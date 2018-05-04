Подводя итоги, думая о будущем

Парламент Приморья принимает законы и для стратегического развития региона, и для решения текущих проблем

В ходе апрельской сессии Законодательного Собрания Приморского края депутаты проанализировали собственную работу в минувшем году, а также внесли изменения в ряд краевых законов, имеющих социальное значение.

Среди важных для приморцев инициатив – введение принципиально новой для региона меры поддержки в виде выплаты компенсаций сиротам, которые снимают жилье в ожидании «постоянной» квартиры. Кроме того, краевой парламент одобрил ряд мер для решения проблемы безнадзорных животных в муниципалитетах.

Законы – совместный труд

Одно из весенних заседаний краевой парламент традиционно начинает с анализа собственной деятельности. Поэтому апрельская сессия Законодательного Собрания началась с отчета председателя ЗС ПК Александра РОЛИКА о работе депутатского корпуса в 2017 году. За этот период краевой парламент рассмотрел 231 законодательную инициативу, приняты 53 постановления и 161 краевой закон. Восемь раз корректировался бюджет Приморского края на текущий финансовый год, совместно с Контрольно-счетной палатой контролировалось его исполнение.

- За каждым законопроектом и постановлением – большой, кропотливый труд депутатов и сотрудников аппарата Законодательного Собрания, - подчеркнул Александр Ролик.

По словам Александра Ролика, в приоритете у депутатов в минувшем году были вопросы развития бизнеса, инфраструктурных изменений, формирования благоприятного делового климата. Постоянно велся мониторинг практического применения федеральных законов о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, «дальневосточном гектаре».

- Мы уверены, что реализация этих федеральных проектов, направленных на экономическое развитие края, должна стать локомотивом, который потянет за собой создание рабочих мест, развитие социальной сферы, появление новых микрорайонов и поселков; будет содействовать закреплению населения и повышению качества жизни приморцев, - выразил надежду спикер ЗС ПК.

Кроме того, большое внимание в 2017 году краевые парламентарии уделяли совершенствованию законодательства в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Был принят ряд изменений в краевые законы о поддержке льготных категорий граждан и социально ориентированных НКО, совершенствовалось законодательство о народных дружинах. Также Александр Ролик сделал акцент на важности взаимодействия с представительными органами муниципалитетов Приморья, а также с представителями края в Государственной Думе и Совете Федерации. Кстати, на апрельском заседании о своей работе в 2017 году отчиталась представитель ЗС Приморья в СФ Людмила ТАЛАБАЕВА, которая проинформировала краевых депутатов о ходе рассмотрения важных для края законодательных инициатив.

- Взаимодействие членов Совета Федерации и депутатов Законодательного Собрания – это та связь, без которой невозможно работать на федеральном уровне, - подчеркнула Людмила Талабаева.

Компенсации – промежуточное решение

25 апреля приморские депутаты во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, предусматривающий частичную компенсацию расходов на аренду жилья достигшим 23 лет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые еще не получили квартиру по решению суда. Законопроект был дополнен рядом важных поправок, одна из которых даст возможность сиротам получить компенсацию за съем жилья в январе-апреле 2018 года, то есть еще до принятия данного закона. Конкретный механизм выплаты компенсаций сиротам за аренду жилья должен быть установлен администрацией Приморья.

Добавим, что ранее, параллельно с обсуждением поправок, профильный комитет ЗС ПК проанализировал ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот и, в том числе, строительством домов для данной категории граждан.

- Поскольку ситуация со строительством жилья для детей-сирот сильно не изменилась и находится в той же стадии, что и год назад, мы попросили администрацию края предоставить в комитет комплексный план: что нужно сделать, чтобы ситуацию переломить и начать иными темпами исправлять. Чтобы люди не ждали десятилетиями, а был какой-то внятный график предоставления жилья на несколько лет вперед, - подчеркнул депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Надзор за безнадзорными

На апрельском заседании парламент Приморья усовершенствовал законодательство в сфере обращения с безнадзорными животными. Депутаты поддержали инициативу врио губернатора края Андрея ТАРАСЕНКО, согласно которой в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций будет включено содержание отловленных в соответствии с законом Приморского края № 472-КЗ безнадзорных животных. Это позволит оказывать НКО господдержку, в том числе предоставлять субсидии из краевого бюджета на частичное возмещение расходов по содержанию безнадзорных животных. Кроме того, норматив финансирования расходов на содержание каждого отловленного животного планируется увеличить до 7,7 тысяч рублей.

- Конкурсы, проводящиеся в муниципалитетах для отбора организаций, которые должны заниматься отловом и содержанием безнадзорных животных, часто признаются несостоявшимися из-за отсутствия участников. Думаю, что увеличенная сумма поспособствует большему интересу организаций к таким конкурсам. Кроме того, новой редакцией закона предусмотрена возможность отлова и содержания животных муниципальными предприятиями, - объяснил председатель комитета ЗС по продовольственной политике и природопользованию Евгений ЗОТОВ.

- Проблема с безнадзорными животными в крае стоит очень остро. Мы зафиксировали право организаций, которые занимаются этим направлением, претендовать на получение субсидий – в случае, если они будут соответствовать тем требованиям, которые прописаны в законе, - добавил председатель социального комитета Игорь ЧЕМЕРИС.

На фото: Председатель ЗС ПК Александр Ролик отметил важность совместной работы краевого парламента с депутатами других уровней.

Фото Александра МАСЛЯНКО.