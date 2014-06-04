Врио губернатора Приморья оказался не готов к вопросу из зала

Во Владивостоке на о. Русском прошла "Большая встреча" с главой Приморского края Владимиром Миклушевским.

В ходе встречи временно исполняющему обязанности губерантора задала вопрос представительница районных СМИ. Ее вопрос касался паводковой ситуации и, в частности, повсеместного засорения русел рек в районах края. Губернатор признался, что не часто летает на вертолете над краем, больше предпочитает ездить на машине, но о серьезной проблеме засорения русел рек знает. Он рассказал, что во время масштабного наводнения в Приморье в 2013 году частично русла силами МЧС были очищены, "однако, конечно, не все". Журналистка внесла предложение: восстановить почившие в бозе лесосплавные конторы, которые непосредственно раньше этим и занимались. Глава края оветил, что пока не готов ответить на это предложение, но пообещал встретиться и обязательно поднять этот вопрос.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.