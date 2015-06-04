www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.75 р. 100 JPY: 60.52 р.
EUR: 79.17 р. 10 CNY: 98.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Российские гособлигации выпустят в юанях

04 Июня 2015, 09:30 | Приморье

Минфин РФ изучает возможность выпуска долговых инструментов на китайском рынке в юанях, сообщил замглавы министерства Сергей Сторчак. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

Сторчак не исключил, что один из выпусков государственных ценных бумаг через несколько лет может быть эмитирован в юанях, если это будет признано целесообразным.

Минфину, еще предстоит изучить организационные вопросы выхода на китайский рынок, его инфраструктуру, понять, как работать с банками-агентами и посредниками, кто может быть потенциальным инвестором, изучить решения китайского надзорного органа по ценным бумагам, чтобы дать возможность зарегистрировать эмиссию или выйти на рынок.

Рассуждая на тему того, для чего Минфину нужен этот инструмент, Сторчак отметил, что "чем больше у нас возможностей маневра с точки зрения выхода на рынки разных юрисдикций, тем лучше".

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: минфин  гособлигация  сторчак  юань 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru