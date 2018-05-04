Вакансия не терпит пустоты

Эксперты Сергей Пушкарев и Юрий Авдеев размышляют о миграционной политике, проблемах и перспективах рынка труда Дальнего Востока

В прошлом году из числа приехавших в Приморье иностранных граждан - больше всего гостей из Китая (186 859 человек), вторые по численности - жители Республики Узбекистан (78 736 человек). Но теперь почти 60 процентов китайцев едут к нам в качестве туристов, а трудится, как и раньше, 24-27 тысяч человек (14%), еще 4% - это студенты. Из 12 тыс. граждан КНДР, стоявших в крае на миграционном учете в 2017 году, почти 90 % работает. Так характеризуется миграционная ситуация Управлением по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю.

А вот граждане Узбекистана, как правило, (81%) приезжают в Приморье в поисках работы. И лишь малая толика из них оформляет трудовые отношения по закону, не менее 1,5 млрд рублей возможных налоговых поступлений уходит мимо бюджета.

За ответами на вопросы, каким образом переломить сложившуюся ситуацию и наполнить бюджет, Деловая газета «Золотой Рог» обратилась к председателю Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергею ПУШКАРЕВУ и директору Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов Юрию АВДЕЕВУ.





- Демографические проблемы Дальнего Востока России известны. Давайте сразу перейдет к делу: компенсируют ли активно отъезжающее население мигранты?

Юрий Авдеев: Я бы так не сказал. Региональный потенциал трудовых ресурсов в настоящее время не может обеспечить текущие потребности экономики края в кадрах. Заявленные компаниями-работодателями вакансии на этот год почти вдвое превысили число вакансий 2016 г. - 63 тыс. рабочих мест.

С одной стороны, вокруг нас много стран, в которых избыток рабочих рук, и проблем дефицита трудовых ресурсов вроде бы не должно быть. Более того, с мигрантами из стран с визовым режимом, из Китая, Вьетнама, КНДР, никаких вопросов не возникает.

Но за последнее время появились препятствия, которые существенно сдерживают потоки трудовых мигрантов из этих стран. Так, после вступления в силу резолюции СБ ООН, Россия вынуждена прекратить выдачу разрешений на работу строителям из Северной Кореи. За последние годы существенно вырос уровень заработной платы в Китае, особенно в строительстве, и вряд ли наши компании готовы ему соответствовать. Обсуждается идея привлечения рабочей силы из Малайзии, Бангладеш, Индии. Предлагается даже открыть авиамаршрут Нью-Дели - Владивосток, для перевозки мигрантов из Индии. Но пока это больше похоже на фантазии.

С другой стороны, наиболее реальный поток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии приезжает к нам без виз. Статистика фиксирует сохранение и даже рост числа мигрантов, но она не позволяет оценить качественные изменения в структуре трудовых мигрантов.

При действующем порядке въезда из потока стихийно въезжающих «безвизовиков» практически невозможно выбрать недостающих специалистов под действительные потребности региона. Это осложняется еще и тем, что мы находимся очень далеко от Центральной Азии, и к нам добираются не лучшие представители этих стран. Почему мы должны быть открытым двором для всех, кто не востребован в других регионах России?!

- Тем не менее мы видим, что количество патентов, выданных в прошлом году гражданам СНГ (тех стран, что не входят в ЕвраЗЭС), растет, разве это не положительная тенденция?





Сергей Пушкарев: Да, 14 151 таких граждан получили патенты для осуществления трудовой деятельности в 2017 году, что на 42% больше, чем в 2016 году. Это принесло в бюджет более 423 млн рублей. Но ведь в том же году в Приморье прибыло 63 810 граждан только из Узбекистана, указав целью своего визита трудоустройство. Значит, более 50 тыс. человек только из этой среднеазиатской республики неизвестно чем занимаются, как минимум они нелегально работают.

Более того, замечу, большая часть патентов бывшим гражданам СНГ (не входящим в ЕвраЗЭС) выдана для работы у физических лиц (11133), более чем в 3,5 раза больше, чем для трудоустройства в компаниях (3018). Как правило, физлица часто оказываются фиктивными работодателями, задача которых заключается только в уведомлении УВМ о приеме на работу иностранца с патентом, для сохранения его легитимности. А чаще всего этот иностранец работает нелегально у юрлица или занимается чем-то другим. Это подтверждается тем, что УВМ получило всего 7833 уведомления или 55,3% о приеме на работу иностранных граждан, имеющих патент.

Таким образом, работодателю просто не из кого выбирать, и при действующем порядке он практически отстранен от процесса поиска необходимого ему работника, вынужден идти на риск, принимая непроверенного или, что еще хуже, «незаконного» трудового мигранта.

- Вы видите возможность изменить ситуацию? Еще на слуху скандал с центром по ул. Командорская, который был посредником между мигрантами и УФМС России по Приморскому краю.

Сергей Пушкарев: Мы совместно со СМИ и другими общественными объединениями играли активную роль в ликвидации этой схемы. В свою очередь, мы здесь, в Приморском крае, разработали проект, который стал победителем Президентского гранта на тему «Центр комплексной поддержки мигрантов» (ЦКПМ) по направлению «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия».

Грантополучатель - Фонд правовой поддержки миграционных процессов (ФППМП) - зарегистрирован в Приморском крае и аккредитован Рострудом в качестве Частного Агентства Занятости, что позволяет ему быть ответственным лицом от Приморского края по связям с Агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана.

Заложенная в основу проекта Президентского гранта система организованного набора трудовых мигрантов на основе заявок работодателей, не требующая никаких бюджетных вливаний, нашла поддержку действующих в крае объединений предпринимателей («Деловая Россия», «Опора России», Союз «Приморская торгово-промышленная палата»), Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, ряда департаментов Приморского края.

Но пока внедрить разработанную нами систему не удается. Все упирается в административные барьеры, непонимание некоторыми чиновниками самой идеи, ведомственную разобщенность и подозрение общественной организации в корыстном умысле.

Ни в коем случае нашу схему не надо путать с действующим в 2014-15 годах филиале ФГУП «ПВС». Сейчас «теневые» посредники делают то же. Разработанный нами механизм может быть эффективным только в целом виде, но не по частям. Повторюсь, но в данном случае речь идет об одобренном Президентским грантом Проекте, в котором предлагается простой и законный путь: в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 115 определить исполнителя Проекта Президентского гранта «Фонд правовой поддержки миграционных процессов» (ФППМП) в качестве уполномоченной организации по содействию в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдачи иностранным гражданам патентов.

- Наверняка вас спрашивают, будет ли ЦКПМ получать за это деньги?

Сергей Пушкарев: Да, это одно из условий гранта. И в данном конкретном действии вопрос идет не об упрощении процедур, связанных с оформлением документов на получение патента, как предлагают сделать через МФЦ или вновь запущенный филиал ФГУПа «ПВС», зарегистрированного в Москве, с его негативной практикой прошлой деятельности.

Считаю, что эти процедуры в некоторых случаях следует даже ужесточить. Сегодня законодатель наделил субъект РФ правом применять ограничения к «безвизовикам», которые надо использовать, защищая внутренний рынок труда.

Приезжий мигрант должен быть востребован реальным работодателем, а предприниматель должен гарантированно получить необходимого ему, проверенного специалиста и предоставить ему рабочее место, не занятое российским гражданином.

Задача состоит в том, чтобы избавиться от существующего стихийного въезда трудовых мигрантов. Чтобы в период оформления документов на получение и после получения патента человек не метался по территории края в поисках принимающей стороны и места миграционного учета, работы, попадая в руки мошенников-посредников и липовых фрахтователей, которые буквально грабят приезжих. Не надо далеко ходить, площадь Луговая испещрена такими лицами, которые берут по 20 тыс. рублей за получение патента гражданами ближнего зарубежья и оставляют своих клиентов ни с чем.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Но рабочие кадры, как мы видим, Приморью действительно нужны…

Юрий Авдеев: Об этом как раз и речь. Сегодня все говорят об инвестициях в экономику Приморья, о тысячах новых рабочих мест. Но без трудовых ресурсов, без рабочих рук инвестиции просто сюда не придут, либо же инвестор, получив статус резидента ТОРа, Свободного порта, тут же их переправит в офшор. Недавно депутаты Законодательного собрания, обеспокоенные такой ситуацией, обсуждали эти проблемы на круглом столе. Но пока упорядочивания потоков мигрантов не наблюдается.

Не так давно вступило в действие Межправительственное Соглашение «Об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации». Но заключенный в соответствии с этим Соглашением договор между Рострудом и Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана об использовании интернет-платформы по поиску работы в России не дает возможности работодателю ознакомиться с перечнем соискателей рабочих мест (СРМ) из Узбекистана.

На фото: Коренное население Дальнего Востока, все более активно мигрирующее на более благополучный запад страны, замещается приезжими гастарбайтерами, но всех кадровых проблем, встающих перед тем же бизнесом, это не решает.