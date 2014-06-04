Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Торговый дом ФСИН обкатают в Приморском крае
04 Июня 2014, 12:50 | Приморье
Торговый дом ФСИН России с 1 июля начнет работу в пяти регионах, сообщил РИА «Новости» заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Олег КОРШУНОВ.
Замглавы ФСИН отметил, что обкатывать нововведение планируется в Приморском, Красноярском краях, в Центральном федеральном округе и в одной из южных областей.
По задумке, торговый дом будет принимать участие в торгах, размещать заказы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и «тем самым появится необходимое звено, которое соединит государственные структуры с производителями продукции».
Автор:
Новости тематики
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Приморском крае разрушено около 600 мостов
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Не давайте взятку!
- Наркотики могу уничтожить всё, что тебе дорого
- Наркотики отравляют жизнь
- Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки будут встречать во Владивостоке
- В столице Приморья ожидается ухудшение погодных условий
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- На Приморье надвигается очередной тайфун
Новости раздела
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- Чемпионы из Приморья горшки обжигают и собираются в Лондон
- В Приморском крае разрушено около 600 мостов
- Учителя тоже не видят белого света
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Приморцы сами себя пересчитают
- Приморцы просят Путина не допустить введение соцнорм на электроэнергию
- Финансовые вопросы в центре внимания
- Школа не хочет учиться
- "Для меня Приморье - больше, чем привязанность"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
Loading...