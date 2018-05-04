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Дальний Восток России хотят заселить староверами
Этим летом представители старообрядческих общин, проживающих в Уругвае, Боливии и Бразилии, приедут на Дальний Восток, чтобы на месте оценить условия для возможного переселения. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей поездки представителей Минвостокразвития России и Агентства по развитию человеческого капитала в Южную Америку. Эксперты считают, что в этой акции есть хорошая пиаровская подоплека, но крайне мало экономического смысла.
«Сегодня только в Бразилии, Уругвае и Боливии проживают около трех тысяч соотечественников - старообрядцев. Многие из них всерьез рассматривают идею возвращения в Россию, переезда на Дальний Восток», - рассказал директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Григорий СМОЛЯК.
В настоящее время в Приморском крае готовы безвозмездно выделять переселенцам в собственность до 300 гектаров земли в том случае, если на этих наделах будут образованы крестьянско-фермерские хозяйства. Предусмотрены и гранты.
Напомним, сегодня в Амурской области и Приморском крае проживают 130 семей старообрядцев-переселенцев. В настоящее время на Дальний Восток готовы переехать еще несколько семей староверцов.
Стоит отметить, что для всех желающих переехать на Дальний Восток действуют традиционные меры поддержки. В первую очередь, это выплата подъемных - 240 тысяч рублей получает участник государственной программы переселения, и 120 тысяч рублей выплачивается на членов семьи.
Эксперты, тем не менее, достаточно сдержанно относятся к «староверческим» инициативам кураторов Дальнего Востока. Собирать соотечественников, разбросанных по свету - это, конечно, в любом случае хорошо и правильно, хотя несколько смущают огромные расходы на поездки чиновников по свету с весьма сомнительными результатами. Можно даже закрыть глаза и на архаичную экономику староверческого уклада жизни. Но, самое главное - уже давно понятно, что зазывать людей в регион, коренное население которого разбегается в разные стороны от тяжелых условий жизни - это все равно, что носить воду в решете. Но кого это заботит, когда есть возможность пожить неделю-другую в пятизвездочных отелях солнечной Южной Америки за счет бюджета…
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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