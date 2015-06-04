www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

За браконьерство в Приморье теперь накажут на 100 тыс. и более рублей

04 Июня 2015, 10:37 | Приморье

В 2014 году совершено 1 808 дел об административных правонарушениях браконьеров. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в департаменте охотничьего надзора администрации Приморского края.

У нарушителей правил охоты за прошлый год изъято 174 единицы огнестрельного оружия, в том числе: 139 единиц – гладкоствольного и 35 – нарезного.

«По девяти изъятым единицам огнестрельного оружия материалы переданы в органы внутренних дел для принятия решения о возбуждении уголовных дел – за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. Общая сумма наложенных штрафов за прошлый год составила 1 428 500 рублей, а сумма добровольно возмещенного ущерба – 887 400 рублей», – сообщили в департаменте.

Кроме того, в прошлом году, в дирекции начали работу девять оперативных рейдовых групп, оснащенных современной автотранспортной техникой, средствами связи и спецсредствами.

«За первый квартал 2015 года объединенными усилиями инспекторов департамента и подведомственного учреждения в отношении браконьеров возбуждено 432 дела об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 345,5 тысяч рублей, изъято 29 единиц незаконного огнестрельного оружия», – добавили в департаменте.

Отметим, в сфере незаконной добычи объектов животного мира в крае выработан целый комплекс мер. Эффективная работа по пресечению браконьерства у инспекторов налажена с правоохранительными органами.

«В задержании браконьеров нам очень помогает служба ГИБДД. Ее сотрудники по сообщениям сознательных охотников часто останавливают автомобили с незаконно добытыми животными и проводят его досмотр. Благодаря слаженной работе должностных лиц и жителей Приморья нам удалось выявить уже многих нарушителей закона», – отмечает директор департамента Владимир Васильев.

Он также добавил, что многие браконьеры нарушают закон из-за незнания элементарных правил охоты и биологии животных. Часто в запрещенных к добыче птиц охотники стреляют, не зная, как пернатые выглядят в полете и, чем отличаются от традиционных добываемых в Приморье видов.

Грубейшее нарушение закона – отстрел краснокнижных животных. Согласно приказу Минприроды России, норматив стоимости для исчисления размера вреда, в частности, для амурского тигра и леопарда, составляет более одного миллиона рублей. Сумма иска за добычу дикого копытного зависит от половой принадлежности. Так, за самца благородного оленя браконьер заплатит 105 тысяч рублей, а за самку – уже 150.

«Сейчас упрощена процедура получения охотничьего билета, от претендента на этот документ не требуется каких-либо специальных знаний – достаточно просто написать заявление. Но незнание закона не освобождает от ответственности, и за неосознанные нарушения браконьеры несут полную административную или даже уголовную ответственность», – сообщил Владимир Васильев.

Напомним, изъятие животных должно проходить в соответствии с правилами охоты с соблюдением техники безопасности. Прежде всего, отправляясь на добычу, каждый охотник обязан иметь при себе четыре главных документа: охотничий билет, разрешение на оружие, лицензию и путевку от охотобщества, в котором он состоит.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: браконьер  квартал  штраф  приморье  охота 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru