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48 карет скорой помощи прибыли в Приморье

04 Июня 2013, 11:39 | Приморье

Первые 48 автомобилей «скорой помощи» марки УАЗ поступили в Приморье и в ближайшее время отправятся на станции скорой медицинской помощи и в лечебные учреждения края.

Сейчас проходит разгрузка поступивших автомобилей. Как сообщили в департаменте здравоохранения администрации Приморского края, это первая партия из 100 автомашин «скорых», которые поступят в распоряжение лечебных учреждений края в 2013 году.

«Скорые» УАЗы класса «В», они оснащены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной неотложной помощи. Здесь уже есть дефибриллятор, аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота, тележка-каталка со съемными носилками, носилки и многое другое. «Незаменимые автомобили для владивостокского рельефа, бездорожья и зимы», - делится мнением об автомобилях главный врач станции скорой помощи Владивостока Петр Куренков.

В ближайшее время автомобили «скорых» будут переданы в районы края. 7 автомашин получит владивостокская станция скорой помощи. По 4 автомобиля получат Пластунская и Надеждинская больницы, а также станция скорой помощи Находки; по 3 автомобиля  будут переданы в Дальнегорск и Ханкайский район. Кировский, Лазовский, Михайловский, Партизанский, Хасанский, Черниговский и Яковлевской районы, а также станция скорой помощи г. Уссурийска получат по 2 автомобиля. По одному «скорому» УАЗу получат Лесозаводск, Красноармейский., Октябрьский, Хорольский районы, Спасская поликлиника и станция скорой помощи г. Спасск-Дальний, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Согласно распоряжению губернатора края Владимира Миклушевского, к концу 2013 года в Приморье будет полностью обновлен автопарк скорой помощи. Всего за два года служба скорой медицинской помощи региона получит 200 новых автомобилей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Татьяна Курочкина | Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: скорая помощь 



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