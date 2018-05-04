www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 57.9 р.
EUR: 76.13 р. 10 CNY: 99.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

Дальний Восток России хотят заселить староверами

04 Мая 2018, 09:51 | Приморье

Этим летом представители старообрядческих общин, проживающих в Уругвае, Боливии и Бразилии, приедут на Дальний Восток, чтобы на месте оценить условия для возможного переселения. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей поездки представителей Минвостокразвития России и Агентства по развитию человеческого капитала в Южную Америку. Эксперты считают, что в этой акции есть хорошая пиаровская подоплека, но крайне мало экономического смысла.

«Сегодня только в Бразилии, Уругвае и Боливии проживают около трех тысяч соотечественников - старообрядцев. Многие из них всерьез рассматривают идею возвращения в Россию, переезда на Дальний Восток», - рассказал директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Григорий СМОЛЯК.

В настоящее время в Приморском крае готовы безвозмездно выделять  переселенцам в собственность до 300 гектаров земли в том случае, если на этих наделах будут образованы крестьянско-фермерские хозяйства. Предусмотрены и гранты.

Напомним, сегодня в Амурской области и Приморском крае проживают 130 семей старообрядцев-переселенцев. В настоящее время на Дальний Восток готовы переехать еще несколько семей староверцов.

Стоит отметить, что для всех желающих переехать на Дальний Восток действуют традиционные меры поддержки. В первую очередь, это выплата подъемных - 240 тысяч рублей получает участник государственной программы переселения, и 120 тысяч рублей выплачивается на членов семьи.

Эксперты, тем не менее, достаточно сдержанно относятся к «староверческим» инициативам кураторов Дальнего Востока. Собирать соотечественников, разбросанных по свету - это, конечно, в любом случае хорошо и правильно, хотя несколько смущают огромные расходы на поездки чиновников по свету с весьма сомнительными результатами. Можно даже закрыть глаза и на архаичную экономику староверческого уклада жизни. Но, самое главное - уже давно понятно, что зазывать людей в регион, коренное население которого разбегается в разные стороны от тяжелых условий жизни - это все равно, что носить воду в решете. Но кого это заботит, когда есть возможность пожить неделю-другую в пятизвездочных отелях солнечной Южной Америки за счет бюджета…

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: население  староверы 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru