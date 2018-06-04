На острове Рейнеке завершен монтаж временного плавучего пирса

К нему уже пришвартовался теплоход «Москва», которые выполнил первый рейс

Об этом сегодня, 4 июня, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» сообщил глава города Виталий Веркеенко.



«По пирсу на Рейнеке есть хорошая новость – вчера на острове досрочно завершили монтаж дебаркадера. Это плавучий понтон, и к нему уже пришвартовался теплоход «Москва», выполнил первый рейс, – рассказал мэр. – Поручал до 15 июня, уложились быстрее. На выходных работали, погода позволила».



В управлении транспорта администрации города подчеркнули, что пирс (он имеет размеры 8 на 30 метро) является временным, он закреплен водолазами на 6 якорей. Пирс построен на период подготовки к установке здесь железобетонного плавучего пирса, который выполнен по шведской технологии на одном из местных предприятий, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Достоинством плавучего железобетонного понтона является надежность и устойчивость к тяжелым климатическим условиям, использование экологических материалов, простота доставки и монтажа, возможность произвольной конфигурации и длины в зависимости от акватории. Не подвержен коррозии, качке. Исключено попадание в воду и окружающую среду вредных материалов. Такие пирсы установлены во многих странах мира (Японии, Республике Корея, Испании, Италии, Турции). Во Владивостоке подобный плавучий понтон установлен в бухте Новик.



Планируется, что во Владивостоке будут установлены два железобетонных пирса – на Рейнеке и набережной Спортивной гавани. Кроме этого, серьезное внимание нужно уделить береговой инфраструктуре.



Напомним, восемь лет назад все пирсы Владивостока были выведены из эксплуатации.



«Они все являются аварийными и требуют капитального ремонта, а эксплуатировались на усмотрение капитана порта, - пояснил в радиоэфире глава города. - В бюджете есть строка на 23 миллиона рублей на проектные работы. То есть только за 23 миллиона нужно спроектировать будущий пирс, а ведь потом его необходимо еще построить. Пирс на Рейнеке, например, если отремонтировать, то на это нужно потратить 33 миллиона. Срок работ – около двух лет. Понятно, что расходовать так бюджетные средства нерационально. Поэтому я принял решение о возведении плавучих пирсов».

Газета "Золотой Рог", Владивосток



