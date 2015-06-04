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За браконьерство в Приморье теперь накажут на 100 тыс. и более рублей
В 2014 году совершено 1 808 дел об административных правонарушениях браконьеров. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в департаменте охотничьего надзора администрации Приморского края.
У нарушителей правил охоты за прошлый год изъято 174 единицы огнестрельного оружия, в том числе: 139 единиц – гладкоствольного и 35 – нарезного.
«По девяти изъятым единицам огнестрельного оружия материалы переданы в органы внутренних дел для принятия решения о возбуждении уголовных дел – за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. Общая сумма наложенных штрафов за прошлый год составила 1 428 500 рублей, а сумма добровольно возмещенного ущерба – 887 400 рублей», – сообщили в департаменте.
Кроме того, в прошлом году, в дирекции начали работу девять оперативных рейдовых групп, оснащенных современной автотранспортной техникой, средствами связи и спецсредствами.
«За первый квартал 2015 года объединенными усилиями инспекторов департамента и подведомственного учреждения в отношении браконьеров возбуждено 432 дела об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 345,5 тысяч рублей, изъято 29 единиц незаконного огнестрельного оружия», – добавили в департаменте.
Отметим, в сфере незаконной добычи объектов животного мира в крае выработан целый комплекс мер. Эффективная работа по пресечению браконьерства у инспекторов налажена с правоохранительными органами.
«В задержании браконьеров нам очень помогает служба ГИБДД. Ее сотрудники по сообщениям сознательных охотников часто останавливают автомобили с незаконно добытыми животными и проводят его досмотр. Благодаря слаженной работе должностных лиц и жителей Приморья нам удалось выявить уже многих нарушителей закона», – отмечает директор департамента Владимир Васильев.
Он также добавил, что многие браконьеры нарушают закон из-за незнания элементарных правил охоты и биологии животных. Часто в запрещенных к добыче птиц охотники стреляют, не зная, как пернатые выглядят в полете и, чем отличаются от традиционных добываемых в Приморье видов.
Грубейшее нарушение закона – отстрел краснокнижных животных. Согласно приказу Минприроды России, норматив стоимости для исчисления размера вреда, в частности, для амурского тигра и леопарда, составляет более одного миллиона рублей. Сумма иска за добычу дикого копытного зависит от половой принадлежности. Так, за самца благородного оленя браконьер заплатит 105 тысяч рублей, а за самку – уже 150.
«Сейчас упрощена процедура получения охотничьего билета, от претендента на этот документ не требуется каких-либо специальных знаний – достаточно просто написать заявление. Но незнание закона не освобождает от ответственности, и за неосознанные нарушения браконьеры несут полную административную или даже уголовную ответственность», – сообщил Владимир Васильев.
Напомним, изъятие животных должно проходить в соответствии с правилами охоты с соблюдением техники безопасности. Прежде всего, отправляясь на добычу, каждый охотник обязан иметь при себе четыре главных документа: охотничий билет, разрешение на оружие, лицензию и путевку от охотобщества, в котором он состоит.
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