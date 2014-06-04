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Врио губернатора Приморья оказался не готов к вопросу из зала

04 Июня 2014, 14:15 | Приморье

Во Владивостоке на о. Русском прошла "Большая встреча" с главой Приморского края Владимиром Миклушевским.

В ходе встречи временно исполняющему обязанности губерантора задала вопрос представительница районных СМИ. Ее вопрос касался паводковой ситуации и, в частности, повсеместного засорения русел рек в районах края. Губернатор признался, что не часто летает на вертолете над краем, больше предпочитает ездить на машине, но о серьезной проблеме засорения русел рек знает. Он рассказал, что во время масштабного наводнения в Приморье в 2013 году частично русла силами МЧС были очищены, "однако, конечно, не все". Журналистка внесла предложение: восстановить почившие в бозе лесосплавные конторы, которые непосредственно раньше этим и занимались. Глава края оветил, что пока не готов ответить на это предложение, но пообещал встретиться и обязательно поднять этот вопрос.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: большая встреча  наводнение  миклушевский  МЧС 



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Комментарии

  • Серж16:28, 04.06.2014#

    Чего лапшу вешать народу? Не летает он. . . А чей вертолет в Новонежино стоит? Не товарища ВРИО гебернатора? не?

  • uebygkty6009:27, 05.06.2014#

    Какая разница летает или нет, он просто не был готов ответить на такой вопрос. Это бывает и с более влиятельными людьми.

  • Псевдоним16:28, 04.06.2014#

    на вертОлете

  • Кит17:15, 04.06.2014#

    Промакашку подготовил, а больше слов и НЕТ. . . . Генерал-губернатор))))

  • uebygkty6009:32, 05.06.2014#

    Критиковать все мы умеем. А вот что написано на верху этой страницы, это как понимать. Может это только я вижу - Самые сексуальные проститутки Москвы тут - это к кому относиться? Здесь есть Путин и другие . . . .

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