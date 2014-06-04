Торговый дом ФСИН обкатают в Приморском крае

Торговый дом ФСИН России с 1 июля начнет работу в пяти регионах, сообщил РИА «Новости» заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Олег КОРШУНОВ.

Замглавы ФСИН отметил, что обкатывать нововведение планируется в Приморском, Красноярском краях, в Центральном федеральном округе и в одной из южных областей.

По задумке, торговый дом будет принимать участие в торгах, размещать заказы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и «тем самым появится необходимое звено, которое соединит государственные структуры с производителями продукции».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.