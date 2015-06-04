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Во Владивостоке состоялся киносеанс для слепых и слабовидящих
В кинотеатре «Уссури» состоялся показ кинофильма с тифлокомментариями для инвалидов с ограничениями по зрению. Он был организован компанией «МегаФон» при поддержке сети кинотеатров «Иллюзион», сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Необычный киносеанс прошел в кинотеатре «Уссури» во Владивостоке - на показ ленты о легендарных победах российских спортсменов «Чемпионы» пришли слепые и слабовидящие жители города. Долгое время современный кинематограф был практически недосягаем для инвалидов по зрению. Сегодня «смотреть» фильмы им помогает тифлокомментарий - закадровое описание видеоряда, составленное сценаристом и начитанное диктором. Тифлокомментарий точно передает все детали «картинки», благодаря чему стирается визуальный барьер и незрячие могут «увидеть» происходящее на экране.
Недавно компания «МегаФон» совместно с благотворительным фондом «Живые сердца» выпустила серию популярных фильмов с тифлокомментариями и субтитрами на русском языке. Руководство сети кинотеатров «Иллюзион» откликнулось на предложение оператора показать одну из лент на большом экране.
«Жизнь инвалидов по зрению во многом ограничена, они лишены даже таких простых для большинства людей радостей как поход в кино, - говорит председатель Владивостокской местной организации Всероссийского общества слепых Светлана Кротенок. - Многие из тех, кто сегодня пришел на показ, говорили, что последний раз были в кинотеатре много-много лет назад, а для некоторых сегодняшний выход в кино стал первым в жизни. Тифлокомментирование – технология относительно молодая, и специализированных фильмов для слепых пока не очень много. А уж о том, чтобы посмотреть один из них в кинотеатре, мы даже и не мечтали! Спасибо компании «МегаФон» и кинотеатру «Иллюзион» за этот праздник. Отличная лента, прекрасный звук, волшебная атмосфера кинотеатра – нас порадовало сегодня буквально все. Очень рады, что современные технологии досуговой реабилитации становятся более доступными для инвалидов по зрению в Приморском крае».
Досье "Золотого Рога": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории РФ (общей площадью более 8 млн кв. км). Это 9 субъектов Дальневосточного ФО и 3 субъекта Сибирского ФО: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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