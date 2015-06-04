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Российские гособлигации выпустят в юанях
Минфин РФ изучает возможность выпуска долговых инструментов на китайском рынке в юанях, сообщил замглавы министерства Сергей Сторчак. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.
Сторчак не исключил, что один из выпусков государственных ценных бумаг через несколько лет может быть эмитирован в юанях, если это будет признано целесообразным.
Минфину, еще предстоит изучить организационные вопросы выхода на китайский рынок, его инфраструктуру, понять, как работать с банками-агентами и посредниками, кто может быть потенциальным инвестором, изучить решения китайского надзорного органа по ценным бумагам, чтобы дать возможность зарегистрировать эмиссию или выйти на рынок.
Рассуждая на тему того, для чего Минфину нужен этот инструмент, Сторчак отметил, что "чем больше у нас возможностей маневра с точки зрения выхода на рынки разных юрисдикций, тем лучше".
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