведения всероссийского первенства гостей Ставропольского края будут сопровождать более 120 волонтеров, готовых оказать им любую помощь и поддержку.

Организаторами турнира выступили Союз пенсионеров России и Правительство Ставропольского края при поддержке Совета федерации РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Пенсионного фонда России.

6 июня 2018 года в 10:00 (время московское) на сайте Пенсионного фонда России будет организована видео-трансляция финальной части чемпионата. Болеем за нашу участницу!

 

Фото -https://topspb.tv

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: соревнования  компьютер  it  интернет  чемпионат  пенсия  пенсионный фонд 



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